Şirket kurmak isteyenler için | 10 soru-10 cevap

Hem çağın getirdiği yenilikler hem de pandemi nedeniyle iş yapış şekillerinin gelişmesi esnek çalışabilmeyi ve paralelinde bir işyerinde çalışırken dahi kendi işinizi yapabilme imkanını beraberinde getiriyor. Son dönemde büyüyen pazar yerleri ise mikro işletmelerin sayısının katlanarak artacağı bir ekonomi doğuruyor. Tüm bunların sonucunda birçok kişi başta "şahıs işletmesi" olmak üzere kendi işini kurma eğiliminde... Peki şirket kurmak zor mudur? Şirket kurarken karşımıza ne gibi zorluklar çıkar, nelere dikkat etmek gerekir?

KOBİ, girişimler ve startuplar için; kuruluş işlemleri, ofis çözümleri, finansal raporlama, muhasebe çözümleri gibi tüm profesyonel hizmetleri tek bir kaynakta toplayan WorqCompany'nin Kurucu Ortağı Cem Baytok şirket kuruluşu ile ilgili merak edilen 10 soruyu yanıtladı:

1) Kuracağım şirketin türüne nasıl karar vermeliyim? (şahıs, anonim, limited vb.)

Şirket türü yaptığınız işin hacmi ve ortaklık yapınıza göre değişken avantajlar sağlayabiliyor. E-ticaretle tek başına uğraşan ya da internet üzerinden ihracat yapan kişiler için şahıs işletmesi daha avantajlı iken, belirli bir işlem hacminin üzerinde satış yapan ya da ortaklık yapısı ile çalışan ekipler için anonim, limited şirket türleri daha uygun hale geliyor. Bu karar sadece vergi maliyetleri açısından değerlendirildiğinde ise eksik kalıyor. İmza attığınız anlaşmalarda şahıs işletmesi iseniz bireysel sorumluluğunuz varken, anonim ve limited şirketlerde sermayenizle sorumlu bir iş ilişkisi yaratırsınız.

2) Ticaret unvanını nasıl belirlemeliyim?

Türk Ticaret Kanunu'na göre hem kuruluş, hem de unvan değişikliği gibi durumlarda unvanın tüm Türkiye çapında korunması zorunlu olduğu için Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden düşündüğünüz unvanın kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

3) Şirketin kuruluş yeri/adresi önemli mi?

Şirketi kurarken resmi kurumlara vereceğiniz adres bilgisi vergi dairenizin belirlenmesi için önemli bir husus. Hizmet sağlayıcınızın şirket kuruluş onayı için vergi dairesi yoklamasını sizi fiilen getirmeden tamamlayabilmesi tercih edilesi bir hizmet. Adresinizi kiralama yoluyla aldıysanız, sanal ofis sağlayıcınızın iş devamlılığı, göz önüne almanız gereken ayrı bir faktör. Bu hizmeti veren işletme kapanırsa, yeni adres değişikliğiniz için, 1500 tl’nin üzerinde yeni maliyet geldiği gibi, bankalar nezdinde de, sık adres değiştiren bir şirket olarak riskli konuma düşmeniz mümkün. WorqCompany, adres tahsisini anlaşmalı yerlerle, kendine ait platformlar üzerinden yapar.

4) Şirketi kurarken kuruluş sözleşmesi gerekir mi?

Ticaret sicil müdürlükleri artık MERSIS isimli bir sistem üzerinden ana sözleşme hazırlamanıza imkan veriyor. MERSIS vasıtası ile şirketinizi kurarken şirketinizin amacı, konusu, sermaye ve yatırım ortaklıkları gibi bilgilerin yer aldığı bir kuruluş ana sözleşme oluşturmanız gerekiyor.

Şirketin tüm ortak ve yetkililerinin bilgilerinin yer aldığı bu sözleşmede, eğer ortaklı bir yapı söz konusu ise mutlaka bir kişinin sınırsız yönetim yetkisine sahip olarak belirtilmesi, ardından da bu sözleşmenin ticaret siciline kontrol ettirilmesi gerekiyor. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün onay verdiği sözleşmenin notere tasdik ettirilmesi ve 15 gün içerisinde tekrar TCM'ye tescil ettirilmesi gerekiyor, aksi takdirde sözleşme geçersiz sayılıyor. Ana sözleşmelerinizde eksikler, ileride yeni ortakların katılmasında yönetim kontrolü, denetim mekanizmalarının baştan doğru tasarlanması ve ana sözleşmenize yansıtılması ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlardan.

