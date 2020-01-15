Şişecam'ın global tasarım markası Nude'den 2020 dekorasyon trendleri

Nude’ün önerileri ile 2020 yılında yaşam alanlarınızı baştan yaratabileceğiniz yepyeni tasarım trendlerine göz atmak ister misiniz? Bu yıl doğadan ilham alan motifler, zamansız formlar ve sürdürülebilir malzemeler içeren çağdaş çizgiler iç dekorasyonlara hakim olacak.

Minimalizmin yükselişi

Zanaat ve geçmiş duygusu ile bütünleşen, yaşamın kendisinden ilham alan minimalist tasarımlar, 2020 iç dekorasyon trendlerine hakim olacak. Böylece daha azını ama daha iyisini satın almayı benimseyen bir felsefenin tasarım dünyasını etkisi altına aldığını göreceğiz. El yapımı ve kusurları kucaklayan tasarımlarla doğayı kutlayan formlar öne çıkacak.

Yeni trend: Japonların Wabi-Sabi felsefesi

Wabi-Sabi, kusurlu güzelliğin daha estetik olduğunu savunan, gösterişsiz, basit bir yaşam tarzını benimseyen bir Japon felsefesidir. Wabi’yi “yalın şıklık”, Sabi’yi ise “kusurlardan keyif almak” şeklinde tanımlayabiliriz. Bu felsefenin temeli, doğallığı objeler ve süreçler dahil yaşamın her alanında benimsemektir. “Simple is Beautiful” (Yalın Güzeldir) felsefesini uluslararası tasarımcıların koleksiyonlarıyla buluşturan Nude koleksiyonlarında siz de Wabi – Sabi tarzına uygun tasarımlar bulabilirsiniz.

Doğadan ilham alan iç mekanlar

Çevremizin tehdit altında olduğu bir dünyada, ileri görüşlü tasarımlar, malzemeler ve dokular doğanın gücüne uyarlanıyor ve doğa ile sinerji içinde çalışmaya odaklanıyor. Şehir hayatının yoğunluğu, iş stresi ve teknolojinin hayatımızın tüm alanlarında etkisini hissettirmesi sonucu tüm dünyada doğaya dönüş akımı etkisini hissettiriyor. 2020’de yeşilin, kahverenginin her tonunun ve ahşabın evlerimize konuk olacağı bir dönem yaşayacağız. Doğadan ilham alan motifler, zamansız formlar ve dokunsal yüzeyler oldukça trend olacak. Kaya oluşumları ve okyanus derinlikleri gibi doğadan esinlenen tasarımlar ön plana çıkacak. Sıvı formlar; mermer efektler, bulanık pigmentler ve kireçli yüzeylerle birleşecek. Evlerde konfor arayışı artacak ve uzun ömürlü, sürdürülebilir malzemeler içeren çağdaş çizgiler önem kazanacak.

Camın en yalın hali: ‘Nude’

Dünyanın üçüncü en büyük cam ev eşyası üreticisi Şişecam Topluluğu'nun global tasarım markası Nude, dünya prömiyerini 2014 yılında Maison Objet Paris’te yaptı. Ardından Milano ve Frankfurt’taki uluslararası fuarlarda boy gösterdi ve büyük beğeni topladı. Tüm koleksiyonlarını “Simple is Beautiful” (Yalın Güzeldir) felsefesi ile tasarlayan Nude; Ron Arad, Nigel Coates, Joe Doucet, Pentagon Design, Tomas Kral, Mikko Laakkonen, Tamer Nakışçı, Erdem Akan ve Ali Bakova’nın da aralarında olduğu dünyanın saygın tasarımcıları ile çalışıyor.

Her koleksiyonunda cam teknolojisi ve işçiliğindeki hünerle tasarım yetkinliğini birleştiren Nude markası, kullanıcıların tutku ve zevklerini en estetik biçimde yansıtan, duyumlarını artıran yaratıcı koleksiyonlar içeriyor. German Design, Red Dot, Wallpaper Design ve IF Design gibi dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarında ödülleri bulunan Nude, ödüllü koleksiyon sayısını 36’ya yükseltti.

Nude tasarımları Milano ve Türkiye'de Paşabahçe Mağazaları'nda satılıyor. Global ölçekte ise Bergdorf Goodman, WallpaperSTORE*, The Conran Shop Paris ve London, La Rinascente Milan, MOMA (Francisco, New York, Tokyo), Lane Crowford Hong Kong, Printemps Paris satış noktaları arasında yer alıyor. nudeglass.com ile de dünyanın yüz yirmi ülkesine satış yapılıyor.