Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Son 20 Yılın En Yüksek Enflasyonu

İnfo Yatırım Araştırma ekibinin hazırladığı Mart ayı enflasyon değerlendirmesine göre, son 20 yılın en yüksek rakamları endekslere yansıdı

04 Nisan 2022 Pazartesi 13:59
Son 20 Yılın En Yüksek Enflasyonu

Son 20 Yılın En Yüksek Enflasyonu

Mart ayında TÜFE yüzde 5,77 olan beklentilerin hafif altında yüzde 5,46 artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE Şubat ayındaki yüzde 54,44 seviyesinden Mart ayındaki yüzde 61,14’e yükseldi. Son gelen elektrik, doğalgaz, benzin, şeker zammı ve gıda fiyatlarındaki yükseliş ile enflasyon son 20 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 44,05’den yüzde 48,39’a yükselmiş oldu.

ÜFE ise aylık bazda yüzde 9,19 artış gösterirken, yıllık artış bir önceki aydaki yüzde 105,01 seviyesinden Mart’ta yüzde 114,97’ye yükselmiş oldu.

TÜFE tarafında ulaştırma yüzde 13,29, eğitim yüzde 6,55, lokanta ve oteller yüzde 6,04 ile en çok artış gösteren sektör grupları olurken Mart ayında düşen grup olmadı.

ÜFE tarafında ise en fazla artış yüzde 35,99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 14,40 ile diğer metalik olmayan mineral ürünler, yüzde 12,09 ile ana metaller ürünlerinde gerçekleşti. Mart ayında ÜFE’de de düşüş gösteren grup olmadı.

Rusya – Ukrayna gerginliği yaklaşık 40 gün önce başladı. Bu gerginlik ile enerji fiyatları sert yükselirken, gerginliğin devam etmesi küresel bir enerji krizinin kapıda olduğu gerçeği aşikar. Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi ise enflasyonları da yukarı yönlü tetikliyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, gıda fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları ülkelerden son yılların en yüksek enflasyon verilerini açıklamalarına sebebiyet veriyor. Gelişmiş ülkeler sıkılaştırma adımlarına geçerken, sıkılaştırma adımlarından en uzak gözüken Merkez Bankası olan ECB’de artık enflasyonu kabul etmiş ve faiz artırımı sinyali vermiş durumda. Türkiye’de de enerji ve gıda fiyatlarındaki artı ile birlikte enflasyon son 20 yılın en yükseği olarak açıklandı ve yüzde 60’ın üstüne çıktı. Enflasyonu düşürmeye yönelik hamleler de devam ediyor. Enerji’deki artışı her ne kadar devlet sübvanse etse de Rusya – Ukrayna krizi ile bu durum da yetersiz kalıyor. Gıda tarafında ise ilk önce temel gıda ürünlerinin KDV’si yüzde 1’e indirilirken, daha sonrasında tüm gıda ürünleri için KDV yüzde 1’e indirildi. Mart ayının son günlerinde elektrik, doğalgaz ve şekere gelen zam ile birlikte Nisan ayında da yüksek enflasyon beklenebilir. Ancak jeopolitik riskin azalma olasılığının artması ve devletin aldığı önlemler ile birlikte Mayıs ayından itibaren enflasyonda düşüş görülebilir. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’de ‘Yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş olabileceğini’ açıklamıştı.

TCMB’nin 14 Nisan’da Para Politikası Kurulu toplantısında en önemli gündem maddelerinin Rusya – Ukrayna krizi, ticari kredi büyümesi, ekonomik aktivite, yüksek enflasyon ile bunlara ilişkin atılacak adımlar olmasını bekliyoruz.

Son TCMB Toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmedi. Mart ayında yayımlanan PPK karar metnine bakıldığında Şubat ayındakine benzer mesajlar verildi. Liralaşma ve dezenflasyon vurgularına devam edildi. En önemlisi ise cari fazla modeline geçtiğimiz bir dönemde cari fazla cümlesi karar metninden çıkarıldı. 14 Nisan’da PPK’dan faiz değişikliği ön görmüyoruz.. Mevcut piyasa dinamiklerine baktığımızda para politikasının tekrar yönlendirici bir unsur olarak öne çıkması ile ilgili hangi adımların atılacağının bu yılın son çeyreğinde belli olacağını ön görüyoruz.
 

İnfo Yatırım'dan 2022 beklentileri
İnfo Yatırım'dan 2022 beklentileri
İnfo Yatırım | Dolar / TL Haftaya 13,80 Seviyesinden Başladı
İnfo Yatırım | Dolar / TL Haftaya 13,80 Seviyesinden Başladı
İnfo Yatırım’dan Gaziantep’e yeni irtibat bürosu
İnfo Yatırım’dan Gaziantep’e yeni irtibat bürosu
İnfo Yatırımdan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları borsa yorumu
İnfo Yatırımdan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları borsa yorumu
Volatilitesi Yüksek Hafta | İnfo Yatırım'dan Çağlar Toros'un değerlendirmesi
Volatilitesi Yüksek Hafta | İnfo Yatırım'dan Çağlar Toros'un değerlendirmesi
İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi
İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi
İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi
İnfo Yatırım'dan Dolar/TL Teknik Analizi
Yüksek Enflasyon Devam Eder mi?
Yüksek Enflasyon Devam Eder mi?
Anahtar Kelimeler:
Info YatırımTEFETüfeEnflasyonMart 2022 Enflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği
İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği
Otokar, kara sistemleri, Güney Amerika yolcusu
Otokar, kara sistemleri, Güney Amerika yolcusu
Kızılay, patronlar için 5 milyar dolar zekat toplayacak
Kızılay, patronlar için 5 milyar dolar zekat toplayacak
Sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışında
Sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışında
Enflasyon, son 20 yılın rekorunu kırdı | Yüzde 61
Enflasyon, son 20 yılın rekorunu kırdı | Yüzde 61
LPG zammı yolda | Litre fiyatı 11.88 olacak
LPG zammı yolda | Litre fiyatı 11.88 olacak
Son Dakika zam | BOTAŞ'tan Doğalgaza ağır zam
Son Dakika zam | BOTAŞ'tan Doğalgaza ağır zam
Şekere yüzde 31 zam | Razaman'dan önce zam sağanağı
Şekere yüzde 31 zam | Razaman'dan önce zam sağanağı
İnternet zammına 1 nisan şakası gibi gerekçe
İnternet zammına 1 nisan şakası gibi gerekçe
Emeklilik yatırım fonları 305 milyar liraya ulaştı
Emeklilik yatırım fonları 305 milyar liraya ulaştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim