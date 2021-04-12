Singapur, ilk H225M helikopterini teslim aldı

İlgili sözleşme Singapur Savunma Bakanlığı ile Airbus Helicopters arasında 2016 yılında imzalanmıştı. Sözleşme, Singapur Hava Kuvvetlerine H225M orta sınıf yük helikopterlerinin satın alınmasını kapsıyor.

Singapur’u ilkkonusunda tebrik eden’in CEO’su“Teslimat, Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri için bir kilometre taşı niteliğinde. 2020 yılı boyunca süren COVID-19 salgınına rağmen yürütülen çalışmaların sonucunda kolaylıkla gerçekleşen helikopter teslimatı, Airbus ve Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri için son derece önemlidir.” dedi.

“SCHK’nin Airbus ile olan ortaklığı, ilk Aerospatiale SA316B Alouette III genel maksat helikopteri ile 50 yıl önce başlamıştır. SCHK’nin helikopterlerimize duyduğu güveni gururla karşılıyoruz ve uzun yıllar boyunca H225M’lerin Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerinde kritik bir rol üstleneceğini gözlemleyeceğiz.” diye ekledi.

Singapur’un H225M filosunun, arama-kurtarma ve havadan tıbbî tahliyenin yanı sıra insanî yardım ve afet yardım operasyonları da dahil olmak üzere çok çeşitli roller üstlenmesi bekleniyor.

Sahada da kendini kanıtlamış olan H225M’in askerî kuvvetlere büyük avantajlar sağlıyor. Halihazırda dünya çapında hizmet veren H225M’ler, toplamda 143.000+ uçuş saatine sahip. H225M; Brezilya, Fransa, Endonezya, Malezya, Meksika ve Tayland gibi ülkelerde de hizmet veriyor.