Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Son dakika dolar | 13.95'den döndü | Erdoğan konuşurken dolar coştu

Serbest piyasa gün boyu baş döndüren hızla Türk Lirası'nın erimesine sahne oldu. Bir gün içinde yüzde 7'ye yaklaşan erimede dolar ve euro yeni rekorlar kırdı.

30 Kasım 2021 Salı 23:13
Son dakika dolar | 13.95'den döndü | Erdoğan konuşurken dolar coştu

Son dakika dolar | 13.95'den döndü | Erdoğan konuşurken dolar coştu


Son dakika dolar, Hızla artan enflasyon, hayat pahalılığı ve bir türlü önlenemeyen Türk Lirası'nın değer kaybetmesi vatandaşların canını yakıyor. Gündüz MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması, gece ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalarının ardından dolar tarihin en yüksek rakamına ulaştı.

Erdoğan'ın konuştuğu dikakalarda TRT serbest piyasada doların değerini 13.5 olarak ilan etti. Aynı dakikalarda uluslarararıs piyasalarda 1 dolar 13.90 TL civarından işlem görüyordu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından piyasalarda gece dolar yeniden hareketlendi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dolar tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 13.95 sınırından dönen dolardaki hareketlilik, gün içinde hükümetin küçük ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit eden açıklamaları ile başladı. Bahçeli'nin açıklamasının ardından  dolar yüzde 3.5 oranında yükseldi.


Gece ise TRT'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz ve enflasyonla ilgili sözlerinin ardından dolar 14 TL sınırına dayandı. Gece yarısı serbest piyasada TL üzerinde oluşan baskı sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bahçeli konuştu dolar yükseldi, TL değer kaybetti
Bahçeli konuştu dolar yükseldi, TL değer kaybetti
Kur dalgalanması ile yabancılar Türk şirketlerini talan etti
Kur dalgalanması ile yabancılar Türk şirketlerini talan etti
İnfo Yatırım'dan Dolar, Ons Altın ve Gram Altın analizi
İnfo Yatırım'dan Dolar, Ons Altın ve Gram Altın analizi
Kavala kararı sonrası dolar yeniden yükselişe geçti
Kavala kararı sonrası dolar yeniden yükselişe geçti
Doların yükselişi reçeteli ilaçları vuracak
Doların yükselişi reçeteli ilaçları vuracak
Dolar ve Euro'da sert düşüş | Sanki keriz silkelediler
Dolar ve Euro'da sert düşüş | Sanki keriz silkelediler
Dolar daha ne kadar yükselir, erken seçim çözüm olur mu?
Dolar daha ne kadar yükselir, erken seçim çözüm olur mu?
Piyasalar karamsar, Dolar 12,  Euro 14 TL'yi geçti
Piyasalar karamsar, Dolar 12,  Euro 14 TL'yi geçti
Son Güncelleme: 30.11.2021 23:24
Anahtar Kelimeler:
DolarEuroSon Dakika DolarDövizBorsa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 Şirketler için 'Teşvik Yılı' Olacak
2022 Şirketler için 'Teşvik Yılı' Olacak
Danone Türkiye’den Başkan Gerenli’ye ziyaret
Danone Türkiye’den Başkan Gerenli’ye ziyaret
Bahçeli konuştu dolar yükseldi, TL değer kaybetti
Bahçeli konuştu dolar yükseldi, TL değer kaybetti
Piyasalarda yeni varyant belirsizliği | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten
Piyasalarda yeni varyant belirsizliği | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten
Özel markalı ürünler 9 ayda yüzde 30 büyüdü
Özel markalı ürünler 9 ayda yüzde 30 büyüdü
Kur dalgalanması ile yabancılar Türk şirketlerini talan etti
Kur dalgalanması ile yabancılar Türk şirketlerini talan etti
TMSF Başkanı Karakaş IADI İcra Kurulu’na seçildi
TMSF Başkanı Karakaş IADI İcra Kurulu’na seçildi
Tuğçe Bora Kılıç, HSBC Türkiye COO’su olarak atandı
Tuğçe Bora Kılıç, HSBC Türkiye COO’su olarak atandı
Türkiye'nin borcu ekim ayında 88 milyar arttı, 2.2 trilyona yükseldi
Türkiye'nin borcu ekim ayında 88 milyar arttı, 2.2 trilyona yükseldi
Güven azaltan liderlik davranışları
Güven azaltan liderlik davranışları

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim