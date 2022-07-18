SorHadi – Soru Cevap Sitesi ile Evden Para Kazan

Birçok internet kullanıcısı artık internetten para kazanmanın yollarını aramaktadır. SorHadi sitesi de bu amaca uygun soru cevap sitelerinin başında gelmektedir. Bu platformda para kazanmak için önce kullanıcıların site üye olmaları gerekmektedir. Üye olan kullanıcılar referans gösterme sistemi ile, soru sorma ve cevap yazma ile, 24 saat içinde sorulmuş veya cevaplanmış yazılara beğeni ile belli miktarlarda ücret kazanabilmektedirler.

SorHadi Ne Kadar Güvenilir?

SorHadi, 2019 senesinden beri para kazandırmaya devam eden bir sitedir. Kullanıcılarının birden fazlası eski kullanıcılardan oluşurken, birçoğu da yeni üye olan kullanıcılardan oluşmaktadır. Her ay ödeme talebinde bulunan kullanıcılara, ödemelerini eksiksiz yapan bir platformdur. Bu düzen kullanıcılarda güven oluşturmaktadır. 50 TL alt limit olan kazanca ulaşan kullanıcılar, Iban veya Papara gibi yöntemleri tercih ederek paralarını kolaylıkla çekebilmektedirler. Ne kadar kazanca sahip olduğunuz ise profilinizde anlık olarak sürekli yenilenerek size gösterilmektedir.

Ne Kadar Sürede Para Kazanılabilir?

Bu kullanıcılara bağlı olmak ile beraber, daha fazla cevap yazarak/ soru sorarak, en iyi cevap seçilerek, yarışma kategorisindeki sorulara cevap vererek daha çok ek gelir elde edebilirsiniz. Bu platform size evden para kazanma nın yanı sıra, bilmediğiniz birçok yeni bilgiyi öğrenme ve de bilmediğiniz birçok soruyu sorma imkanını sunmaktadır.

Sadece Soru Sorduğumda/ Cevap Yazdığımda Mı Ücret Kazandırıyor?

Yeni gelen güncellemeler ile beraber uzun süre kazanç etmeye devam edeceğiniz bir sistem olan görüntülenme sistemi ile sitede aktif değilken bile kazanmaya devam ediyor olursunuz. Yazdığınız bir cevap ile 3 ay boyunca hesabınıza ücret gelmeye devam eder. Bu sayede SorHadi, evden para kazanmanın en zahmetsiz ve de en eğlenceli hali diyebiliriz.

Kaynak : https://sorhadi.net