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Son Dakika zam | BOTAŞ'tan Doğalgaza ağır zam

BOTAŞ, ağır zam açıklamasının ardından uygulamayı "Avrupa ülkelerinden daha ucuz enerji satıyoruz" savunması yaptı.

01 Nisan 2022 Cuma 00:32
Son Dakika zam | BOTAŞ'tan Doğalgaza ağır zam

Son Dakika zam | BOTAŞ'tan Doğalgaza ağır zam

Enerji sektöründe yeni bir zam sarmalı başladı. Evlerde kullanılan doğalgaz yüzde 35, enerji üretiminde kullanılan doğalgaz yüsde 44 zamlandı. Sanayide ise kullanılan doğalgaz ise yüzde 50 artırıldı.


AKP ekonomi yönetimi gece yarısı doğalgaz fiyatlarına görülmemiş oranda zam yaptı. BOTAŞ zam açıklamasının ardından uygulamayı "Avrupa ülkelerinden daha ucuz enerji satıyoruz" savunması yaptı.

Doğalgaz fiyatlarına konutlarda yüzde 35, elektrik üretiminde yüzde 44,30, sanayide ise yüzde 50 zam yapıldı. BOTAŞ, uluslararası gelişmelere bağlı olarak yaşanan dalgalanmalar nedeniyle getirilen zammın, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını bildirdi.

AVRUPA VE AB ÜLKELERİ NE KADAR ZAM YAPTI


Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 44,30 ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 50 zam yapıldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 2022 yılı Nisan ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesini internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

"AVRUPA'DA EN DÜŞÜK FİYATLI DOĞALGAZ"

Bununla birlikte, artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından %76 oranında destek sağlanmıştır.

Diğer taraftan, Evsel Enerji Fiyat Endeksine (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgaz ülkemizde kullanılmaktadır.

“ASGARİ DÜZEYDE ETKİLEYECEK”

1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.
- Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 44,30

- Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50

- Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 35 oranında artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her bir metreküpüne Devletimiz tarafından yüzde 70 oranında destek verilmeye devam edilecektir.

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Son Güncelleme: 01.04.2022 01:46
Anahtar Kelimeler:
DoğalgazZamBotaşElektrik
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