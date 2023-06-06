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Sigaraya zam dalgası | Sigaranın verdiği zarara zam geldi

Seçimleri bekleyen zamlar kabinenin açıklanmasının hemen ardından yürürlüğe giriyor. İlk zam tiryakilerin cebini yakacak.

06 Haziran 2023 Salı 10:28
Sigaraya zam dalgası | Sigaranın verdiği zarara zam geldi

Sigaraya zam dalgası | Sigaranın verdiği zarara zam geldi


AKP iktidarının aylardır beklemeye aldığı zamlar, kabinenin açıklanmasının ardından etiketlere yansıyor. Sigaraya dev zamlar gelmeye devam ediyor. Philip Morris grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam yapmasının ardından JTI ve BAT grubu da fiyatlarına zam yaptı.

Dolar/TL tarafında hareketli günler yaşanırken sigara fiyatlarına peş peşe zam geldi. Zamlı sigara fiyatları tiryakilerin ağzını açık bıraktı. 

Philip Morris grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam yapmasının ardından JTI ve BAT grubu da zamlı sigara fiyat listesini paylaştı. 

BAT grubunda en ucuz sigara 36 lira 50 kuruş olurken, en pahalı sigara fiyatı 65 TL olarak açıklandı.

JTI grubunun paylaştığı fiyat listesine göre ise en ucuz sigaranın fiyatı 37 liraya yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
ZamSigaraya Zam
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