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Son Dakika Dolar | 9 Lirayı aştı

Türkiye'nin ekonomik göstergeleri gün geçtikçe zayıflıyor. Çok değil bir yıl önce 5.5 TL olan dolar bir yıllık süre içerisinde 9 lirayı aşarak rekor kırdı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 20:33
Son Dakika Dolar | 9 Lirayı aştı

Son Dakika Dolar | 9 Lirayı aştı



Ekonomi yönetiminde faiz ve Merkez Bankası Başkanı krizleri ile kayıp 128 Milyar doların tetiklediği güvensizlik, sistemi adeta tıkadı. Dolar haftaya 8.95 liradan başladı. Cari açık verisinin ardından sabah saatlerinde 8.92'ye geriledi. Piyasanın kapanış saatinde 8.96 lira civarında seyreden dolar/TL kapanışın ardından ise 9.01 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü


Dünya genelinde artan enerji fiyatları ve bu artışların enflasyona etkisine yönelik yarattığı endişelerle geçen hafta gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında değer kaybetti.

Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'soğuduğunu' iddia eden Reuters haberiyle birleşince dolar/TL'de 8.99 ile rekor kırıldı. Ardından bu haber yalanlandı.

Dolar yeni haftaya 8.95 liradan başladı. Ağustos ayında yaklaşık 10 ayın ardından ilk kez cari fazla verildiğinin açıklanmasıyla 8.92 liraya geriledi. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre ağustos ayında 528 milyon dolar cari fazla verildi.

FAİZ İNDİRİMİYLE BAŞLADI
 

Dolardaki düşüş çok sürmedi. Öğlene doğru yeniden yükselişe geçti. Piyasa kapanış saatinde 8.96 civarındaydı. Piyasa kapanışının ardından ise 9.01 lirayla rekor kırdı.

Dolardaki hızlı yükseliş geçen ay Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle başlamıştı. PPK, 23 Eylül'de politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmeden önce dolar 8.65 liraydı.

Eylül ayında enflasyonun yüzde 19.58'e yükselmesiyle, yüzde 18'lik politika faiziyle arası açıldı. Bu da kurdaki yükselişi hızlandırdı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun eylül başında indirim sinyalini ilk verdiği 'çekirdek enflasyon' açıklaması öncesi ise dolar/TL 8.35 seviyesindeydi. Kavcıoğlu "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır" açıklamasında bulunmuştu.

Son Güncelleme: 11.10.2021 21:07
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Son Dakika DolarDolarBorsaEkonomi
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