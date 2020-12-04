Sosyal medyada reklam yasağı uzlaşmacı bir yaklaşımla çözülmeli”



Temmuz ayında meclisten geçen sosyal medya yasasına göre; sosyal medya şirketlerine bir süre tanınarak temsilci atanmaları istenmişti. Resmi bir temsilci atamayan Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok ve Instagram’a ise kasım ayında 30’ar milyon lira ceza kesilmişti. Ancak henüz bir temsilci atama haberi gelmedi. Tanınan süre içerisinde de bu haberin gelmemesi durumunda para cezalarının dışında Türkiye’deki vergi mükelleflerinin bu ağlara reklam vermeleri de yasaklanacak.

“YASAK GELİR DİYE ENDİŞE EDİYORUZ”

Pandemi döneminde e-ticaretin artığını ve süreçten olumsuz etkileneceklerini dile getiren CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Bu çok ciddi bir karar. Bu reklam yasağı gelirse, yurt içi ve yurt dışı pazarda kendilerini tanıtma, ürünlerini satma imkanı bulan satıcılar, zaten pandemi sürecinde çok zor günler geçirirken, bir de bu kararla zarar görebilir. Bu konunun yasaklamadan ziyade daha uzlaşmacı bir yaklaşımla çözümlenmesi gerekiyor. Hükümetin aldığı kararı destekliyoruz, tabi ki vergi versinler ancak reklam yasakları gelir diye endişe ediyoruz” diye konuştu.

“GÜNDE ORTALAMA 2 SAAT 52 DAKİKA SOSYAL MEDYADAYIZ”

Türkiye’de 7 milyon gencin sosyal medya hesabı olduğunu ve karardan etkileneceğini anlatan Becer, “Türkiye’de 7 milyon genç sosyal medya kullanıyor. Toplam 54 milyon kişi de yine mobil cihazlarından bu ağlarda ortalama günlük 2 saat 52 dakika zaman geçiriyor. Toplam sosyal medya kullanıcılarının neredeyse yarısı 20-30 yaş arasında” ifadelerini kullandı.