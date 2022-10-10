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Son dakika zam haberi | Motorin'e 1.39 zam daha geliyor

Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatları için yapılan üst üste zamlara bir yenisi daha ekleniyor. 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek.

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:13
Son dakika zam haberi | Motorin'e 1.39 zam daha geliyor

Son dakika zam haberi | Motorin'e 1.39 zam daha geliyor

Enerji fiyatların ile döviz kurlarında yaşanan değişimle birlikte akaryakıt fiyatlarında zamlar peş peşe geliyor. Önceki gün gelen zamların ardından yenisi yarın depolara yansıyacak


Bir hafta içerisinde motorine toplamda 4,01 liralık zammın ardından yeni bir zam daha gelecek.

Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.

NTV'de yer alan habere göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 27.15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.6 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.28 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.76 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.29 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.74 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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