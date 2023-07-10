Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sigaraya bir yılda 17 TL zam | Yeni zamlar geliyor

Haziran ayında tütün ürünlerine yapılan zamların andından AKP hükümeti, sigara ve aklollü ürünlerde vergi oranlarını yükselterek 5 liralık daha zam yaptı.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:21
Sigaraya bir yılda 17 TL zam | Yeni zamlar geliyor

Sigaraya bir yılda 17 TL zam | Yeni zamlar geliyor


Seçimlerin ardından kurulan ilk AKP hükümetinin mali politikalarından halkın sırtına yüklenen yeni vergiler çıktı. Meclis'teki yeni yasa teklifiyle birlikte tütün mamullerine uygulanan vergi oranı yükseltilmesi sigaraya zam olarak yansıdı. TBYD Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Böylece sigaraya son 1 yılda toplam 17 liralık zam yapılmış oldu.

Yılın ilk altı ayında ÜFE yüzde 14,81 oranında kaydedilirken alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 oldu. Bunun yanı sıra Meclis’e sunulan yasa teklifiyle tütün mamullerine uygulanan vergi oranı yükseltildi. Böylece bir paket sigaranın perakende satış fiyatında 5 liranın üzerinde artış olacağı belirtildi.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sigaraya zammın ne zaman geleceği merak konusu olurken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cumhuriyet.com.tr'ye ÖTV zammının bu gece yarısından itibaren tüm sigara gruplarına 5 lira zam olarak yansıtılacağını söyledi. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sigaraya ikinci büyük zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SON 1 YILDA 17 TL ZAM

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son zamlarla birlikte sigaraya 1 yıl içerisinde 17 liralık zam geldiğini söyledi.

Gümrük Vergisi Avrupa'nın en ucuzu Dacia Spring'i coşturdu
Gümrük Vergisi Avrupa'nın en ucuzu Dacia Spring'i coşturdu
Erdoğan emekli için yüzde 25 dedi
Erdoğan emekli için yüzde 25 dedi
Tek dertleri halkın eğlencesi | Festivale taktılar
Tek dertleri halkın eğlencesi | Festivale taktılar
Zengin sofralarının bülbülü vaizlerden vatandaşa sadelik tavsiyesi
Zengin sofralarının bülbülü vaizlerden vatandaşa sadelik tavsiyesi
Vergi ve harçlara zam gelince, vatandaş sınır kapılarına koştu
Vergi ve harçlara zam gelince, vatandaş sınır kapılarına koştu
Emekliye refah payı zammı bilmecesi | Milyonlar üç kuruşa talim edecek
Emekliye refah payı zammı bilmecesi | Milyonlar üç kuruşa talim edecek
Tunca Nehri'nde utanç verici görüntü | Sular çekildi, çöpler ortaya çıktı
Tunca Nehri'nde utanç verici görüntü | Sular çekildi, çöpler ortaya çıktı
İstanbul’da ekmek 8 lira olacak
İstanbul’da ekmek 8 lira olacak
Anahtar Kelimeler:
ZamSigara ZammıSigaraya Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan emekli için yüzde 25 dedi
Erdoğan emekli için yüzde 25 dedi
Vergi ve harçlara zam gelince, vatandaş sınır kapılarına koştu
Vergi ve harçlara zam gelince, vatandaş sınır kapılarına koştu
EİB | Alsancak Limanı özelleştirilmesi şeffaf olmalı
EİB | Alsancak Limanı özelleştirilmesi şeffaf olmalı
Apaydın | Ticari araçlar MTV'den muaf olmalı
Apaydın | Ticari araçlar MTV'den muaf olmalı
Emekliye refah payı zammı bilmecesi | Milyonlar üç kuruşa talim edecek
Emekliye refah payı zammı bilmecesi | Milyonlar üç kuruşa talim edecek
Palandöken | Esnaf Türk Fatura ile e-döşüme geçiliyor
Palandöken | Esnaf Türk Fatura ile e-döşüme geçiliyor
Sigaraya zam geliyor | Alkol fiyatları da artacak
Sigaraya zam geliyor | Alkol fiyatları da artacak
Avrupalı kızlar Türk gelinliği ile nikah masasına oturuyor
Avrupalı kızlar Türk gelinliği ile nikah masasına oturuyor
Evrim Hizaler, Anadolu Vakfı’nın yeni Genel Müdürü oldu
Evrim Hizaler, Anadolu Vakfı’nın yeni Genel Müdürü oldu
Ytong |Türkiye ısı yalıtımına 40 milyar dolar harcadı
Ytong |Türkiye ısı yalıtımına 40 milyar dolar harcadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim