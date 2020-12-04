Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sosyal medyada reklam yasağı uzlaşmacı bir yaklaşımla çözülmeli

Dijital reklamcılık alanında faaliyet gösteren CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, Türkiye’de temsilci atamayan sosyal ağlara reklam yasağının e-ticaret yapan KOBİ’leri olumsuz etkileyeceğini belirterek, “Bu konunun yasaklamadan ziyade daha uzlaşmacı bir yaklaşımla çözümlenmesi gerekiyor” dedi.

04 Aralık 2020 Cuma 17:41
Sosyal medyada reklam yasağı uzlaşmacı bir yaklaşımla çözülmeli

Sosyal medyada reklam yasağı uzlaşmacı bir yaklaşımla çözülmeli”


Temmuz ayında meclisten geçen sosyal medya yasasına göre; sosyal medya şirketlerine bir süre tanınarak temsilci atanmaları istenmişti. Resmi bir temsilci atamayan Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok ve Instagram’a ise kasım ayında 30’ar milyon lira ceza kesilmişti. Ancak henüz bir temsilci atama haberi gelmedi. Tanınan süre içerisinde de bu haberin gelmemesi durumunda para cezalarının dışında Türkiye’deki vergi mükelleflerinin bu ağlara reklam vermeleri de yasaklanacak.

“YASAK GELİR DİYE ENDİŞE EDİYORUZ”

Pandemi döneminde e-ticaretin artığını ve süreçten olumsuz etkileneceklerini dile getiren CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Bu çok ciddi bir karar. Bu reklam yasağı gelirse, yurt içi ve yurt dışı pazarda kendilerini tanıtma, ürünlerini satma imkanı bulan satıcılar, zaten pandemi sürecinde çok zor günler geçirirken, bir de bu kararla zarar görebilir. Bu konunun yasaklamadan ziyade daha uzlaşmacı bir yaklaşımla çözümlenmesi gerekiyor. Hükümetin aldığı kararı destekliyoruz, tabi ki vergi versinler ancak reklam yasakları gelir diye endişe ediyoruz” diye konuştu.

“GÜNDE ORTALAMA 2 SAAT 52 DAKİKA SOSYAL MEDYADAYIZ”

Türkiye’de 7 milyon gencin sosyal medya hesabı olduğunu ve karardan etkileneceğini anlatan Becer, “Türkiye’de 7 milyon genç sosyal medya kullanıyor. Toplam 54 milyon kişi de yine mobil cihazlarından bu ağlarda ortalama günlük 2 saat 52 dakika zaman geçiriyor. Toplam sosyal medya kullanıcılarının neredeyse yarısı 20-30 yaş arasında” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 04.12.2020 17:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yastık Altı Yatırımların Vazgeçilmezi | Gram Altın!
Yastık Altı Yatırımların Vazgeçilmezi | Gram Altın!
Mikro İşler Yaparak Para Kazanmak
Mikro İşler Yaparak Para Kazanmak
Friskies’in Türkiye’deki ilk reklam filmi yayınlandı!
Friskies’in Türkiye’deki ilk reklam filmi yayınlandı!
Döngüsel ekonomiyle Türkiye’de binlerce kişilik istihdam
Döngüsel ekonomiyle Türkiye’de binlerce kişilik istihdam
Ford Otosan, Türkiye’nin ilk ‘Batarya Montaj Fabrikası kuruyor
Ford Otosan, Türkiye’nin ilk ‘Batarya Montaj Fabrikası kuruyor
E-ticarette büyüme ambalaj tüketimini iki kat arttıracak
E-ticarette büyüme ambalaj tüketimini iki kat arttıracak
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
İklim değişikliği 'Arazi Özel Raporu' Türkçe'ye çevrildi
İklim değişikliği 'Arazi Özel Raporu' Türkçe'ye çevrildi
Ev Hanımlarına Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar
Ev Hanımlarına Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar
Roche İlaç Türkiye Felis 2020’den 5 ödülle döndü
Roche İlaç Türkiye Felis 2020’den 5 ödülle döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim