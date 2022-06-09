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Son Dakika Zam Haberi | Benzine dev zam geliyor

Hızla artan enflasyona paralel yükselen dolar kuru ile birlikte akaryakıt ürünlerine yarından itibaren yeniden zam geliyor

09 Haziran 2022 Perşembe 17:35
Son Dakika Zam Haberi | Benzine dev zam geliyor

Son Dakika Zam Haberi | Benzine dev zam geliyor


Enerj sektöründe hareketlilik devam ediyor. Dolar kuru yükselirken akaryakıt ürünlerine yeni zamlar geliyor. Artan dolar kuru nedeniyle cuma gecesinden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş durmuyor. Artan dolar kuru ve Brent petrolün varil fiyatında yükselişin etkisiyle motorine gelen 1 lira 93 kuruşluk zammın ardından bir zam da benzinde bekleniyor.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 45 kuruş zam beklendiğini belirtti. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 27 lirayı geçecek.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

İstanbul Benzin: 26,24 TL (zammın ardından en az 27,48 TL olacak)

Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 27,57 TL olacak)

İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 27,59 TL olacak)

Anahtar Kelimeler:
ZamBenzinMotorin
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