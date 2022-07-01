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Simit hesabını bir daha yapın | 5 TL oldu

Ekmeğin ardından Simit satış fiyatları da zamlandı. Bir simit ilk kez ekmek fiyatının üstüne çıktı. Yeni satış fiyatı 5 TL

01 Temmuz 2022 Cuma 15:04
Simit hesabını bir daha yapın | 5 TL oldu

Simit hesabını bir daha yapın | 5 TL oldu



İstanbul'da ekmeğin ardından simit satış fiyatlarına da zam geldi. İstanbul’da daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.

İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını ve simit fiyatının 5 liraya çıktığını belirtti. Dar gelirlinin, öğrenci ve memurun sabah gevreğine elen zamlar yüzünden simit fiyatları üç yıl içinde tam 5 kat arttı. 

AKP'Lİ VEKİL ÇAY SİMİT HESABI YAPMIŞTI

Kamuoyu önünde dar gelirli ailelere günde 3 öğün simit yemelerini tavsiye eden AKP'li Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun matematik hesabı hafızalarda yerini korurken, İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simit, 5 liraya çıkarıldı. Akbaşoğlu bu hesabı yaparken simit satış fiyatı 1 TL, bir bardak çayın satış fiyatı ise 1 TL. Aradan geçen bir yıl içinde simit 5 kat, çay fiyatları ise 3 kat artmış.
 

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ZamSimit
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