Son Dakika Zam Haberi | Benzine dev zam geliyor
Enerj sektöründe hareketlilik devam ediyor. Dolar kuru yükselirken akaryakıt ürünlerine yeni zamlar geliyor. Artan dolar kuru nedeniyle cuma gecesinden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş durmuyor. Artan dolar kuru ve Brent petrolün varil fiyatında yükselişin etkisiyle motorine gelen 1 lira 93 kuruşluk zammın ardından bir zam da benzinde bekleniyor.
POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK
İstanbul Benzin: 26,24 TL (zammın ardından en az 27,48 TL olacak)
Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 27,57 TL olacak)
İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 27,59 TL olacak)