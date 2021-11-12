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Son Dakika Dolar | 1 Dolar 10 TL oldu

Piyasaların kapanmasının hemen ardından serbest piyasada doların ipi koptu. 1 Amerikan Doları 10 TL oldu.

12 Kasım 2021 Cuma 21:19
Son Dakika Dolar | 1 Dolar 10 TL oldu

Son Dakika Dolar | 1 Dolar 10 TL oldu

Amerikan doları bugün sabaha karşı 9.9850 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Piyasaların kapanmasının hemen ardından dolar 10 liralık psikolojik sınıra çok yaklaştı. ABD'de yükselen enflasyon ve Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi TL üzerinde baskı yaratıyor

Dün kısa sürelğine 9.97'yi aşan dolar/TL bu sabaha karşı düşük hacimli piyasada rekor kırdı.

Dolar sabaha karşı 9.9850 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü.

Ekim ayında ABD'de aylık enflasyon yüzde 0.6'lık beklentiye karşın aylık yüzde 0.9 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 5.8'lik beklentinin fazlasıyla üzerinde bir şekilde yüzde 6.2 geldi. Bu, son 31 yılın en yüksek yıllık enflasyonu oldu.

Enflasyonun beklentileri aşması Fed'in daha sıkı bir para politikasına beklenenden erken geçmesi ihtimalini artırdı. Bu da dolar/TL'de yeni rekorun gelmesini destekledi.

Dolar ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 200 baz puanlık faiz indiriminden bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Merkez'in bu ay da faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti, TL üzerindeki baskıyı artırıyor. TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19.89 olarak açıkladı. Son faiz indirimiyle politika faiziyle enflasyon arasındaki fark yükselirken, 2021 sonuna kadar makasın daha da açılması bekleniyor.

Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti.

Haftaya yapılacak PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.

2020'Yİ 7.37 'DEN KAPATMIŞTI

Dolar 2020 yılını 7.37 liradan kapatmıştı. 19 Mart'ta 7.21 liraya kadar gerileyen dolar, 20 Mart'ta Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla yılın ilk sert yükselişine imza atmıştı.

Son Güncelleme: 12.11.2021 22:40
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