6) Sözleşmelerin ticaret siciline ve notere onaylatılması gerekli mi?

Yukarıda belirtilen sözleşmeleri ticaret siciline ve notere onaylatmak gerekiyor. MERSIS'te oluşturduğunuz bir sözleşme olmadan noterden maalesef onay alamıyorsunuz. İdealinde hizmet sağlayıcınızın tüm bu süreçlerde size destek olması gerekir.

7) Vergi dairesi ve vergi levhası işlemleri nasıl gerçekleşir?

Şirketin kuruluş yerine en yakın vergi dairesinde kayıt oluşturulması ve yasal vergilendirme süreçlerine tabi olunması gerekiyor. Ticaret Sicil Müdürlüğü, başvurunuzun ardından şirket kuruluşunu vergi dairesi ve SGK'ya bildiriyor. Gerekli evraklarınızı vergi dairesine teslim ettikten sonra şirket kuruluş yerinin uygunluğu hakkında sizi denetlemek (yoklama) için bir memur geliyor ve onun onayı sonrasında vergi levhası çıkarabiliyorsunuz. Yeni ekonomide, şirketinizin ofisinde çalışmak zorunda değilsiniz. Hizmet sağlayıcınızın ilgili yetkiyi alarak, yoklama için zaman ayırıp vergi memurunun yoklamasını sizin yerinize yapabilmesi çok büyük bir kolaylık.

8) Muhasebeci/mali müşavir zorunlu mudur?

Şirketin defterlerini tutacak ve beyannamelerini verecek yetkili muhasebeci ve mali müşavirlere her ay sabit ücret ödemeniz gerekiyor. Bu hizmet sağlayıcılar sermaye şirketi olarak size hizmet vermiyorsa, net ücretlerinin üzerine sizden ayrıca stopaj da tahsil etmekle yükümlüler. İşletmenize yönelik finansal verilerinize ulaşabilmeniz, vergi ödemelerinizi zamanında yapmak için bilgilendirilmeniz ve mevzuatla, mali takvimin getirdiği vergi yükümlülükleri hakkında düzenli ve tutarlı bilgilendirilmeniz gerekir. WorqCompany platformunu kullanan mali müşavirler, kendilerine sağlanan teknolojik altyapıları ile, hataları en aza indirdikleri ve müşteri iletişimini zamanında ve verimli bir şekilde yaptıkları araçlar kullanırlar.

9) Şirketin banka hesabını nasıl oluştururum?

Şirket kurma sürecinin bir parçası da banka hesabı açabilmek. Yeni mevzuat, bankalara dünyanın her yerinden bu işlemi yapabilme esnekliği getirdi. Ancak henüz bu hizmeti bankalar şirket kuruluşları için vermekte yavaş kalıyorlar. Zaten bankaların yavaşlığı nedeniyle, yeni finansal hizmetler veren startuplar yeni dijital bankalar haline dönüşüyorlar. Dolandırıcılığı önlemenin, teknoloji tabanlı gelişmiş yöntemleri var. Şu an tüm süreçler dijital değil. Ama WorqCompany'de biz, sadece dijital değil, fiziksel operasyonları da üstlenen bir altyapıya sahibiz. Dolayısı ile şu an mümkün olan en kolaylaştırılmış hizmeti veriyoruz. Paydaşlarımızın kabiliyetleri geliştikçe de, tamamen bir dijital yapıya geçişi tamamlamış olacağız.

10) E-Fatura ve Kredi Kartı ile mobil tahsilata başlayabilir miyim?

İster e-ticaret yapın, ister danışmanlık şirketi kurun, yeni işletmelerin tüm fatura ve muhasebe işlemlerini elektronik olarak yapabileceği bir altyapı kurmanız iş verimliliğiniz ve dünyaya entegrasyonunuz için gereklidir. E-Fatura, Ön Muhasebe Yazılımı, Mobil POS, e-ticaret platformlarına entegrasyon yazılımları, CRM yazılımları, Bulut Teknoloji Hizmetleri gibi hizmetleri tek tek almak zorunda kalacaksınız. WorqCompany'de ilgili ürün grupları, işinize odaklı bir şekilde paketlenmiş ve ayrı ayrı almaya göre maliyet avantajı sağlayacak şekilde tek entegre platform olarak sunulmuştur.