Şişecam'dan milyar TL’lik iki yeni yatırım

Şişecam, Türkiye’ye 4 milyar TL’lik iki yeni yatırım müjdesi verdi

86 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam, Avrupa’nın düzcam üretim üslerinden biri haline getirdiği Ankara Fabrikası’ndaki ikinci fırınının resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam yöneticileri ve Şişecam Ankara Fabrikası çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen törende, Şişecam ülkemize mimari camlar ve otocama yönelik iki yeni float hattı yatırımı müjdesi verdi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, açılış töreninde yaptığı konuşmada Şişecam’ın Türkiye’ye toplam değeri 4 milyar lirayı aşan iki yeni yatırım yapacağını açıklayarak, “Ülkemizde hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda mimari camlar ve otomotiv camına yönelik iki yeni float hattı yatırımı için düğmeye basıyoruz. Mimari camlar alanında günlük 1200 ton kapasiteli hat için, yepyeni bir tesis kurarak, dünyanın devam eden yatırımlar açısından en yüksek kapasiteye sahip beş düzcam yatırımından birini hayata geçireceğiz. Günlük 750 ton kapasiteli otocam float hattı yatırımımız ise özel tasarımı ve yüksek kapasitesi ile Şişecam’ın vizyonunun ve teknolojik yetkinliklerinin simgesi niteliğinde olacak. Kökleri Türkiye’de cam sanayini kurma misyonuna hizmet etmek üzere atılmış bir şirket olarak, 14 ülkede üretim faaliyeti gösteriyor, ülkemizi küresel ticaret arenasında gururla temsil ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar, büyümesini desteklediğimiz lokomotif sektörler ve sağladığımız istihdamla 86 yıldır ülkemize katkı sağlıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

13.09.2021– Polatlı’yı Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline getiren Şişecam Ankara Fabrikası’ndaki TR8 fırınının resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam yöneticileri ve Şişecam Ankara Fabrikası çalışanlarının katımıyla yapılan törende Şişecam, ülkemize mimari camlar ve otomotiv ham camı üretimine yönelik tutarı 4 milyar lirayı aşan iki yeni float hattı yatırımı yapacağının müjdesi verdi.

Erdoğan: “Şişecam’ın atılımları zirvede kalma iradesinin güçlü birer işaretidir”

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Şişecam’ın 86 yıldır istikrarlı bir şekilde artan pazar payı firmamızın üretime, ihracata ve sağlıklı büyümeye verdiği önemi de gösteriyor. Bugün resmi açılışı için bulunduğumuz Ankara üretim tesisi, Şişecam’ın küresel vizyonunun yeni bir halkasını oluşturmaktadır. Biz her stratejimizde olduğu gibi nitelikli cam ürünlerinde de talebin kendi iç piyasamızdan karşılanmasını arzu ediyoruz. Şişecam’ın engin tecrübesi, ileri teknolojisi, kalifiye personeli ve güçlü kapasitesi ile bunu giderebileceğine inanıyorum” dedi.

Şişecam’ın Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri ile dinamizmini korumasının da takdire şayan olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cam yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı geliştirdiği teknolojiyle Şişecam oyun değiştirici bir rol üstlenmiştir. Geri dönüşüm projeleriyle de yeşil ekonomiye katkı sağlayan Şişecam’ın atılımları zirvede kalma iradesinin güçlü birer işaretidir. Devletimizden aldığını fazlasıyla milletimize geri veren Şişecam dünya çapındaki üretim ağıyla bu destekleri ziyadesiyle hak ettiğini göstermiştir. Bu ülkenin taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır.”

Dünyada devam eden yatırımlar arasında en yüksek kapasiteye sahip 5 düzcam yatırımından biri

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Fabrikası TR8 fırınının resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şişecam’ın mimari camlar ve otomotiv hamcamı alanlarında gerçekleştireceği yeni yatırım planlarını açıkladı. Şişecam’ın ülkemizde hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda mimari camlar ve otomotiv hamcamına yönelik iki dev float hattı yatırımı yapacağını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman, mimari camlara yönelik yatırım planı hakkında şu bilgileri verdi: “Bugün 4 kıtada, 14 ülkede 43 tesisiyle üretim faaliyeti gösteren, 22 bin çalışanı ile katma değerli ürünlerini 150’den fazla ülkeye ulaştıran Şişecam, ülkemize ve paydaşlarına yatırımları ve ürünleri ile değer katmaya durmaksızın devam etmektedir. Ülkemizde hızlı bir ivme ile artan düzcam talebini karşılamak için günlük 1200 ton kapasiteli mimari cam float hattı yatırımı kararı aldık. Bunun için sadece hat yatırımı yapmakla kalmayacağız. Aynı zamanda varolan tesislerimize bir yenisini daha ekleyerek, yepyeni bir fabrika da kuracağız. Yüksek kapasitesi ile ne Amerika’da ne de Avrupa’da da eşi benzeri bulunmayan bu float hattı, bugün dünyada devam eden yatırımlar arasında en yüksek kapasiteye sahip 5 düzcam yatırımından biridir. Bu yeşil saha yatırımının tamamlanmasıyla birlikte ülkemizdeki float üretim kapasitemiz yüzde 30 oranında artarak 2.6 milyon ton hacmine ulaşacaktır. Yatırımımız, iç talebin karşılanmasında önemli rol oynayarak girdi verdiğimiz sektörlerin ihracatını desteklerken, düzcam alanında Avrupa lideri Şişecam’ın güçlü konumunu da pekiştirecektir.”

Özel tasarıma sahip otocam float hattımız yüksek verimlilik ve kapasiteye sahip

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Kırklareli’nde yapılacak günlük 750 ton kapasiteli otocam float hattının yüksek kapasitesiyle dünyanın sayılı örneklerinden olduğuna dikkat çekerek, yatırım hakkında da şöyle konuştu: “Otomotiv hamcam ihtiyacının en verimli şekilde karşılanmasına yönelik olarak Kırklareli’nde hayata geçireceğimiz float hattımız, 4,8 metre, standardın üzerinde net ene sahiptir. Bu hat genişliği sayesinde, devreye girmesiyle birlikte, hattan alınabilen cam miktarı cam çekiş hızı değişmeden artacaktır. İnce cam üretebilecek şekilde özel olarak tasarlanmış olan hat, bu özelliği ile üretimde yüksek oranda verimlilik de sağlayacaktır. Böylesi bir yatırım, faaliyet alanlarının oyun kurucusu Şişecam’ın öncü vizyonunun ve teknolojik yetkinliklerinin sonucudur. Otomotiv hamcamına yönelik üretimin büyük çoğunluğunun yeni yapılacak geniş float hattına taşınması sayesinde mevcut durumda otocama yönelik üretim yapan Kırklareli TR1 Float hattımız, daha yüksek verimlilikle mimari camlar odaklı üretim yapabilecektir. TR1 Float hattımızın soğuk tamirini de kapasitesini günlük 1000 ton seviyelerine çıkartarak gerçekleştirmeyi ve yenilemeyi planlıyoruz. Otocam iş kolunun otocama özel teknik üretim alt yapısı bulunan float hattına sahip olması, otocam faaliyetimizin büyümesini ve otomotiv yenileme camı ihracat atılımlarımızı doğrudan destekleyecektir.”

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın bu iki büyük yatırımı gerçekleştirirken yüksek kapasite, verimlilik ve yetkinlikler konusundaki iddiasını, yatırımların tamamlanma süresi açısından da ortaya koyduğunu ifade ederek “Bir düzcam hattının tasarımından devreye alınmasına kadar geçen süre ortalama 25 – 30 ay olarak gerçekleşmektedir. Ancak Şişecam, otomotiv hamcamı float hattının 18 ayda, mimari camlar float hattının ise 24 ayda tamamlanmasını hedeflemektedir. Bu, oldukça iddialı bir hedeftir. Zaten böylesi güçlü hedeflerin ve zorlu projelerinin hayata geçirilmesi de ancak, Şişecam’ın kabiliyetleri dahilinde mümkündür. 5 Eylül 1981 tarihinde Türkiye’yi float üretim teknolojisi ile tanıştıran, 40 yıl önce, o dönemde Balkanlar’da ve gelişmekte olan ülkelerde başka hiç bir teşebbüsün sahip olmadığı bu yetkinliğin yegane sahibi konumunda olan Şişecam’ın 40 yıl sonra da “kimsenin yapamadığını yapabilen” konumunu koruduğunu gururla ifade etmek isterim” dedi.

Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefimize ilerliyoruz

Prof Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın dünya cam ve kimyasallar liglerindeki güçlü konumuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bugün, üretim kapasitelerimiz açısından dünyada cam ev eşyası alanında ikinci büyük üreticiyiz. Düzcam ve cam ambalaj alanlarında en büyük beş üreticiden biri konumundayız. Dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Şişecam, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda ilerlerken, ülkemizi geniş bir coğrafyada temsil ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde düzcamdan, cam ev eşyasına, otomotiv camlarından, cam ambalaja, cam elyaftan cam geri dönüşümüne, madenden soda ve krom kimyasalları üretimine kadar çok farklı iş kollarında faaliyet gösteriyoruz.”

Son 5 yılda ülkemize 10 milyar liraya yakın yatırım yaptık

Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam’ın tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratacak ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini ve ihracatını destekleyecek yatırımlara ara vermeden devam edeceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Kırman, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz dönemde küresel salgının tüm dünyada yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı koşullarına rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. İç pazarda oluşan talebi önceliklendirerek, ihracatımızı önemli ölçüde kıstık ve ülkemizde gerçekleştirdiğimiz düzcam üretiminin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını yurt içi pazara sunduk. Yenişehir’de 240 bin ton kapasiteli fırınımızı soğuk onarımını tamamlayarak 400 milyon liralık yatırımla yeniledik ve ateşledik. Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşımı benimseyerek, doğru alanlarda yapacağımız hamlelerle şirketimizin küresel ayak izini genişletirken, ülkemize yatırım yapmaya ve paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. Ülkemize son 5 yılda yaptığımız soğuk tamir, teknoloji ile uyumlandırma ve yeni yatırımların tutarı 10 milyar liraya yakındır. Gelecek yıllarda da ülkemize hem yeni yatırımlarımız olacaktır, hem de varolan tesislerimizin gelişen teknoloji ile uyumlandırılması ve soğuk tamir süreçleri için yıllık en az 1 milyar liralık olağan yatırımlar yapılacaktır. Önümüzdeki iki yıl içinde, ülkemize milyarlarca liralık yeni yatırım müjdeleri vermek konusunda da çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim.”

Polatlı Avrupa’nın en büyük düzcam üslerinden biri oldu

Prof. Dr. Ahmet Kırman, resmi açılışı gerçekleşen Ankara Fabrikası ikinci fırın yatırımı ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Ankara Fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz, küresel salgın nedeniyle resmi açılışını bugün yapabildiğimiz yıllık 240 bin ton kapasiteli ikinci fırın, ülkemizde hayata geçirdiğimiz en güncel, yeni yatırımımızdır. Şişecam, ikinci fırın yatırımının da devreye girmesiyle, Polatlı’yı Avrupa’nın en büyük düzcam üslerinden biri haline getirmiştir. Yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Ankara fabrikamız ülkemizdeki düzcam fırını sayımızın sekize, global düzcam üretim kapasitemizin yıllık 3,5 milyon ton seviyesine ulaşmasını sağlamıştır. Yeni yatırımımızla birlikte Polatlı’da istihdam sağladığımız toplam çalışan sayımız da 300’ü aşmıştır. Cam çevre, iklim, enerji ve sağlık gibi küresel açıdan en kritik konulara çözüm üreten ve geleceği şekillendiren stratejik öneme sahip bir malzemedir. Dünya, 2022 yılında Birleşmiş Milletler’in kararıyla, bugün hayatımızın her alanına girmiş olan camın bu stratejik önemini vurgulamak amacıyla, Dünya Cam Yılı’nı kutlamaya hazırlanmaktadır. 5 bin yıllık geçmişe sahip olan camın geleceğine inanıyor, bu gelişim yolculuğunda öncü rolümüzü daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz.”

Şişecam Hakkında

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncudur. Bugün dünyada cam ev eşyasında en büyük iki, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasından yer alan Şişecam, dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında öncü bir rol üstlenen Şişecam, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD’de üretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Şişecam, 85 yıllık deneyimi, 22 Bin çalışanı, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir şirket olarak, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.