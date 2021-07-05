Şirket yemeklerine hibrit düzeni

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren hibrit (karma) çalışma sistemi, pek çok şirket için daimi hale geldi. Post korona döneminde de aynı düzende çalışmaya devam edecek şirketler, çalışanlarının yan hakları olan ulaşımdan yemek politikasına kadar tüm detayları hibrit modele uyumlu hale getiriyor. Her ihtiyaca uygun paketli yemek çözümleri sunan Meal Box, gelen yoğun talep doğrultusunda hizmetleri arasına eklediği “Hibrit Yemek Paketiyle” ev-ofis dengesi kurarak, hem işverenlerin hem de çalışanların hayatını kolaylaştırıyor.

Pandeminin iş yapış şekillerimizi zorunlu olarak değiştirmesinin ardından tanıştığımız hibrit düzen, “yarı evden, yarı ofisten” çalışma sistemi olarak birçok şirket tarafından hızla kabul gördü. Yapılan araştırmalar da, şirketlerin yüzde 80’den fazlasının esnek çalışma modeline yeşil ışık yaktığını gösteriyor. Şirketler bu yeni gerçekliğe uyum sağlamaya çalışırken ulaşımdan yemeğe kadar tüm organizasyonlarını çalışanlarının değişen ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiriyor.

Hibrit düzende öğle yemeği neden sorun oluyor?

McKinsey Global Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre, 10 kuruluştan 9’u uzaktan çalışma ve işyerinde çalışmanın karma bir modelini sunan hibrit çalışmaya geçiyor. IK uzmanlarına göre yakın geleceğin yıldızı olarak görülen bu çalışma modeli için işçi ve işveren taraflarının uzaktan çalışma deneyimlerini düzenli olarak değerlendirmeleri ve değişen ihtiyaçları izlemeleri gerekiyor. Hibrit çalışma düzeninde ilk zamanlar pek de üzerinde durulmayan çalışanların yemek ihtiyacının karşılanması, yol parası, internet desteği, vakitli toplantı saatleri gibi uygulamalar artık düzene girmeye başlarken, şirketler hem adalet hissini hem de motivasyonu üst seviyede tutacak yeni uygulamalara yöneliyor. Bunlardan biri de yoğun tempoda çalışanların öğle yemeği problemi. Pandemiyle değişen yemek kartı kullanım alışkanlığı, hijyen arayışıyla dışarıdan yemek yeme davranışının azalması, şirket mutfaklarının uzun süren salgın sebebiyle kapalı tutulması, işverenleri post pandemi döneminde yeni öğle yemeği modelleri arayışına itiyor.

Yeme içme sektörü de hibrit düzene ayak uyduruyor

Şirketlerin hibrit sisteme geçmesinin yeme-içme sektörüne olan etkilerini değerlendiren Türkiye’nin lider paketli yemek markası Meal Box’ın CEO’su Murat Demirhan “Paketli yemek hizmeti, pandemi sürecinde hijyen, lezzet, fiyat açısından sunduğu avantajlar sebebiyle şirketler tarafından en fazla ilgi ve talep gören seçenek oldu. Hijyen nedeniyle mutfağını kapatan şirketler, dışarıdan yemek siparişi vermeye çekinen çalışanlar ve evden çalışan personellerinin yemek ihtiyacını karşılamak isteyen şirketler çözümü paketli yemekte buldu. Şimdilerdeyse şirketlerin yeni normali hibrit düzen. İşverenler, çalışanlarının hem ofiste hem de evlerinde yemek ihtiyaçlarını en avantajlı yollarla çözmeye çalışıyor. Bu dönemde şahlanmaya geçen paketli yemek sektörü de ev-ofis dengesini oluşturacak çözümler peşinde.” dedi.

“Çözüm, çalışanın öğle yemeğini bir sorun değil, motivasyon kaynağı olarak görebilmek.”

Murat Demirhan, “Kurulduğumuz günden bu yana kurumsal ve bireysel her türlü ihtiyaca yönelik paketler geliştiriyoruz. Pandemi döneminde, evden çalışmaya geçen işyerleri için “Evde Yemek Paketi” adını verdiğimiz bir paket hazırladık ve günlük olarak çalışanların kapısına bıraktık. Şirketlerin hibrit düzeni benimsedikleri ve yemek konusunda çıkmaza girdikleri bu dönemde de hijyen, lezzet, fiyat ve ulaşım açısından en avantajlı çözümü sunmak üzere kolları sıvadık. Eğer işverenler çalışanın öğle yemeğini bir sorundan ziyade bu dönemde en kolay sağlayacakları motivasyon kaynağı olarak görürlerse çözüm bulmak çok kolay. Meal Box olarak bulduğumuz çözüm hem işveren hem de çalışan için ev ve ofis dengesini gözetmek. Bu nedenle gurme ev yemeklerinden oluşan, kişiye özel paketlenen ve zahmetsizce masasına kadar sıcak gelen yemeklerimizden “Hibrit Yemek Paketi” oluşturduk. Şirketlerin bize verdikleri zaman, mekan ve kişi sayısı bilgisine göre bir program hazırlıyoruz. Bu program dahilinde çeşitli alternatif paket önerilerimiz oluyor. İster eve ister ofise soğuk ya da sıcak servis etme imkanımız olduğu gibi ihtiyaç duyulduğu taktirde ofis mutfağını da kullanabiliyoruz. Bizim için önemli olan her koşula uygun çözümler üretebilmektir.” dedi.