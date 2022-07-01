Simit hesabını bir daha yapın | 5 TL oldu





İstanbul'da ekmeğin ardından simit satış fiyatlarına da zam geldi. İstanbul’da daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.

AKP'Lİ VEKİL ÇAY SİMİT HESABI YAPMIŞTI

İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını ve simit fiyatının 5 liraya çıktığını belirtti. Dar gelirlinin, öğrenci ve memurun sabah gevreğine elen zamlar yüzünden simit fiyatları üç yıl içinde tam 5 kat arttı.

Kamuoyu önünde dar gelirli ailelere günde 3 öğün simit yemelerini tavsiye eden AKP'li Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun matematik hesabı hafızalarda yerini korurken, İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simit, 5 liraya çıkarıldı. Akbaşoğlu bu hesabı yaparken simit satış fiyatı 1 TL, bir bardak çayın satış fiyatı ise 1 TL. Aradan geçen bir yıl içinde simit 5 kat, çay fiyatları ise 3 kat artmış.

