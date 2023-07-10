Sigaraya bir yılda 17 TL zam | Yeni zamlar geliyor



Seçimlerin ardından kurulan ilk AKP hükümetinin mali politikalarından halkın sırtına yüklenen yeni vergiler çıktı. Meclis'teki yeni yasa teklifiyle birlikte tütün mamullerine uygulanan vergi oranı yükseltilmesi sigaraya zam olarak yansıdı. TBYD Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Böylece sigaraya son 1 yılda toplam 17 liralık zam yapılmış oldu.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yılın ilk altı ayında ÜFE yüzde 14,81 oranında kaydedilirken alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 oldu. Bunun yanı sıra Meclis’e sunulan yasa teklifiyle tütün mamullerine uygulanan vergi oranı yükseltildi. Böylece bir paket sigaranın perakende satış fiyatında 5 liranın üzerinde artış olacağı belirtildi.

Sigaraya zammın ne zaman geleceği merak konusu olurken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cumhuriyet.com.tr'ye ÖTV zammının bu gece yarısından itibaren tüm sigara gruplarına 5 lira zam olarak yansıtılacağını söyledi. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sigaraya ikinci büyük zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SON 1 YILDA 17 TL ZAM

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son zamlarla birlikte sigaraya 1 yıl içerisinde 17 liralık zam geldiğini söyledi.