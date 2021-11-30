Son dakika dolar | 13.95'den döndü | Erdoğan konuşurken dolar coştu



Son dakika dolar, Hızla artan enflasyon, hayat pahalılığı ve bir türlü önlenemeyen Türk Lirası'nın değer kaybetmesi vatandaşların canını yakıyor. Gündüz MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması, gece ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalarının ardından dolar tarihin en yüksek rakamına ulaştı.

Erdoğan'ın konuştuğu dikakalarda TRT serbest piyasada doların değerini 13.5 olarak ilan etti. Aynı dakikalarda uluslarararıs piyasalarda 1 dolar 13.90 TL civarından işlem görüyordu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından piyasalarda gece dolar yeniden hareketlendi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dolar tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 13.95 sınırından dönen dolardaki hareketlilik, gün içinde hükümetin küçük ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit eden açıklamaları ile başladı. Bahçeli'nin açıklamasının ardından dolar yüzde 3.5 oranında yükseldi.



Gece ise TRT'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz ve enflasyonla ilgili sözlerinin ardından dolar 14 TL sınırına dayandı. Gece yarısı serbest piyasada TL üzerinde oluşan baskı sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.