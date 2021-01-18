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Skynet 6A, ön tasarım inceleme aşamasını başarıyla geçti

Covid-19’a rağmen önemli bir kilometre taşı elde edildi. Airbus’ın Temmuz 2020’de imzaladığı Skynet 6A sözleşmesinden bugüne Stevenage, Portsmouth ve Hawthorn tesislerindeki ekipleri, program üzerinde çalışıyor

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:55
Skynet 6A, ön tasarım inceleme aşamasını başarıyla geçti

Skynet 6A, ön tasarım inceleme aşamasını başarıyla geçti


 

Skynet 6A, program üzerinde 250’den fazla çalışma ile ayrıntılı tasarım aşamasına doğru ilerliyor 

Airbus, Skynet 6A projesinin ilk kritik evresi olan Ön Tasarım İnceleme (PDR) aşamasını başarıyla tamamladı. Artık proje, bir sonraki Kritik Tasarım İnceleme (CDR) aşamasına geçmeye hazır. 

Airbus’ın Temmuz 2020’de kazandığı Skynet 6A sözleşmesinden bugüne Stevenage, Portsmouth ve Hawthorn tesislerindeki ekipleri, program üzerinde çalışıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı (MOD) ile yapılan sanal toplantılar, inceleme kurulunun Ekim ayında oluşturulmasını ve PDR’nin Kasım ayında gerçekleşmesini sağladı.

Airbus Defence and Space İngiltere Genel Müdürü Richard Franklin, “Bu harika bir gelişme ve programın belirlenen hedeflerine ulaşmak için ortak çalışmaya olan bağlılığımızın da bir göstergesi. İngiltere MOD’un yeni nesil askeri uydusunu inşa etmek ve mevcut koşullara rağmen bu aşamaya gelebilmek, Savunma Dijital ekibi ile kurduğumuz esnek ve güçlü ortaklık ilişkisinin bir yansımasıdır. Tamamı İngiltere’de üretilecek olan Skynet 6A, Airbus yapımı olan ve hala yörüngede mükemmel bir şekilde çalışan dört adet Skynet 5 uydusunun geçmişine dayanarak İngiltere’nin milsatcoms yeteneğini önemli ölçüde artıracak” dedi.

Airbus uzay ve yer segmentlerindeki ekipler, programı tamamlamak için MOD ekipleri ile yakın bir iş birliği içinde çalıştı.

Skynet 6A, Skynet filosunu genişletecek ve geliştirecek. Temmuz 2020’de İngiltere MOD ile imzalanan sözleşme, 2025’te hizmete sunulması planlanan bir askeri iletişim uydusu olan Skynet 6A’nın geliştirilmesi, üretimi, siber güvenliği, montajı, entegrasyonu, test edilmesi ve fırlatılmasını içeriyor. Sözleşme ayrıca teknoloji geliştirme programlarını; yeni güvenli telemetre, izleme ve komuta sistemlerini; fırlatma, yörünge içi testleri ve mevcut Skynet 5 sistemine yer segmenti güncellemelerini de kapsıyor. Sözleşmenin değeri, 500 milyon Pound’un üzerindedir.

Airbus tarafından tam kapsamlı hizmet dış kaynak sözleşmesi olarak sunulan Skynet 5 programı, İngiltere MOD’a 2003’ten bu yana küresel operasyonları destekleyen son derece sağlam, güvenilir ve güvenli askeri iletişim hizmetleri paketi sağladı. Airbus, 1974’ten bu yana Skynet’in tüm aşamalarına dahil olmaktadır ve bu aşama,

İngiltere’nin Birleşik Krallık’taki uzay üretimine olan güçlü bağlılığına dayanıyor. Program, önceki Skynet 4 uydularını kullanarak başladı ve daha sonra 2007 ve 2012 yılları arasında Skynet 5A, 5B, 5C ve 5D uydularını fırlatmadan önce tamamen yenilenmiş bir yer ağı ile güçlendirildi. 

Skynet 5 programı, MOD için teknik ve servis risklerinin çoğunu azalttı veya ortadan kaldırdı ve aynı zamanda İngiliz kuvvetlerine rakipsiz güvenli satcom’lar ve inovasyon sağladı. Uzun yıllardır güvenilir bir Skynet hizmeti sunan Airbus ekipleri, Skynet uydularının ömrünü ciddi ölçüde uzatmayı başardı ve İngiltere’ye finansal ve yetenek bakımından önemli bir ek değer sundular.

Skynet 6A uydusu, Airbus’ın Eurostar Neo telekomünikasyon uydu platformuna dayanıyor. Uydu iletişimi için mevcut olan radyo frekansı spektrumundan daha fazla ve Skynet 5 uydularına göre daha çok kapasite ve çok yönlülük sunmak için en son dijital işlemciyi kullanacaktır.

Uydu, maksimum maliyet etkinliği için elektrik istasyonu saklama sistemlerinin yanı sıra elektrik yörüngesini yükselten bir tahrik sistemine sahip olacak. Tam uydu entegrasyonu, İngiltere’deki Airbus tesislerinde gerçekleşecek ve ardından Oxfordshire, Harwell’deki RAL uzay tesislerini kullanarak Birleşik Krallık’ın uçtan uca uydu üretimi ve desteği için İngiltere Uzay Ajansı girişimini destekleyecek.

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Son Güncelleme: 18.01.2021 13:02
Anahtar Kelimeler:
Skynet 6AAirbus
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