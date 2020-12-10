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SiPay’in yeni Genel Müdürü Semih Muşabak oldu

SiPay, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bankacılık ve finans sektörünün deneyimli isimlerinden Semih Muşabak, Türkiye’nin yenilikçi fintech şirketi SiPay’e Genel Müdür olarak atandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 11:11
SiPay’in yeni Genel Müdürü Semih Muşabak oldu

SiPay’in yeni Genel Müdürü Semih Muşabak oldu

Elektronik para ve ödeme sistemleri alanında hem şirketlere hem de son kullanıcılara güvenilir, kullanımı kolay ve hızlı çözümler sunan SiPay, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bankacılık ve finans sektörünün deneyimli isimlerinden Semih Muşabak, Türkiye’nin yenilikçi fintech şirketi SiPay’e Genel Müdür olarak atandı.

Türkiye’nin genç ve yenilikçi fintech şirketlerinden SiPay, Genel Müdür görevine Semih Muşabak’ı getirdi. FMV Işık Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği mezunu olup yüksek lisans eğitimine de aynı bölüm ve kurumda devam etmiş olan Muşabak, 9 yıllık sektör deneyimine sahip. Kariyeri boyunca büyük bankalara denetim ve danışmanlık yapan Muşabak, profesyonel kariyerine 2012 yılında KPMG Türkiye’de BT Denetçi olarak başladı. Aynı kurumda BT Denetçi Müdürü, Veri Analitiği Teknik Lideri ve Kıdemli Yönetici BT Danışmanı pozisyonlarında görev aldı. Kariyeri boyunca holdinglere, e-para ve ödeme kuruluşlarına danışmanlık veren Semih Muşabak fintech ve veri analizi konusunda uzmanlığa sahip.

Elektronik para ve ödeme sistemleri alanında hem üye iş yerlerine hem de son kullanıcılara kullanımı kolay, güvenilir ve hızlı çözümler sunan SiPay, dünya çapında deneyime sahip yönetim kadrosu ve uzman Ar-Ge gücüyle 360 derece çözümler sunuyor. Dijital cüzdan alt yapısı, kartlı ve kartsız ödeme, banka havalesi ve diğer alternatif ödemelerin tamamını tek bir çatı altında birleştiren şirket ayrıca küresel yüksek güvenlik standardı olan PCI-DSS sertifikasına sahip kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
Sipay
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