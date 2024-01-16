Sinangil'den Gluten Yok markaıyla Çölyak hastalarına umut oldu

“Yeni Yönetmelikle Sinangil Gluten Yok Markalı Ürünlerimiz Daha Erişilebilir Olacak”

Türk gıda sektörünün öncü kuruluşlarından Eksun Gıda’nın Genel Müdürü Ahmet Demir, büyük zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünlerinin satışının zorunlu hale gelmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın, çölyak hastalarını ve glütensiz beslenmeyi tercih eden tüketicileri olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Demir, “Gıda ve yeme-içme alanında faaliyet gösteren şirketler olarak işimizin her safhasında toplumsal ihtiyaçları merkeze almalıyız. Ticaret Bakanlığımız bu ihtiyaca yönelik çok değerli bir karar aldı. Bu kararla birlikte glütensiz ürünlerin daha erişilebilir olacağını öngörüyoruz. Glütensiz ekmek, atıştırmalıklar ve donmuş pizza gibi geniş ürün gamına sahip Sinangil Gluten Yok markamız ile hiç vakit kaybetmeden daha fazla market rafında yerimizi almak için çalışmalarımızı hızlandırdık.” diye konuştu. Ayrıca daha önce Sinangil ambalajı ile tüketiciyle buluşan glütensiz unların, artık Sinangil Gluten YOK ambalajıyla satışa sunulacağı duyuruldu.

Çölyak Vakfı’nın Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirdiği temasların olumlu sonuçlanmasıyla birlikte zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunlu hale geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından, zincir marketler, glütensiz ürünler başta olmak üzere, ihtiyaca yönelik özel reyonlar açarak önemli bir eksiğin karşılanmasına katkı sunacak. Çölyak hastalarını ve glüten intoleransına sahip kişileri da yakından ilgilendiren kararla birlikte glütensiz un, ekmek ve atıştırmalık çeşitleri artık daha çok sayıda tüketiciye ulaşabilecek.

“Çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için önemli gelişme”

Glütensiz ürüne erişimin önü açıldı!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, Çölyak Vakfı’nın yürüttüğü görüşmeler neticesinde ortaya çıkan yeni yönetmeliği memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Bu karar, çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için önemli bir gelişme. Böylece, glütensiz ürünlerin daha erişilebilir olacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı. Sinangil markası altında Türkiye’nin ilk paketli glütensiz ununu ürettiklerini dile getiren Demir, “Tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran insan odaklı bir adım atmıştık. Daha sonra Çölyak Vakfı ve çölyak dernekleri ile iş birliği halinde ürün geliştirme sürecini yürüttüğümüz Sinangil Gluten Yok markamızı tüketiciyle buluşturduk. Bugün glütensiz un pazarında açık ara lideriz. Söz konusu pazarda Sinangil Gluten Yok markamız ile hiç vakit kaybetmeden daha fazla rafta yerimizi almak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu değerli kararı alan Ticaret Bakanlığımıza ve yürüttüğü temaslarla sürece katkıda bulunan Çölyak Vakfı’na teşekkür ediyorum” dedi.

Karara ilişkin Çölyak Vakfı adına görüşlerini aktaran Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi, “Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Sayın Adem Başar ve Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Sayın Burak Kaplan ile yaptığımız görüşmelerde; büyük zincir marketlerde glütensiz reyon olmadığını, bu marketlerde bir paket glütensiz ekmeğe dahi ulaşamadığımızı ve çölyak hastalarının ürünlere erişimdeki sıkıntılarını iletmiştik. Glütensiz ürüne erişimin önünü açan bu kıymetli yönetmeliğin resmi gazetede duyurulması hepimizi memnun etti. Zincir marketlere yönelik alınan aksiyon ile birlikte çölyak hastalarının okullarda, hastanelerde, kamu ve özel kuruluşlar ile işletmelerde glütensiz ürünlere ulaşabilmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” şeklinde konuştu.

Glütensiz ürünler Sinangil Gluten Yok markası altında toplandı

Kaliteli ve lezzetli glütensiz ürünleri ile bilinen Sinangil Gluten YOK, müşteri memnuniyetine verdiği önemle sektördeki liderliğini sürdürüyor. Markanın üreticisi Eksun Gıda’nın AR-GE merkezinde titizlikle geliştirilip pazara sunduğu Sinangil Gluten YOK çatısı altında, gıda sektöründe ilk defa tek kullanımlık kullanıcı dostu ambalajlara sahip tazeliğini koruyan glütensiz ekmek ve atıştırmalık kategorilerinde birbirinden lezzetli ürünler yer alıyor. Sinangil Gluten YOK bünyesinde ayrıca glütensiz un, karabuğdaylı glütensiz un, glütensiz un plus ve düşük proteinli nişastalı karışım ile birlikte hindistan cevizli kurabiye, kuş üzümlü kurabiye, susamlı çörek otlu kurabiye, zerdeçallı kırmızı biberli kurabiye ve leblebi kurabiyesi gibi atıştırmalıklar bulunuyor. Marka son olarak dondurulmuş glütensiz pizza ürününü, glütensiz beslenmeyi tercih edenlere özel bir alternatif olarak sundu.

Ayrıca daha önce Sinangil ambalajı ile tüketiciyle buluşan glütensiz unlar, artık Sinangil Gluten YOK logolu ambalajlarda satışa sunulacak. Dolayısıyla un, ekmek ve atıştırmalıkları içeren tüm glütensiz ürünler tek bir marka altında toplanmış olacak.

Yeni yönetmelik neyi kapsıyor?

Türkiye gıda endüstrisi, Ticaret Bakanlığı’nın son yönetmeliği ile yeni bir döneme giriyor. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de 14 Aralık 2023 tarihinde yayımladığı yönetmelikle, 1 Ocak 2024 itibarıyla 200'den fazla şubesi olan market zincirlerine, 250 m² üzerindeki şubelerinde tıbbi beslenme gerektiren hastalara uygun ürünleri bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu yönetmelik, glütensiz un pazarının lideri Sinangil Gluten YOK'un daha çok sayıda çölyak hastası ve glütensiz beslenmeyi tercih eden tüketiciye ulaşmasına olanak tanıyor.