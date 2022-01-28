SÖKTAŞ Hatıra Ormanları gelecek nesillere nefes olmayı hedefliyor

Sosyal sorumluluk bilinciyle çevreye verdiği önemi her fırsatta gösteren Türkiye’nin en büyük gömleklik lüks kumaş üreticisi SÖKTAŞ, Ege Orman Vakfı iş birliği ile

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SÖKTAŞ HATIRA ORMANI‘ projelerine Kuşadası – Yaylaköy’de devam ediyor. SÖKTAŞ, çevre ile ilgili stratejik hedefleri içerisinde yer alan "Karbon Ayak İzinin Azaltılması" konusuna bağlı olarak 2023 yılı sonuna kadar 10 bin fidan dikme hedefini iki yıl önce gerçekleştirmiş olacak.

Lüks moda markaları için pamuklu kumaş tasarlayan ve üreten ülkemizin öncü şirketlerinden SÖKTAŞ, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına çevre dostu projelerine devam ediyor. 2004 yılında Ege Orman Vakfı iş birliği ile Selçuk Pranga Mevkii’nde 10 bin adetlik fidan dikimi gerçekleştiren SÖKTAŞ, 17 Ocak Pazartesi günü yine Ege Orman Vakfı iş birliği ile Kuşadası – Yaylaköy’de 10 bin fidanlık ‘SÖKTAŞ HATIRA ORMANI’ projelerine bir yenisini daha ekledi.

Düzenlenen fidan dikimi töreni ile SÖKTAŞ Tekstil CEO’su Muzaffer Turgut Kayhan ve şirket çalışanları, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk doğaya katkılarından dolayı teşekkür ederek SÖKTAŞ Tekstil CEO’su Muzaffer Turgut Kayhan’a plaket takdim etti.

“10 bin fidan ile karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz”

Tüm dünyanın gündeminde yer alan sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizen SÖKTAŞ Tekstil CEO’su Muzaffer Turgut Kayhan, "Çağdaş şirketler, verimli ve etkin bir üretim ile dağıtımın yeterli olmadığının farkında olmalıdır. Sosyal sorumluluk bilincini her şirket kendi içine empoze etmelidir. SÖKTAŞ olarak iklim krizinin getirebileceği sonuçların farkındayız ve bu sorunların önüne geçebilmek için geliştirdiğimiz stratejik hedefler çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Kuşadası – Yaylaköy’de oluşturduğumuz 10 bin fidanlık ormanla 2023 sonuna kadar bitirmeyi planladığımız bu süreci iki yıl önce gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projemizde uzun yıllardır iş ortağımız olan dünyaca ünlü moda markası HUGO BOSS’un da desteğini gördük. Üretimimiz gereği oluşan karbon ayak izimizi azaltmayı ve oluşacak orman ile gelecek nesillere nefes olmayı amaçladık. Bu projemizde bize katkı veren değerli iş ortağımız HUGO BOSS Tekstil Sanayi ekibine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“2022 yılında kömürü bırakıyoruz”

Kuruluşundan bu yana çevreyi korumayı amaç edinen SÖKTAŞ Tekstil’in sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarından da bahseden Muzaffer Kayhan, “Biz SÖKTAŞ olarak çalışmalarımıza 1980 yılında arıtma tesisimizi kurarak başlatmıştık. Yıllar içerisinde farklı konular ilave ederek sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarımızı daha ileri boyutlara taşıdık. Bu bağlamda, enerji ve su tüketimlerimizin azaltılması, karbon ayak izimizin azaltılması, Zararlı Kimyasalların Sıfır Deşarj’ı (ZDHC) konularında birçok marka tarafından denetlenmekte ve bu konulardaki performans göstergelerimizi tüm tekstil sektörünün takip ettiği ortak platformlarda paylaşmaktayız. 2022 başlarında kömür tüketimini bırakıyoruz, doğal gaz ve çeşitli tarımsal üretimlerin yan ürünleri ile enerji sağlayacağız. Ayrıca elektrik tüketimimizin bir kısmını güneş enerjisi santrali (GES) ile kendimiz üreteceğiz, geri kalanı da IREC sertifikası ile yenilenebilir kaynaklardan almaya devam edeceğiz” dedi.

‘Güneş Enerjisi ile yüzde 18 tasarruf sağlayacağız’

Kurulduğumuz günden bu yana çevreyi korumaya, enerjiyi doğru kullanmaya ve sürdürülebilirliğe çok önem verdiklerinin altını çizen Kayhan, “2000 yılında ISO-14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, 2015’te 50001 Enerji Yönetim Sistem Belgesi, 2020’de ise STeP by OEKO-TEX Sürdürülebilir Tekstil Üretim Sertifikasını edindik. 2020’de çevre yönetim sistem harcamamız 1 milyon 415 bin 20 TL tutarında oldu. Bu harcamaların yüzde 8’i atık su atık su arıtma tesisi işletimi ve atık su analizlerin kapsıyor. Aydın Söke'deki fabrika binalarımızın çatılarına 1.5 MW kurulu güce sahip GES kuruyoruz. 140 bin metrekare açık alana kurulu tekstil üretim kampüsündeki çatılara kurulacak GES ile elektrik giderlerinde yıllık yüzde 18 oranında tasarruf sağlanacak. Bu yatırım ile yıllık 2 milyon 750 bin Kwh tasarruf sağlanmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Lüks gömleklik kumaş üreticisi liderlerinden SÖKTAŞ, bünyesindeki süt hayvancılığı iş kolunda olan markası Efeler Çiftliği ile de sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Hem tekstil hem de hayvancılık sektöründe su tüketiminin en fazla olduğu prosesleri tespit ederek iyileştirmeler gerçekleştiriyor.

SÖKTAŞ sürdürülebilirlik çalışmaları ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) alkışları topladı

Glasgow’da düzenlenen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26), ‘Modanın Geleceği: Stella McCartney ile bir inovasyon sohbeti’ başlıklı oturuma katılan Türkiye’nin lüks pamuklu gömleklik kumaş üreticisi SÖKTAŞ, sürdürülebilirlikle ilgili olan öncü uygulamalarından rejeneratif pamuğu dünya arenasına tanıttı.

Çevresel etkileri bakımından hayata geçirilen, toprağın zenginliğini koruyan ve su tüketimini azaltan rejeneratif pamuk dünyanın geleceği açısından önemli bir rol üstleniyor. Toprağın daha az işlenmesi ile elde edilen rejeneratif pamuk daha az traktör ve ekipman kullanılmasına olanak sağlıyor ve doğanın döngüsü içinde, biyoçeşitliliğin korunmasına destek oluyor.