Smart Energy, son teknoloji yerli üretim güneş panellerini tanıttı



Sınırsız enerji kaynağı güneş, yerli panallerle evleri, iş yerlerini, çiftlikleri bahçe ve seraları aydınlatıyor. Güneş enerjisi sektöründe geleceğe yön veren teknolojileri Türkiye’ye taşıyan Smart Energy, yeni nesil panel üretimine öncelik veriyor. Güneş enerjisi santrallerinde (GES), verimliliği en üst seviyelere taşıyan yeni nesil güneş panellerini Gebze’deki fabrikasında üreten Smart Energy, 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı 2021’de büyük ilgi gördü.

Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün gelişimine öncülük eden şirketlerden biri olan Smart Energy, teknoloji ve Ar-Ge konusundaki yatırımları ile bu misyonunu sürdürüyor. Teknolojinin sunduğu en son yenilikleri eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulayan Smart Energy, güneş paneli konusundaki “yerlileştirme” çalışmaları ile dikkat çekiyor. Smart Energy, bu çalışmaların bir sonucu olarak dünya çapında ana ürün olarak duyurulan, 450+ W güce sahip 166 mm hücreli yerli üretim panellerini Türkiye’de üretmeyi başararak, sektörünün beğenisine sundu. Dünyada ana ürün haline gelen bu son teknoloji ve üstün verimliliğe sahip güneş panelleri ile metrekare başına 205+ W elektrik üretilebiliyor. Bu da 15 metrekarelik panel ile bir evin tüm elektrik ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor.

Smart Energy, 13-15 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda (EIF2021), Gebze’deki üretim tesislerinde gerçekleştirdiği yeni hat yatırımları ve ürün portföyüne kattığı yeni nesil paneller ile büyük ilgi gördü. Pandemi koşullarına karşın Gebze’deki üretim tesislerinin kapasitesini 1000 MW’a çıkaran Smart Energy, EIF2021’de özellikle verimliliği bir üst noktaya taşıyan yeni nesil güneş panelleri ile dikkat çekti.

YENİ NESİL AYDINLATMA ÜRÜNÜ NIKS TANITILDI

YENİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Smart Energy, yeni teknoloji panellerinin yanı sıra geliştirdiği’ni de EIF2021’de tanıttı. Türkiye’de ve Avrupa’da şu ana kadar üretilmiş en yüksek verimli solar aydınlatma ürünü olan Niks, gerek ışık performansı gerekse güneş paneli ve yüksek verimli solar mppt teknolojisiyle parklarda, bisiklet ve yürüyüş yollarında aydınlatma ve verimlilik hesapları yaparak doğaya fayda sağlıyor.

Sektörün yerlileşmesi ve Türkiye’nin kendi panellerini üretip ihraç eden bir merkez olması için sürekli yeni yatırımlar yaptıklarını belirten Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, fuarın ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok hızlı büyüyen güneş enerjisi sektörümüz için yeni teknolojilere yatırım yapmak işimizin temelini oluşturuyor. Yıllar içinde gelişen panel ve hücre teknolojisi sayesinde, güneşten enerji elde etmek geçmişe oranla çok daha uygun maliyetlerle başarılabilir hale geldi. Biz de şirket olarak, yeni teknolojileri yakından izleyerek, üretimimize entegre etmek için yatırımlarımızı planlıyor ve bu doğrultuda sektörümüzün ihtiyaçlarına uygun yeni ürünler üretiyoruz. Sektörümüzde yüksek performansı nedeniyle tercih edilen 166 mm ulaşan hücre boyutuna uygun yeni nesil panellerimizi Türkiye’deki fabrikamızda üretiyoruz. Üstün kaliteli ürünlerimizle her geçen gün daha da büyüyen sektörümüzün hizmetindeyiz.”

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÖNEMİ ANLAŞILDI

Küresel COVID-19 salgınından pek çok sektör gibi güneş enerjisi sektörünün de etkilendiğini, EIF gibi fuarların bu durgunluğun aşılmasında önemli katkısı olacağını vurgulayan Demirdağ, sözlerine şöyle devam etti: “Sektörümüz son iki seneyi halen devam eden pandemi etkileri altında geçirdi. Ayrıca, dünya çapında meydana gelen ve iklim krizi kaynaklı doğal afetlerle de karşı karşıya kaldık. Tüm bu gelişmeler, bize yenilenebilir enerjinin önemini bir kez daha hatırlattı. Salgın nedeniyle olumsuz etkilenen ekonomik süreçlere karşın, güneş enerjisi sektörünün güçlü altyapısıyla yeni duruma kolaylıkla adapte oldu ve hızla toparlanma sürecine girdi. Sektörümüzün önü açık, desteklendiğimiz takdirde çok iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum.”

GÜNEŞ ENERJİSİ EKONOMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli bakımından avantajlı konumunu bir kez daha hatırlatan Demirdağ, değerlendirmesini şöyle tamamladı: “Güneş enerjisi sektörünün ülke ekonomileri açısından taşıdığı önem ortada. Ülkemizde güneş yatırımlarının artmasının, istikrara ve kalkınmaya giden yolu açacağına, enerji bağımsızlığımızı kazanmamıza katkıda bulunacağına inancımız tam. Biz de şirket olarak, sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde üretimlerimize devam edeceğiz. Farklı açılardan epey zorlu geçen dönemde üretim hatlarımıza yaptığımız yatırımların devam etmesi de bu vizyonumuzun bir göstergesi. Şirketimiz şu anda tüm dünyadaki GES’lerde uzun yıllar en sorunsuz şekilde güneşi enerjiye çevirecek panelleri üretebilecek konumdadır. Üretici kimliğimizin yanı sıra, güneş enerjisi santrali yatırımlarımız ve anahtar teslim mühendislik hizmetlerimizle sektörümüzün dünyada hak ettiği yere gelmesi için çabalamaya devam edeceğiz.”

SMART ENERGY HAKKINDA

Yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarına 2009 yılında Avrupa’da başlayan Smart Energy, üstün kalitesiyle dünyanın pek çok ülkesinde tercih edilen bir firmadır. Türkiye başta olmak üzere; Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, İsviçre, Ukrayna ve Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Smart Energy, yerli panel üretimi ve mühendislik hizmetlerinin yanı sıra, yatırımcı olarak da güneş enerjisi sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktadır. Smart Energy’nin kendi GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları, yurtiçi ve yurtdışında toplam 100 MW’ı aşmıştır. Türkiye’de ve Avrupa’da büyümeye devam eden Smart Energy, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova’da 23.500 metrekarelik alanda faaliyete geçirdiği güneş paneli fabrikasında Cam-Cam, PERC, Bifacial, MBB ve Half-Cut Cell gibi yeni nesil panellerin üretimini gerçekleştirerek, Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkelerine ihraç etmektedir.