Son Kale üreticinin rehberi olacak

Tarımsal üretimde yenilikçi model arayışına giren çiftçiler profesyonel ziraat için harekete geçti. Konya'ya bağlı Seydişenir ilçesinde kurulan şirket, bereketli Suğla Ovası ve çevresinde yörenin toprak, bitki örtüsü ve iklim değişikliğine paralel olarak yetişen yeni ürünleri çiftçilerle buluşturmayı hedefliyor.

Bölgenin tanınmış üreticilerinden Baki Karataş, Serdal Paytar'ın öncülük ettiği Son Kale Limited Şirketi susuz tarım şartlarına göre katma değeri daha yüksek zirai ürünler ile bölgenin geleneksel hayvancılık stoğunu zenginleştirecek yatırımları çiftçilerle birlikte gerçekleştirecek.

ve çevresindeki verimli arazilerde yıllardır sürdürülen geleneksel üretim yöntemlerinin çiftçileri mağdur ettiğini söyleyen"Her yıl ektiğimiz ürünleri yok pahasına kaptıran vatandaşlarımıza, alternatif üretim modelleri geliştirmeye karar verdik. Ziraat mühendislerimizin önerileri, teşvikleriyle bölgemize uygun yeni ürünler araştırdık. Verimi yüksek, sağlığa faydalı, vatandaşın alım gücünü sarsmayan ziraate yöneleceğiz. Bu konuda Sonkale vatandaşımıza öncülük yapacak.



Tatlı Patates'den Avakado'ya, Organik Çilek'ten aromatik tıbbi bitkilerin üretimine, fındık ve kestaden siyez buğdayına kadar çok sayıda ürün için saha deneyimlerine başlayacağız. Hedefimiz klasik patates pancar üreticiliğinden katma değeri yüksek, ihracat olanakları daha fazla olan yeni nesil endüstriyel tarım yapmak" dedi.

EKİM ALANLARINI VERİMLİ KULLANACAĞIZ

Suğla Ovası'nda yıllardır uygulanan vahşi sulama yöntemlerinin sürdürülebilir tarımı imkansız hale getireceğinden endişe ettiklerini söyleyen Baki Karataş şunları söyledi;

Çiftçilerimiz yıllardır mazot gübre ve çapa parasına yatırım yapıyor. Oysa katma değeri yüksek, piyasa koşullarında rekabet gücü daha fazla ürünlerin ekimini hasadını başarabilirsek buradaki kısır döngüyü kırabiliriz. Özellikle genç çiftçi arkadaşlarımız projelerimizi yakından takip ediyor. Ziraat mühendislerimizin öncülüğünde Ortakarören ve çevresini yeni nesil tarımda üretim üssü haline getireceğiz."