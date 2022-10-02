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Sofralık zeytin ihracatında tarihi rekor | 110 bin tona ulaştı

Zeytin ihracatı yeşillendi, Zeytin-zeytinyağı sektörü ihracatı 400 milyon dolara koşuyor. Zeytincilik sektörü sofralık zeytin ihracatından gelen rekor ihracatla yeni sezona güçlü bir giriş yapacak.

02 Ekim 2022 Pazar 09:53
Sofralık zeytin ihracatında tarihi rekor | 110 bin tona ulaştı

Sofralık zeytin ihracatında tarihi rekor Sofralık zeytin ihracatı 110 bin tona ulaştı
 

30 Eylül 2022 itibariyle 2021/22 Türkiye sofralık zeytin ihracatı sezonu tamamlandı. Geçtiğimiz sezonla karşılaştırdığımızda sofralık zeytin ihracatımız yüzde 24’lük artışla 88 bin tondan 110 bin tona yükseldi.

Sofralık zeytinden elde edilen döviz tutarı ise; yüzde 15’lik artışla 150 milyon dolardan, 173 milyon dolar seviyesine ulaştı. 

Zeytin ağacının Anayurdunun Anadolu toprakları olduğuna işaret eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Anadolu coğrafyasında zeytincilik tarımı yapılan 41 ildeki 190 milyon zeytin ağacının binlerce yıldır insanlığa sağlık ve lezzet sunduklarını dile getirdi. 

Zeytin ihracatı yeşillendi 

2021/22 sezonunda siyah zeytin ihracatımız geçtiğimiz sezona göre yüzde 19’luk artışla 67 bin tondan, 80 bin tona çıktığını aktaran Başkan Er, “Siyah zeytin ihracatından elde ettiğimiz döviz tutarı ise; yüzde 10’luk yükselişle 114 milyon dolardan 125 milyon dolara çıktı. Yeşil zeytin ihracatındaki artış oranlarımız ise çok daha mutluluk vericiydi. Geçen sezon yeşil zeytin ihracatımız 21 bin ton iken, bu sezon yüzde 42’lik artışla 30 bin tona çıktı. Yeşil zeytinin ihracat geliri de, yüzde 35’lik artışla 35 milyon dolardan 48 milyon dolara ilerledi. 2018-19 sezonundaki 91 bin 122 tonluk rekoru geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bu rekora katkısı olan tüm üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı kutluyorum” diye konuştu.

Zeytinyağı ihracatının yüzde 60’ı ambalajlı oldu

Zeytinyağı ihracat sezonunda 11 aylık dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Er sözlerini şöyle sürdürdü; “Zeytinyağı ihracatımız miktar bazında yüzde 28 artışla 40 bin ton’dan, 52 bin ton’a yükseldi. İhracat tutarı yüzde 44’lük yükselişle 124 milyon dolardan 180 milyon dolara çıktı. Altın sıvı olarak tanımladığımız zeytinyağımız bu sezon dolar bazında yüzde 13 değerli ihraç edildi. Ortalama kg ihraç fiyatımız 3,03 dolardan 3,44 dolara yükseldi. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz toplam 52 bin ton zeytinyağı ihracatımızın yaklaşık yüzde 60’nı ambalajlı olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bunu da sektörümüz adına çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Prina ihracatımız ise yüzde 168’lık artışla 8 milyon dolar iken 22 milyon dolar oldu. Sektörümüzün toplam ihracatı yüzde 32 artarak 282 milyon dolardan 373 milyon dolara ilerledi.  400 milyon dolara koşan ihracatımızla başarılı bir sezonu geride bırakıyoruz.”

2023 hedefi 500 milyon dolar 

Zeytincilik sektörünün yeni sezona büyük bir umutla hazırlandığını aktaran EZZİB Başkanı Davut Er, yeni sezonda da, hava şartlarının ve yağışların uygun gitmesi durumunda geçen yıla göre hem kalite hem de miktar açısından daha iyi bir rekolte beklediklerini paylaştı. Er, “İspanya ve İtalya’da küresel ısınma nedeniyle rekoltelerin düşük kalacağı öngörüleri var. Bu durumu ihracatımız için bir fırsata dönüştürebileceğimizi düşünüyor ve önümüzdeki sezon için ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğimizce 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İspanya’ya yönelik olarak düzenleyeceğimiz sektörel ticaret heyetinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İhracatçılarımızın en büyük üretici konumunda olan İspanya’daki sektöre yön verecek önemli gelişmeleri yakından takip etmeleri ve ayrıca gerçekleştirilecek 2’li görüşmelerle ihracat potansiyellerini artırmaları açısından çok önemli bir fırsat olacaktır” şeklinde konuştu.

2020-2021

2021-2022

MİKTAR (KG)

TUTAR ($)

MİKTAR (KG)

TUTAR ($)

MİKTAR %

DEĞİŞİM %

SİYAH ZEYTİN

67.069.306

114.159.461

79.344.349

124.281.435

18

9

YEŞİL ZEYTİN

21.304.069

35.830.622

30.235.068

48.272.602

42

35

TOPLAM ZEYTİN

88.373.375

149.990.084

109.579.418

172.554.038

24

15

ZEYTİNYAĞI

40.844.412

124.129.990

52.142.163

179.074.766

28

44

PRİNA YAĞI

3.869.043

8.253.793

8.293.932

22.125.390

114

168

SEKTÖR TOPLAM

133.086.831

282.373.867

170.015.512

373.754.194

28

32

Tarım ve Orman Bakanlığımızın verilerine göre yeni dikim ağaçlarımızın verimli hale gelmesiyle birlikte sofralık zeytin rekoltemizin 1 milyon 200 bin tona, zeytinyağı rekoltemizin ise 650 bin tona ulaşmasının hedeflendiğini hatırlatan Er sözlerini şöyle tamamladı; “Bu rekoltenin hedeflerine her geçen yıl adım adım yaklaşıyoruz.  Bu çerçevede 60-70 bin tonluk sezon sonu stoğumuzla birlikte yeni sezonda hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki talepleri karşılayabileceğiz.” 


 

Son Güncelleme: 02.10.2022 10:04
Anahtar Kelimeler:
Zeytin
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