SOCAR Türkiye, imza işlemlerini LetSign ile dijitale taşıdı

12.07.2021

İş süreçlerinde dijitalleşme, tasarruf, sürdürülebilirlik ve verimliliği önceliklendiren SOCAR Türkiye, E-GÜVEN tarafından geliştirilen LetSign platformunu tüm grup şirketlerinde kullanarak imza süreçlerini dijitale taşıdı. Tüm çalışanlara e-imza veya mobil imza temini sağlandığında SOCAR Türkiye ve grup şirketleri genelinde 5 bin kişi platformun avantajlarından yararlanmaya başlayacak.

İşlemler 30 günden 3 güne düştü

SOCAR Türkiye’nin 21 ila 30 gün süren sözleşme işlemleri LetSign sayesinde 3 iş gününe düştü. Giden evraklarda ise işlemler 5 iş günü yerine 2 iş gününde tamamlanıyor. Maddi boyutları yüksek olan hak ediş işlemleri de 3 iş gününde hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştiriliyor. Aralık ayından bu yana yaklaşık 1.000 adet e-imzalı doküman oluşturan şirket, zaman tasarrufunun yanı sıra kağıt, yazıcı, posta ve arşiv giderlerini de azalttı.

E-dönüşümle 284 bin 840 TL tasarruf

Dijital iş süreçlerinin LetSign platformu üzerinden gerçekleştiğini belirten SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Sibel Uğur, platformu kullanarak tasarruf etmeyi planladıkları konular hakkında şu bilgileri aktardı: “SOCAR Türkiye olarak iş sürekliliği ve e-dönüşüm önceliklerimiz arasında. Sürdürülebilir bakış açımız doğrultusunda LetSign ile kamu kurumları ve özel kurumlara doküman gönderimi, alımı ve arşivleme bağlamında bir yıl içinde toplam 284 bin 840 TL tasarruf sağlama hedefimiz bulunuyor. Kağıt ortamındaki iş süreçlerini dijital ortama aktaran çevreye duyarlı platform sayesinde 500 bin adet kağıt tasarrufu sağlamayı planlıyoruz. Bu, standart bir A4 kağıdı üzerinden hesaplandığında yılda 30 ağaca denk geliyor. Karbon emisyonu miktarımızı ise 8.258 kg azaltmayı hedefliyoruz.”

Sözleşme süreçleri bir haftadan kısa sürüyor

Yapılan iş birliğinin kurum içi ve kurum dışı imza işlemlerinde yavaş ilerleyen süreçlere hız kazandırdığını belirten SOCAR Türkiye IT Direktörü Nurullah Battal, “Şirket olarak dijital dönüşüm sürecimizi tasarruf ve verimlilik konusunda taviz vermeden gerçekleştirmeyi hedefledik. Tüm ekiplerimizi bu sürece dahil ederken LetSign’ın avantajlarından faydalandık. Islak imzayla sözleşme imzalama ve onay süreçlerimiz ortalama bir ay sürüyordu. LetSign’ın iş sürekliliği sağlayan özellikleri sayesinde artık bu tür işlemleri sonuçlandırmak bir haftayı bile bulmuyor.” dedi.

İmzalar artık dijitalde

SOCAR Türkiye’nin fiziksel ortamda yapılan tüm imza ve onay işlemlerinin LetSign sayesinde artık dijital ortamda ve mekandan bağımsız gerçekleştiğini vurgulayan E-GÜVEN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Gönç, “İş süreçlerini dijital ortamda hızlı, tasarruf ederek ve kolay şekilde yapmak isteyen şirketler için e-imza bir gereklilik. SOCAR Türkiye’nin imza ve onay işlemlerine ait süreçlerinde zaman, iş gücü ve işletme giderlerinde tasarruf sağlayan LetSign’ı tercih etmesini e-dönüşümün şirket bünyesinde içselleştirilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. LetSign ile işler verimli ve güvenli, imza işlemleri yasal geçerli şekilde gerçekleştiriliyor. E-dönüşümde fikir lideri olan E-GÜVEN olarak, geliştirdiğimiz e-imza ile birlikte ihtiyaç odaklı uygulamalarla yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.