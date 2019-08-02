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Sigaraya bir ayda 2'nci kez zam 

Yerel seçimlerden hemen sonra sigaraya zam geldi. Vergi oranları artan sigaralara zamlar vatandaşlara yansıtılıyor. Yarından itibaren bazı sigara markalarına zam yapıldı.

Sigaraya bir ayda 2'nci kez zam 

Yerel seçimlerden hemen sonra sigaraya zam geldi. Vergi oranları artan sigaralara zamlar vatandaşlara yansıtılıyor. Yarından itibaren bazı sigara markalarına zam yapıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 19:47
Sigaraya bir ayda 2'nci kez zam 

Sigaraya bir ayda 2'nci kez zam 


Yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından sigaraya ikinci kez zam geldi. Yerli Samsun, Tekel2000 ve Maltepe sigaraları bile 14 TL oldu. 2019 yılında sigaraya üçüncü kez zam yapılmış oldu.

Vergi oranları artan sigaralara zamlar vatandaşlara yansıtılıyor. Yarından itibaren bazı sigara markalarına zam yapıldı. 3 Ağustos 2019 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi, satış yapanlarla paylaşıldı. Zamlı fiyatlar haberin devamında.

Zamlı fiyatlara göre ilgili grubun en pahalı sigara fiyatı 18 lira en ucuz sigara fiyatı da 14 lira oldu. Sigaralara 3 lira zam yapıldığı belirtildi Sigaraya zam geldi.

Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı açıklandı. Yeni fiyatlar ilgili sigaraları satanlar ile paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre fiyatlarda 3 lira artış gerçekleştirildi.

Buna göre ilgili gruptaki markaların en pahalı sigara fiyatı 18 liraya en ucuz sigara fiyatı da 14 liraya yükseldi. Vatandaşlar, sigara fiyatlarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Art arda zamların geldiğini aktaran yurttaşlar, zamların geri çekilmesini talep etti.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

KENT PRG (BLUE, GREY, WHİTE) 15 TL

KENT D-LONG (BLUE, GREY, WHİTE) 15 TL

KENT SWİTCH: 16 TL

KENT (NANO): 18 TL

ROTHMANS: 14 TL

VİCEROY: 14,5 TL

PALL MALL: 14,5 TL

TEKEL 2000: 14 TL

SAMSUN: 14 TL

MALTEPE: 14 TL
 

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