Soycan Şirketler Grubu, 2021 yılında yüzde 30 büyüdü

Soycan Şirketler Grubu, güçlü atılımlarla 2021 yılında yüzde 30 büyüdü

“Be global, act local” anlayışıyla; lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, uluslararası ticaret, otomotiv ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren, 14 şirketiyle ulusal ve kıtalararası ticaret yapan Soycan Şirketler Grubu, yatırımlarının sonuçlarına ulaştığı 2021 yılını 715 milyon TL ciro ile noktaladı. Grup şirketleri CAG Logistics, Sarpedon Global Trade ve Zeynela Motor Vehicles özelinde farklı ülkelerde yatırımlarını sürdüren Soycan, sektörlere yönelik çözümler sunmaya devam edeceği 2022 yılında yüzde 20 büyüme hedefine odaklandı.

Anadolu’da, Bolu’nun küçük bir kasabasında temelleri atılan, bugün 70 yıllık ticari geçmişiyle farklı sektörlerde iş yapabilme kabiliyeti kazanmış, yerel bir şirketten kıtalar arası ticari faaliyet yapan bir şirketler grubuna dönüşmüş ve Anadolu’nun çok kültürlü ticari geleneğini tüm dünyaya taşırken, ülkeler arası ticarete katkı sağlayan Soycan Şirketler Grubu, yeni hizmet alanlarında faaliyet gösterdiği 2021 yılında 715 milyon TL ciroya ulaştı. Yaptığı yatırımların karşılığını 2021 yılında yeni atılımlarla alan Soycan, ticari kabiliyetini geliştirerek yeni pazarlara açıldı.

Soycan Şirketler Grubu’ndan 715 milyon TL ciro

Grup şirketleri üzerinden 2021 yılına dair genel bir değerlendirme yapan Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, “2021 yılı grup şirketlerimiz açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. Bu yıl grup şirketlerimizden CAG Logistics 550 milyon TL, Sarpedon Global Trade 100 milyon TL, Zeynela Motor Vehicles/Otomotiv ise 65 milyon TL ciroya ulaştı. Lojistik tarafında, 10 binin üzerinde ithalat-ihracat taşıması ile ortalama 250 bin ton yük taşıması yaptık. Tüm bunların sonucunda Soycan Şirketler Grubu olarak 2021’de yüzde 30 büyüdük ve ciromuz 715 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Yeni hizmet ağlarıyla daha fazla noktada Soycan

Soycan, yapılan atılımlara dair şunları söyledi: “CAG Logistics özelinde bu yıl, sürdürülebilir bir yaşam için sektörün gündeminde olan “yeşil lojistik” hedefiyle en fazla yatırımımızı intermodal taşımacılığa ayırdık. Bunun yanı sıra havayolu ve denizyolu hizmetlerimizin kapsamını geliştirdik ve hizmet ağımıza Uzak Doğu rotalarını ekledik. Romanya şirketimizin kuruluş işlemlerine başladık. 2022’nin ilk aylarında faaliyetlerimize başlayacağız. Yine 2022’de Amerika ve Avrupa özelinde mikro dağıtım hizmetini yelpazemize katmayı, B2B’nin yanı sıra B2C’ye de hizmet vermeyi planlıyoruz. Sarpedon Global Trade kısmında ise bizim için en heyecan verici gelişmelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta açtığımız iki yeni şirketti. Ayrıca bizim için yeni olan gelişmelerden bir tanesi de 2021 yılında ilk defa B2C’ye açılmamızdı. Şubat ayında yayına aldığımız e-ticaret platformumuz sarpedonkids.com’la eş zamanlı olarak Türkiye’deki tüm pazaryerlerine girdik. Amazon Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz başarılı satışlar ve kurduğumuz ticari ilişkiler neticesinde Amazon Türkiye’nin resmi tedarikçisi (‘Vendor satıcı’) olduk. Online kanalların yanı sıra, dünyanın en büyük plastik oyuncak üreticisi olan Polesie markasıyla olan distribütörlük anlaşmamız çerçevesinde Türkiye’deki zincir marketlerin raflarına birbirinden renkli oyuncakları taşımaya devam ettik. Zeynela Motor Vehicles ile otomotiv tarafında ise ürün gamımızı geliştirmeye, sektöründe öncü Türk markalarını yurt dışında temsil etmeye devam ettik. Yaptığımız anlaşmalarla, Anadolu Isuzu otobüslerinin Belarus ve Ukrayna’da; Yıldız Treyler’in ise frigorifik araçlarının Belarus, Ukrayna ve Rusya’da tek yetkili distribütörü olduk. Anlaşmalarla birlikte Belarus ve Ukrayna’da bayi ve satış sonrası yapılanmamızı kurmaya başladık.”

Soycan, 2022 hedeflerine odaklandı

Grup şirketlerinin 2022 yılına yeni hedeflerle girdiğini kaydeden Soycan, “Birçok ülkeden mal tedarik ediyor ve onlarca ülkede ticaret yapıyoruz. 2022 yılında Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarına girmeyi hedefliyoruz. Girdiğimiz yeni pazarlarla birlikte her yıl ortalama yüzde 15-20 büyüme öngörüyoruz. Otomotivde hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar 20’ye yakın şehirde bayi ve servis ağımızı kurmak, ayrıca Belarus ve Ukrayna’ya ek olarak distribütörlüğünü yaptığımız belirli ürünler özelinde Rusya pazarında da ticaret yapmak. E-ticaret alanındaki hedefimiz ise Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’taki pazarlara girerek hem Türkiye’de satış temsilciliğini aldığımız markaların ürünlerini hem de kendi markamızı taşıyan ürünlerimizi bu ülkelerdeki lokal depolarımıza aktararak e-ihracata açmak” paylaşımında bulundu.