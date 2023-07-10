Sigaraya bir yılda 17 TL zam | Yeni zamlar geliyor
Seçimlerin ardından kurulan ilk AKP hükümetinin mali politikalarından halkın sırtına yüklenen yeni vergiler çıktı. Meclis'teki yeni yasa teklifiyle birlikte tütün mamullerine uygulanan vergi oranı yükseltilmesi sigaraya zam olarak yansıdı. TBYD Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Böylece sigaraya son 1 yılda toplam 17 liralık zam yapılmış oldu.
BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Sigaraya zammın ne zaman geleceği merak konusu olurken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cumhuriyet.com.tr'ye ÖTV zammının bu gece yarısından itibaren tüm sigara gruplarına 5 lira zam olarak yansıtılacağını söyledi. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sigaraya ikinci büyük zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
SON 1 YILDA 17 TL ZAM
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son zamlarla birlikte sigaraya 1 yıl içerisinde 17 liralık zam geldiğini söyledi.