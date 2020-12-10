SiPay’in yeni Genel Müdürü Semih Muşabak oldu
Elektronik para ve ödeme sistemleri alanında hem şirketlere hem de son kullanıcılara güvenilir, kullanımı kolay ve hızlı çözümler sunan SiPay, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bankacılık ve finans sektörünün deneyimli isimlerinden Semih Muşabak, Türkiye’nin yenilikçi fintech şirketi SiPay’e Genel Müdür olarak atandı.
Elektronik para ve ödeme sistemleri alanında hem üye iş yerlerine hem de son kullanıcılara kullanımı kolay, güvenilir ve hızlı çözümler sunan SiPay, dünya çapında deneyime sahip yönetim kadrosu ve uzman Ar-Ge gücüyle 360 derece çözümler sunuyor. Dijital cüzdan alt yapısı, kartlı ve kartsız ödeme, banka havalesi ve diğer alternatif ödemelerin tamamını tek bir çatı altında birleştiren şirket ayrıca küresel yüksek güvenlik standardı olan PCI-DSS sertifikasına sahip kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.