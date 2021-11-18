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Son dakika dolar | Faiz indi dolar yeniden fırladı

Merkez Bankası yüzde 16 olan politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Beklentiler faizlerin 100 baz puan düşürüleceği yönündeydi.

18 Kasım 2021 Perşembe 13:56
Son dakika dolar | Faiz indi dolar yeniden fırladı

Son dakika dolar | Faiz indi dolar yeniden fırladı

Merkez Bankası yüzde 16 olan politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Beklentiler faizlerin 100 baz puan düşürüleceği yönündeydi.

Karar metninde, faiz politikası değişikliğinin ticari krediler üzerindeki olumlu etkisinin görülmeye başlandığı belirtildi.

Ayrıca kararda "Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir." ifadesi yer aldı. Bu ifade faiz indirimlerinin aralık ayında da süreceğini işaret etti.


Altın fiyatlarında son durum


Altının gram fiyatı 644 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.056 lira, Cumhuriyet altını 4.308 liradan satılıyor


Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 635 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,8 üzerinde 637,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 658,8 lira ile tarihi zirvesini görürken, saat 13:12 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 635 liradan liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.056 lira, Cumhuriyet altını da 4.308 liradan satılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz bürosu kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. Böylece 100 dolar ve üstünde, kimlik beyanı zorunlu olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. Böylece 100 dolar ve üstünde kimlik beyanı zorunlu olacak.

DÖVİZ ALIM SATIMINDA KİMLİK ZORUNLULUĞU

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1 – 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “mevcut ortaklar dışında kişilere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zorunlu halleri değerlendirmeye,” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlem limitlerini belirlemeye,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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Dolar
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