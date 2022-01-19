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Son dakika akaryakıt zammı | 46 kuruş birden

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardından motorinin litre satış fiyatı doları geçti, 1 litre benzin 1 euro ile yarışıyor.

19 Ocak 2022 Çarşamba 20:16
Son dakika akaryakıt zammı | 46 kuruş birden

Son dakika akaryakıt zammı | 46 kuruş birden


Nakliye sektörünün en önemli maliyet kalemi olarak bilinen motorin bu gece yarısından itibaren 46 kuruş birden zamlandı. Motorin litre fiyatı 1 doları geçti.


Yılbaşından bu yana gerçekleşen zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıt, dur durak bilmeyen zamlardan nasibini yine aldı.
Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam geldi. Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) geldi.

Yapılan açıklamada, “20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Yeni zamlardan sonra benzin fiyatları; İstanbul’da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir’de 13,67 liradan 14,13 liraya Ankara’da 13,66 liradan 14,12 liraya çıkacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

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