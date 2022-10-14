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Sigaraya zam geldi | Sigara değil para yanıyor

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. 

14 Ekim 2022 Cuma 18:13
Sigaraya zam geldi | Sigara değil para yanıyor


Sigaraya zam geldi | Sigara değil para yanıyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiğini dururdu.


Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. 


Art arda sigara fiyatlarına gelen zam, yurttaşlarda sigaraya yeniden zam mı gelecek kuşkusu yarattı.

Viskiye 1 Kasım tarihinde yüzde 15 ile 18 arası maliyet zammı geleceğini açıklayan Dündar, sigaraya zam geleceğini duyurdu.

"UZUN SÜREDİR BEKLETİLEN ZAMDI"

Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Dündar, "Bugün liste yayımlandı. Sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL zam geliyor. Bu zam uzun süredir bekletilen zamdı "dedi.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

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