Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Sosyal medyanın neden olduğu panik kolonya satışlarını patlattı

Koronavirüs vakıasının Türkiye'de ilk kez görüldüğünün açıklanmasının ardından sosyal medyada spekülatörlerin kışkırttığı panik kolonya satışlarını patlattı.

12 Mart 2020 Perşembe 07:42
Sosyal medyanın neden olduğu panik kolonya satışlarını patlattı


Sosyal medyanın neden olduğu panik kolonya satışlarını patlattı



Çok sayıda uzmanın haber kanallarında koronavirüse karşı el ve yüz temizliğinde kolonyanın etkili olduğunu açıklamasının ardındandan, özellikle internette sosyal medya üzerinde oluşturulan panik havası kolonya satıcılarına yaradı. Dün gün boyu kolonya satışları cumhuriyet tarihinin en üst noktasına ulaştı. Bazı uyanıklar kolonya fiyatlarını iki kat pahalı sattı.


Koronavirüs'e karşı koruyucu bir dezenfektan olduğu açıklanan kolonyaya Türkiye genelinde olağan üstü bir ilgi gösteriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm kentlerde dün vatandaşlar kolonya almak için uzun kuyruklar oluşturdu.


Kolonya satışı patladı! İstanbul'da çok sayıda kişi kolonya almak için kolonya satan işyerlerine akın etti. Market, bakkal ve kolonya satış noktalarına kolonya almak için toptancılara gidenler ise kolonya bulmakta zorlandı. Kolonyanın fiyatı 8 TL'den 15 TL'ye çıktı. Bayrampaşa'daki toptancı çarşısında birkaç dükkan dışında kolonyaların tükendiği ifade edilirken, toptancılar bayilere sipariş verdi ancak kolonyaların ne zaman geleceği bilinmiyor. Satış fiyatlarında ise bir gün içinde büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor


"FİYATLAR 8'DEN 15 TL'YE ÇIKTI"

Edinilen bilgilere göre Arnavutköy'de marketi bulunan ve kolonya almak için Bayrampaşa'daki toptancılar çarşısına gelen Hacı İlanlı, "Bir, iki parça zor bulduk. 8-10 liralık bir kolonya 15 lira. Fiyatlar tavan yapmış. Piyasada bulamıyorsun. Bildiğiniz karaborsa olmuş. 4-5 adet buldum. Piyasada yok gibi bir şey" dedi.


"KOLİ FİYATI 85'TEN 150 TL'YE ÇIKTI"

Toptancılık yapan Kenan Ersoy ise, "Kolonya satışı şu an da karaborsa. Piyasada kolonya bulunmuyor. Olan da fiyatları yükseltmiş. Bu şekilde. Bizdekiler bitti. Dün 85-90 lira olan kolisi bugün 150 lira. Kolide 48 adet var" diye konuştu.

"1 YILDA SATILMAYAN 1 SAATTE SATILDI"

Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya da, "Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik. Şu an yeterli ürün bayilerde bile yok. Yaklaşık yüzde 50 artış var" şeklinde konuştu.

"TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Toptancı Murat Yılmaz ise, "Sabahtan vardı şu an da kalmadı. Şu saate kadar çoktan tükendi. Talebi karşılayamıyoruz. Hiç satılmayan ikinci tür kolonyalar bile sıfırı çekti bugün. Talebe yetişemiyoruz. Siparişimiz var ama ne zaman gelir belli değil. Talep olduğu için fiyatları ikiye katladı" diye konuştu.

"6 ADET KOLONYAYI 576 LİRAYA ALDIM"

Market işleten esnaf Erdal Demir de, "Saat 09.30'a kadar eldeki bütün kolonyalar bitti. Vatandaş geldi aldı eski fiyattan. Bitince ben yeniden almaya gittim. Fiyatlar üçe katlamış. Mecburen aldık. Vatandaş gelip soruyor. Sabah 20 liraya aldığınız şey öğleden sonra 60 liraya satılıyor. 6 adet kolonyayı 576 liraya aldım" ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemini güçlendirin, koronavirüse karşı önlem alın
Bağışıklık sistemini güçlendirin, koronavirüse karşı önlem alın
Koronovirüs aşısı için önemli iş birliği
Koronovirüs aşısı için önemli iş birliği
Koronavirüs nasıl bulaşır | Korona virüse karşı alınacak önlemler | Kimler risk altında
Koronavirüs nasıl bulaşır | Korona virüse karşı alınacak önlemler | Kimler risk altında
Sağlık Bakanlığı açıkladı | İlk koronavirüs Ankara'da | Tüm izinler kaldırıldı
Sağlık Bakanlığı açıkladı | İlk koronavirüs Ankara'da | Tüm izinler kaldırıldı
İBB'den hijyen seferberliği | Koronavirüs'e karşı temizlik TİM'i kuruldu
İBB'den hijyen seferberliği | Koronavirüs'e karşı temizlik TİM'i kuruldu
Koronavirüs'ten ilk kez bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüs'ten ilk kez bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti
O’na Torosların nefesini hediye edin
O’na Torosların nefesini hediye edin
Eyüp Sabri Tuncer anısına hatıra ormanı
Eyüp Sabri Tuncer anısına hatıra ormanı
Anahtar Kelimeler:
Kolonya SatışıKoronavirüsKolonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emine Sabancı Kamışlı |Sosyal yatırımda kâr, toplumda yaratılan değerdir
Emine Sabancı Kamışlı |Sosyal yatırımda kâr, toplumda yaratılan değerdir
Korona ile birlikte dezenfeksiyon talepleri tarihi rekor kırdı
Korona ile birlikte dezenfeksiyon talepleri tarihi rekor kırdı
Korona'ya karşı marketlerde olağanüstü önlem
Korona'ya karşı marketlerde olağanüstü önlem
Solar İstanbul 2020 Fuarı kapılarını açtı
Solar İstanbul 2020 Fuarı kapılarını açtı
Corona virüsü tehlikesi temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı
Corona virüsü tehlikesi temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı
Nükleer Enerjide Türk - İspanyol Ortaklığı
Nükleer Enerjide Türk - İspanyol Ortaklığı
Tommy Hilfiger'ın elma kabuğundan ayakkabı
Tommy Hilfiger'ın elma kabuğundan ayakkabı
TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon fuarı kapılarını açtı
TÜYAP Samsun 5. Mobilya Dekorasyon fuarı kapılarını açtı
Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?
Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?
Türk mutfağına İngiltere'de büyük ilgi
Türk mutfağına İngiltere'de büyük ilgi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim