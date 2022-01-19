Son dakika akaryakıt zammı | 46 kuruş birden



Nakliye sektörünün en önemli maliyet kalemi olarak bilinen motorin bu gece yarısından itibaren 46 kuruş birden zamlandı. Motorin litre fiyatı 1 doları geçti.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 46 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) January 19, 2022



Yılbaşından bu yana gerçekleşen zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıt, dur durak bilmeyen zamlardan nasibini yine aldı.

Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam geldi. Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) geldi.

Yapılan açıklamada, “20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Yeni zamlardan sonra benzin fiyatları; İstanbul’da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir’de 13,67 liradan 14,13 liraya Ankara’da 13,66 liradan 14,12 liraya çıkacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.