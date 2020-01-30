Şişecam'dan, küresel oyuncu olma yolunda önemli adım



Cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini hukuki olarak tek çatı altında toplamak üzere harekete geçti. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’yi devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin resmi işlemler başlatıldı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Tüm faaliyet alanlarımızın tek şirket çatısı altında toplanması sonucunda Topluluğumuzun yarattığı ekonomik değer ve sahip olduğu rekabet gücü artacaktır. Bu birleşmeyle daha çevik ve hızlı olmayı, küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki altyapıyı oluşturmayı ve yatırımcılar açısından daha da yüksek hisse performansı sergilemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

30.01.2020 – Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini hukuki olarak tek çatı altında toplamak üzere resmi işlemleri başlattığını açıkladı. Topluluk tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, Borsa İstanbul’da işlem gören ana iştirakleri Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte Paşabahçe Cam’ı Şişecam çatısı altında konsolide etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’yi devralmak suretiyle birleşme sürecinin yetkili kurumlardan resmi izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında tamamlanması öngörülmektedir.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda küresel yapılanmamızın olgunluğunu artırmak amacıyla tüm faaliyetlerimizi hukuki olarak tek şirket çatısı altında toplamaya karar verdik. Söz konusu işlem sonucunda Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketimiz Şişecam olacaktır. Bugün kamuoyuna yaptığımız açıklama ile resmi süreç başlatılmıştır. Bu sürecin sonraki aşamalarında

uzman bir kuruluş tarafından şirketlerimize ilişkin değerleme çalışmaları gerçekleştirilecek, halka açık hisselerimizdeki pay sahiplerinin bu işleme ilişkin hakları mevzuat gereğince belirlenecek ve gerekli yasal onayları takiben süreç nihayetlendirilecektir.”

Topluluğun tüm faaliyet alanlarının tek şirket çatısı altında birleşmesiyle Şişecam’ın yarattığı ekonomik değerin ve sahip olduğu rekabet gücünün artacağını vurgulayan Kırman, “Söz konusu konsolidasyon değer yaratarak büyüme stratejisi izleyen Şişecam’a birçok alanda sinerji yaratma fırsatı sunacaktır. Böylece daha çevik ve hızlı olmayı, küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki altyapıyı oluşturmayı ve yatırımcılar açısından daha da yüksek hisse performansı sergilemeyi amaçlıyoruz. Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz” açıklamasını yaptı.

Şişecam Topluluğu Hakkında

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncudur. Topluluk “Düzcam”, “Cam Ev Eşyası”, “Cam Ambalaj” ve “Kimyasallar” olmak üzere dört ana iş grubunda, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD’de faaliyet göstermektedir.

Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumundaki Şişecam Topluluğu, dünyanın en büyük yedinci sentetik soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.Şişecam, 80 yılı aşkın deneyimi, 22 bin çalışanı, 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olarak ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.