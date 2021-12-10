Son Dakika Dolar 14.00 liraya dayandı, 10 günde 3'ncü kez müdahale

Dolar 14.00 liraya dayandı, 10 günde 3'ncü kez müdahale geldi

Merkez Bankası'nın dolar kuru ile mücadelesi durmuyor. Erdoğan'ın konuşması öncesi Dolar serbest piyasada14 liraya dayanınca 10 günde 3'ncü kez müdahale geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sitesinde yayımladığı açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

Merkez'e ilk müdahale 1 Aralık'ta yapılmıştı

Merkez Bankası 1 Aralık'taki doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etmişti.

3 Aralık'ta ikinci müdahale

Dolar/TL dar banda sıkıştı

3 Aralık’ta döviz piyasasına ikinci müdahaleyi de gerçekleştirmişti. Bloomberg HT’ye konuşan kaynaklar ikinci müdahalede toplamda 300 milyon dolarlık satış yapıldığını belirtmiştilerdi.

Dolar/TL TCMB’nin döviz piyasasına ikinci müdahaleyi gerçekleştirdiği 3 Aralık’tan bu yana 50 kuruşluk dar bir fiyat aralığına sıkışmış durumda.

TCMB’nin müdahalesi öncesinde 30 Kasım’da 13,95’e kadar tırmanan dolar kuru, müdahaleler sonrasında en yüksek 10 Aralık’ta 13,9542 seviyesini görürken 3 Aralık’ta en düşük 13,4026 seviyesini görmüştü.

TCMB'nin müdahalesi sonrasında dolar kuru 10 Aralık'ta 13,95 seviyesinden hızlı bir şekilde 13,80 civarına geriledi.



