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Sosyal Medya'da bol kısıtlamalı dönem başlıyor

AK Parti ve MHP oylarıyla TBMM'den geçen sosyal medya düzenlemesi, Facebook, Youtube, Twitter gibi mecralarda yayınlanan içeriklere artık müdahale edilebilecek.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:39
Sosyal Medya'da bol kısıtlamalı dönem başlıyor

Sosyal Medya'da bol kısıtlamalı dönem başlıyor



Türkiye dünyada sosyal medya düzenlemelerine kısıtlama getiren dünyada 8. ülke oldu. Çin, Rusya, İran Kuzey Kore, Eritre, S.Arabistan ve Hindistan gibi ülkelerin arasında Türkiye de yerini aldı. 

Sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

MECLİS'TE GERGİNLİK YAŞANDI

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu, sosyal medya teklifi için sabaha kadar çalışırken, son oylamadan önce kavga çıktı.

HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz, iktidarı Kürt düşmanlığı yapmakla suçlayınca AK Parti sıralarından tepki geldi. Bu sırada Diyarbakır milletvekili Oya Eronat'ın sözlerinin ardından oturuma ara verildi.

Yaklaşık bir saatlik aranın ardından genel kurul tekrar açıldı. Eronat'a "kaba ve yaralayıcı sözlerinden dolayı kınama cezası" verilmesi önerildi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Kaçmaz'ın konuşmasının son derece yaralayıcı olduğunu, Eronat'ın sözlerinin tepki bağlamında alınması gerektiğini söyledi. Bostancı, "Konuşmacıya söylenmedi, gizli zamire işaret ediyor. PKK'yı kastetti" dedi.

Öneri, AK Parti ve MHP oylarıyla öneri reddedildi. Eronat'a kınama cezası verilmedi. Bunun Üzerine genel kurulda yeniden gerginlik çıktı. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli arbede yaşandı, yeniden oturuma ara verildi.

DÜZENLEMELER NELER İÇERİYOR?

Teklif ile, sosyal ağ sağlayıcıları tanımlanıyor.

Kanun kapsamında verilen idari cezalar muhatabın yurtdışında bulunması halinde Bilgi teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından bildirilecek.

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanıyor.

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar para cezası verilecek.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'de temsilci belirleyecek.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcısına on 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Bu cezanın tebliğ.edilmesinden otuz gün sonra yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası otuz milyon TL olacak. İkinci kez verilen idari para cezası tebliğinden otuz gün içinde yükümlülük yerine getirilmediği takdirde sosyal ağ sağlayıcısı reklam vermesi yasaklanacak. Cezanın bir sonraki aşaması ise sosyal ağ sağlayıcısına bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması olacak.

Kişilerin sosyal ağ sağlayıcısına başvurmaları halinde, başvurudan 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap vermek zorunda kalacak.

Para cezaları bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar bir kat arttırılarak uygulanacak ve bu hüküm 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaFacebookTwitter
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