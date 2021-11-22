Şirketinizin Instagram Hesabını Nasıl Yönetmelisiniz?

Instagram’da harika içerikler paylaşmanın ötesinde, takipçilerinizle ve potansiyel müşterilerinizle gerçekten bağ kurabiliyor musunuz?

22 Kasım 2021, İstanbul – Sosyal medya doğası gereği hız sever. Her kullanıcı, yorumu ve mesajı anlık olarak yanıtlansın ve etkileşim kurduğu her markadan yanıt alsın ister. Sosyal medyada bir kullanıcının sorduğu soru karşısında bekleme süresi ortalama 2 saat bandındadır. 2 saat sonunda takipçi istediği hızda cevap alamadığında ilgisini yitirmeye başlar ve satın alma davranışı varsa kaybolur ve kurmak istediği diyalog başlayamadığı için bağ kurma ihtimali düşer.

Eğitmen ve dijital iletişim profesyoneli Gamze Nurluoğlu “Instagram hesabına 7/24 bakacak bir ekip kurmak her marka için mümkün değil. Ayrıca bir de özellikle yüksek takipçili hesaplarda bu moderasyonu her zaman kontrollü bir şekilde yapmak da mümkün olmuyor; gözden kaçan yorum ve mesajlar bazen krizlere sebep oluyor. Gözden kaçan bir tane şikayetin dahi büyük krizler yarattığını geçmiş zamanlarda çokça gördük. Bir de kampanya dönemlerini düşünün. İşler biraz karışıyor. O zaman gelen yorumları, etiketlemeleri, mesajları sistematik bir şekilde takip etmek ve takipçi ile diyaloğa geçmek Instagram iletişiminin ana noktası ise bunu nasıl yapacağız? Bu noktada artık Instagram’ın da resmi olarak onayladığı bir yardımcımız var; InstaChamp!” diyerek Instagram ve yeni dünyanın bağ kurma modelleri hakkında açıklamalar yapıyor.

MobileMonkey şirketi tarafından hayata geçirilen dünyanın ilk resmi mesajlaşma otomasyon aracı InstaChamp, etkileşimleri ölçeklendirmeye ve otomatik müşteri desteği yaratmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, takipçilerden gelen tüm mesaj, yorum ve etiketlenmeleri takip ederek anahtar kelime bazlı otomatik mesaj gönderimi yapmayı da sağlıyor.

Instagram bugüne kadar üçüncü parti uygulamalar konusunda çok hassas davranırken, birçok uygulamayı spam olarak görerek engelledi veya hesapları algoritmada cezalandırdı. InstaChamp sistemi, Instagram’dan ilk onay alan uygulama oldu ve bugün Instagram işletme hesaplarında güvenle kullanılabiliyor.

InstaChamp’ın Hesaplara Kazandırdığı 5 Avantaj

1. 24 Saat Ulaşılabilir Olmak

24 saat ulaşılabilir olmak mümkün mü? Hayır ama aslında evet. Mesai saati dışında ya da gece saatlerinde pek tabii yorum ve mesajları takip etmek güç. Ancak InstaChamp’in otomasyon mesaj sistemi ile her an takipçileriniz ile iletişimde kalabilir ve onlara tüketicisini/takipçisini dinleyen bir marka imajı verebilirsiniz. Özellikle anahtar kelime hedeflemeli otomasyon seçeneği ile belirli anahtar kelimelere doğrudan mesajınızı iletebilirsiniz. “Fiyat?” mesajlarının sabahı beklemesine gerek yok. Potansiyel müşterinizin mesajı cevaplanır ve siz uyurken o belki de alışverişini tamamlar.

Takipçiler ile anlık olarak hızlı bir şekilde etkileşim kurmak, hesap ve takipçi arasındaki bağı güçlendirir. Hızlı şekilde cevap alabilen kullanıcılar; yeni soru ve sorunlarında etkileşime geçmeye artık daha yatkın olurlar. Diyaloğa dönen etkileşim; etkileşimi doğurmaya devam eder.

3. Hikaye Bahsetmelerine Otomatik Cevap ile İçerik Erişiminizi Arttırır

Instagram hikayeleri, marka bilinirliği ve takipçi etkileşimi için en iyi yer olarak sıralanıyor. O zaman hikayeler bizim için kritik öneme sahip diyebiliriz. Artık hesabınızdan bir hikayede bahsedildiğinde, o kullanıcıya istediğiniz mesajı gönderebilirsiniz. Hikayelerinize yanıt alan kullanıcılar; hesabınız hakkında daha fazla paylaşım yapmaya teşvik olacakları için bu da farklı hesaplardan trafik almanızı sağlayacak ve hesap erişiminizi arttıracaktır.

4. Web Sitenize Doğrudan Trafik Sağlar

“Profildeki linke tıklayın.” Bu söylem artık çok eskilerde kaldı. InstaChamp; Instagram’daki trafiğinizi web trafiğine dönüştürerek satış kanallarınıza doğrudan yönlendirme yapmanızı sağlar. Satış ve dönüşümleri arttırmak için takipçilerinizden gelen mesajı ya da yorumu otomatik mesajla yanıtlayarak web sitenize veya dilediğiniz kanala yönlendirebilirsiniz.

5. Potansiyel Müşterileriniz ile Satışlarınızı Arttırır

Hedeflemeli anahtar kelimeler ile yakaladığınız, linkler gönderdiğiniz takipçilerinizi birer potansiyel müşteriye çevirmek sizin elinizde. Burada yapmanız gereken tek şey InstaChamp ile harekete geçirici bir mesajlaşma otomasyonu kurmak. Konuşma akışı şeklinde oluşturduğunuz, belirli dakika aralıkları ile gönderdiğiniz otomatik mesajlar ile hatırlatmalar yapabilir ve satışa teşvik edebilirsiniz. Link gönderdiğiniz takipçilerinize bir süre sonra o linki hatırlatıp ürününün onu beklediğini hatırlatmak gibi tetikleyici mesajlar gönderebilirsiniz.

Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru mesaj. Eskiden çok karmaşık görünse de bugün bir otomasyonla hepsini düzenleyebiliriz. Gün sonunda marka ekiplerine de sadece içeriğe odaklanmak kalıyor. 2022’ye az bir süre kalmışken ve tüketici trendlerinde chatbotlar öne çıkarken zaman kaybetmeden ve yeni yıl kampanyalarına başlamadan InstaChamp’i Instagram işletme hesaplarınızda aktif etmeye başlamanızı öneririm.

Gamze Nurluoğlu Hakkında ;

Çalıştığı kurumlar ile dijital iletişim alanında küresel ve yerel birçok markaya hizmet veren Gamze Nurluoğlu, aynı isimli şirketi ile sağlık, gıda, teknoloji, hizmet ve turizm olmak üzere birçok sektörde hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere danışmanlık yapmaktadır.

Gamze Nurluoğlu, dijital platformların algoritmaları hakkında sahip olduğu uzmanlığı ile kişiler ve kurumlar için dijital mecraların etkili ve doğru kullanımı için danışmanlık ve eğitim veren bir şirkettir.

Gamze Nurluoğlu bugün 250’den fazla danışanına, marka konumlandırma, strateji, dijital kanal yönetimi, içerik geliştirme ve dijital proje geliştirme alanlarında hizmet sunmaktadır.

