

SİNPAŞ'ın doğa katili projesine Danıştay'dan ret kararı



Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Kızılkum’da doğayı katleden Sinpaş GYO’nun otel-devremülk projesi için Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce alınan “ÇED raporu gerekli değildir” kararının iptali için dava açmıştı. Muğla 3. İdare Mahkemesi’nce görevlendirilen bilirkişi heyeti, devasa tesis için yürütülen çalışmaların Milli Park’ı, kıyıyı, ormanı ve endemik türleri tahrip ettiğini belirlemişti. Mahkeme de geçen ay “ÇED raporu gerekli değildir” kararını iptal etti.



‘TESCİL EDİLMİŞ OLDU’

Karar sonrası Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sinpaş ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ , temyiz yoluna gitti. Davalılar, İdare Mahkemesi’nin aldığı kararın bozulmasının yanısıra yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu. Danıştay 6’ncı Dairesi, karara bağladığı yürütmenin durdurulması isteğini oybirliğiyle reddetti.

Karar, bir yılı aşkın süredir mücadelelerini sürdüren Marmaris’teki çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Davacılar arasında yer alan Kent Konseyi Başkanı ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi sözcüsü Ufuk Beytekin, “ÇED raporunun gerekli olup olmadığına dair yargı süreci tamamlanana, alınacak kesin kararın gerekleri yerine getirilene kadar Kızılkum’daki inşaata devam edilmesi ve buna göz yumulmasının hukuğa aykırı davranış olduğu tescil edilmiş oldu” dedi.



Diğer yandan, inşaatın mühürlü olması ve mahkemenin çalışmaları durdurması yönündeki karara rağmen proje inşasına devam edildiğini belirten yaşam savunucuları suç duyurusunda bulundu.