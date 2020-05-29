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Sosyal yardım talebi İstanbul'da iki kat arttı

En fazla talep, yine gıda ve sosyal yardıma oldu. En fazla şikâyet ulaşım alanında gerçekleşti. Başvuruların yüzde 88,2’si çözüme kavuşturuldu.

29 Mayıs 2020 Cuma 10:23
Sosyal yardım talebi İstanbul'da iki kat arttı

Sosyal yardım talebi İstanbul'da iki kat arttı 

Nisan ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular yüzde altı artarak 812 bin 203 oldu.Talep başvuruları iki kat artarak, yüzde 46,7’ye yükseldi. En fazla talep, yine gıda ve sosyal yardıma oldu. En fazla şikâyet ulaşım alanında gerçekleşti. Başvuruların yüzde 88,2’si çözüme kavuşturulurken, şikâyet başvurularında çözüm süresi ortalama 4,8 gün oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Nisan ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Değerlendirme sonuçları şöyle:

Beyaz Masa’ya başvuru bir önceki aya göre yüzde 6 arttı

2020 yılının Nisan ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Mart ayına göre yüzde 6 artarak 812 bin 203 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 16,7’si İGDAŞ, yüzde 18,7’si İSKİ ile ilgili oldu. Başvurularda en fazla artış İGDAŞ’ta gerçekleşirken, İSKİ başvurularında azalma gözlemlendi.

Talep başvuruları iki kat arttı

Yapılan toplam 812 bin 203 başvurunun yüzde 6,8’i şikâyet, yüzde 40,9’u talep ve yüzde 52,3’ü ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti. Ocak ve Şubat aylarında, İSKİ ve İGDAŞ dışında kalan şikâyet başvurularının payı yüzde 14’ün üzerindeyken, Nisan ayında yüzde 7,7’ye geriledi.

Ocak ayında yüzde 16,3, Şubat ayında yüzde 12,6, Mart ayında yüzde 21,9 olarak gerçekleşen talep başvurularının payı Nisan ayında iki kat artarak yüzde 46,7’ye yükseldi.

İGDAŞ alanında şikâyet başvuruları artmasına rağmen, tüm başvurular arasındaki payı Nisan ayında yüzde 4,4 ile Mart ayı seviyesinde seyretti. Bu alanda Mart ayında yüzde 23,7 ile en yüksek seviyede ölçülen talep başvurularının payı Nisan ayında yüzde 13,3’e gerileyerek dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İSKİ ile ilgili olarak, Nisan ayında, yüzde 48,5 bilgi talebi, yüzde 6 şikâyet ve yüzde 45,5 talep başvurusu oldu. Rakamlar, önceki aylara göre şikayet başvurularında artarken, bilgi istemi ve talep başvurularında azaldı.

En fazla talep gıda ve sosyal yardıma

Taleplerde sosyal desteklerle ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada gelirken bilgi istemi konusunda ise sosyal yardımlar, İstanbulkart Gıda ve anlık otobüs bilgisi öne çıktı.

Erkeklerde denetim, güzergâh ihlali ve salgın tedbirleri başlıca şikâyet konularını oluştururken kadınlarda sosyal yardım, denetim ve İstanbulkart Gıda şikâyetleri yoğunluk gösterdi.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, sosyal yardım ve İstanbulkart Gıda alımı; kadınlar ise sosyal yardım, İstanbulkart Gıda ve anlık otobüs bilgisi ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

Hem erkekler hem kadınlar erzak kolisi yardımı, sosyal yardım ve İstanbulkart Gıda konularında taleplerini iletti.

En fazla şikâyet ulaşım alanında

Beyaz Masa’ya gelen şikâyetlerin yüzde 45,8’ini ulaşım, yüzde 20,5’i kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi istemi ve talep başlıklarında sırasıyla yüzde 44,2 ve yüzde 84,9 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırada yer aldı. İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde, ulaşım şikâyetinin toplam payı yüzde 35,3 olarak gerçekleşti.

Mart ayına göre ulaşım ile ilgili şikâyetlerde yüzde 15 azalış göze çarparken, sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 154bin 266 artışla 208 bin 142 oldu.

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “denetim”, “sosyal yardımlar” ve “durak/güzergah ihlali” iken; bilgi isteminde “sosyal yardım”, “anlık otobüs bilgisi” ve “İstanbulkart Gıda”; talep başvurularında ise “erzak kolisi yardımı”, “sosyal yardım” ve “İstanbulkart Gıda” sıralamada öne çıktı.

En fazla şikâyet Bahçelievler’de

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Nisan ayında Bahçelievler ve Esenyurt ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü. Toplam şikâyetlerin yüzde 6,11’i Bahçelievler, yüzde 5,4,’ü ise Esenyurt ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt yüzde 6,95 ve Bahçelievler yüzde 6,59; talep başvurularında ise Esenyurt yüzde 7,97 ve Küçükçekmece yüzde 6,21 ile ilk sıralarda yer aldı.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Fatih yüzde 5,15, Kadıköy yüzde 4,78, Ümraniye yüzde 4,67 iken; sosyal desteklere ilişkin taleplerde ise Esenyurt yüzde10,16, Küçükçekmece yüzde 6,47, Bağcılar yüzde 6,26, Sultangazi yüzde 5,71 ile sıralamada öne çıkan ilçeler oldu.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Eyüpsultan ve Sarıyer ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Pendik, Esenyurt ve Eyüpsultan öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları sayaç ve faturaya yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde personel ve asfalt bakım onarım listenin başında yer aldı.

Başvuruların yüzde 88,2’si çözüme kavuşturuldu.

Mart ayında Beyaz Masa’ya gelen başvuruların yüzde 88,2’si çözüme kavuşturulurken, yüzde 11,8’inin çözüm süreci devam ediyor. Bilgi istemi başvurularının yüzde 96,2’sine, şikâyet başvurularının yüzde 4,9’una, talep başvurularının ise yüzde 13,1’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Şikâyet başvurularında çözüm süresi ortalama 4,8 gün

Aynı gün içinde cevap verilen anlık çözümler dışarıda bırakıldığında şikâyet başvurularının yüzde 19,2’si 1 gün içerisinde çözülürken, ortalama çözüm süresi 4,7 gün oldu.

Şikâyet başvurularının yüzde 11,1’i bir günde, yüzde 33,3’ü 2-3 günde, yüzde 33,4’ü 4-7 günde, yüzde 22,3’ü ise 1 haftadan fazla sürede çözüme kavuşturuldu.

Başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımları üzerinden incelenen başvurular, 798 alt konuda analiz edilerek bülten haline getirildi.

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Son Güncelleme: 01.06.2020 15:15
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İBB
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