

Soprano Mutfak bayilikler veriyor



İş kurmak isteyenler, yeni sektörlerde yatarım arayışı içinde olanlar, Soprano Mutfak, bayilik için avantajlı fırsatlar vaad ediyor.

Yapı sektörünün deneyimli firmalarından Evdema’nın mutfak mobilyaları markası Soprano Mutfak, yurt içi ve yurt dışında büyümeye devam ederken, tüm Türkiye genelinde kendi işini kurmak isteyen yatırımcılara cazip bayilik fırsatlarının kapılarını açıyor.

Dekoratif şıklığı işlevsellikle buluşturan Soprano Mutfak, hazırlamış olduğu özel bayilik seçenekleri ile iş sahibi olma fırsatı sunuyor. Soprano Mutfak’ın sunduğu bayilik şartları arasında; 18 ürün grubu seçeneği, kişiye özel çözümler, güçlü müşteri hizmetleri ve satış sonrası hizmeti organizasyonu, satıcıya minimum 3 mutfak teşhiri konumlandırması, bedelsiz mağaza projelendirmesi, dinamik bir teminat sistemi, güçlü bir sistemin parçası olma, sözleşme süresince isim hakkı talep etmeme, uygun fiyatlı teşhir ürünü tedariği, bedelsiz eğitim ve altyapı desteği gibi birçok avantaj yer alıyor.

Fransa’da açtığı bayi ile yurt dışı pazarlarda da büyüme hedefleyen Soprano Mutfak, uzman Ar-Ge ekibi ve marka gücü ile kısa zamanda tüm dünyada bayilikler vermeyi hedefliyor.

Soprano Mutfak mağazalarında, Evdema’nın diğer markaları olan Vitale Aksesuar ve Du&Ka Duvar Kağıtları ürünleri de yer alıyor.

Soprano Mutfak Bayilik Avantajları

* Müşterilerine 18 ürün grubundan oluşan çözüm sunmaktadır. Mutfak, vestiyer, iç kapı, süpürgelik, çelik kapı, giyinme odası, masa ve sandalye, aksesuar, aydınlatma, parke, duvar kağıdı, akrilik tezgah, ankastre cihaz, karo halı, dek, suni çim, tezgah arası seramik, tezgah arası cam panel.

*Müşteri; mutfak ön koşul olmak şartı ile profiline, lokasyonuna ve ticari yapısına göre Soprano Mutfak'ın onayı ile 18 ürün grubundan dilediğini seçerek ürün grubunu şekillendirebilir.

*Yetkili satıcılarda minimum 3 adet mutfak teşhiri konumlandırılması esastır. İdeal mutfak teşhir alanı 150-250 m2’dir.

*Soprano Mutfak Konsept Ekibi,yurt genelindeki müşteri geri bildirimlerini, yeni model lansmanlarını ve genel segmentasyon oranlarını dikkate alarak aldığı kararlar ile mağazaların projelendirmesini bedelsiz olarak yapmaktadır.

*İyi organize olmuş yurt içinde ve yurt dışında büyümek isteyen, sonuç odaklı bir sistemin parçası olmak.

*Sözleşme gereği, franchising verilecek kurumun potansiyeline ve ticari büyüklüğüne göre değişen dinamik bir teminat sistemi oluşturulmaktadır.

*Yetkili satıcılardan sözleşme süresince isim hakkı için bedel talep edilmez.

*Teşhir edilecek olan ürünler, çok özel indirimler ve vade ile yetkili satıcılara tedarik edilecektir.

*Sistem ve ürün ile ilgili tüm eğitimlerin bedelsiz verilmesi, alt yapı için gerekli tüm desteğin sağlanacaktır.