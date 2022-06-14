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Son dakika indirim haberi | Benzine indirim geliyor

Geçen hafta yüksek oranda zamlanan benzine bu gece yarısı indirim geliyor. 10 Haziran’da litre fiyatı 2 lira 18 kuruş zamlanan benzinde bu gece indirim var.

14 Haziran 2022 Salı 16:33
Son dakika indirim haberi | Benzine indirim geliyor

Son dakika indirim haberi | Benzine indirim geliyor

Üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından petrol fiyatları uluslararası borsalarda düşünce mini indirim bu gece yarısı geliyor.

Sözcü gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 97 kuruş düşecek.

Motorinde ise bugün fiyat değişmeyecek.

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.44 TL’ye, Ankara'da 27.55 TL'ye, İzmir'de 27.56 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 27.81 TL’ye, Ankara’da 27.92 TL’ye, İzmir’de 27.93 TL’ye satılıyor.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 255 ZAM

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7.72 TL, yılbaşında 12.29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7.20 TL, yılbaşında 11.43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.

Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.

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