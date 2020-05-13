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Sigaraya vergi zammı | En ucuz sigara 14 TL olacak

Sigara tiryakilerine kötü haber. Bir süre önce ertelenen tütün ürünlerine ek vergi artışı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. En ucuz sigara 14 TL oldu.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:29
Sigaraya vergi zammı | En ucuz sigara 14 TL olacak

Sigaraya vergi zammı | En ucuz sigara 14 TL olacak


Sigaraya 4 aydır beklenen vergi zammı yürürlüğe girdi. Sigarada vergi tutarları artırıldı. Sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 0.4569'a çıktı. Böylece 1 paket sigaradaki vergi 7.79 liradan 9.13 liraya çıktı. Sigarada vergi satış fiyatı üzerinden alındığı için hem bu verginin üstüne eklenecek olan KDV hem yüzde 67'lik nispi vergiyle 1 paket sigarada en düşük fiyat 11.6 liradan 13.6 liraya çıkacak. Bu artırım ile Maliye'nin 1 yılda 1 milyar liralık vergi artışı sağlayabileceği hesaplandı

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi yüzde 17,18 artışla 0.4569'a çıktı. Böylece 1 paket yani 20 adet sigarada vergi 7,79 liradan 9,13 TL'ye yükseldi.


Sigarada asgari maktu vergiye ek olarak 0,4539 lira maktu vergi alınıyor. Bunların üstüne bir de KDV alınıyor. KDV ise perakende satış fiyatı üzerinden alındığı için ÖTV toplamının yüzde 15.25 ile çarpımı sonucu elde ediliyor. Böylece 11.6 lira taban fiyatı olan en düşük fiyata satılan sigarada taban fiyat 13.6 lira olacak. Yeni düzenleme sonucu bir paket sigaranın 2 lira zamlanarak en az 14 liradan satılması bekleniyor.

Ucuz sigaralar toplam pazarın yüzde 25'ine kadar yükselmişti. Bu artırım ile Maliye'nin 1 yılda 1 milyar liralık vergi artışı sağlayabileceği hesaplandı. 13.6 liranın altında satılan sigaralarda üretici veya pazarlama şirketi o kadar miktarı cebinden karşılamış olacak.

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