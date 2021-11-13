Strategy Dergisi | Pusula Nereye Dönecek?

Strategy Dergisi Global Ekonomi Adımlarını kapağına taşıdı

Pandemi dünya ekonomilerinde ağır tahribat bırakarak geri çekilirken, global ekonomide pusula nereye dönecek?

Pandemi döneminde herkese açık bir platform olarak tamamı dijital ve ücretsiz olarak mobil cihazlara kolayca indirilebilen özelliğe sahip hale getirilen Strategy dergisinin yeni sayısında önemli konular yer alıyor.

“Yarını bugünden okuyun” sloganıyla İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Strategy dergisi, son sayısının kapağına “Global Ekonomide Pusula Nereye Dönecek?” başlığını taşıdı.

Kapak haberinde salgının tüm dünya ekonomilerinde ağır bir tahribat bırakarak geri çekilmeye başlamasının ardından yüksek enflasyon oranları ve fiyat artışlarının haneleri olumsuz etkilediğine dikkat çekilirken, dünya ülkelerinin bu tablo karşısında atacağı adımlar değerlendiriliyor.

“Dünyada geleceğin 50 şirketi / Yarının büyüme şampiyonları” başlıklı haber dosyasında ise onlarca değişik faktör ile analiz edilen Fortune 50 listesindeki uzun vadeli büyüme potansiyeli en güçlü olan şirketler ve alanları okuyuculara ilham verecek şekilde konu alınıyor.

Strategy dergisinde değişen tatil anlayışı ile gelecek dönemin tatil trendleri olarak öne çıkan doğanın içindeki küçük oteller, doğa turizmi yapan acenteler, daha az bilinen köyler, koylardaki küçük oteller ve Airbnb evleri “Tatilde yeni trend: Çoktan seçmeli tatil seçeneği” başlıklı haberle yer alıyor.

Strategy’nin son sayısında 2021 yılına hızlı başlayan ve 23 yeni şirket ile 11,4 milyar TL kaynak sağlayan Borsa İstanbul’daki halka arz hareketliliği “Halka arzlar nereye koşuyor?” başlığıyla sunulurken, Türkiye’de son dönem çok popüler olan startup girişimlerinin global rekabet için ihtiyaç duyacağı noktalar “Türkiye girişimcilikte büyürken daha çok yatırımı nasıl çekmeli?” haberinde bulunuyor.

Strategy’ye “Fener ve Balat’da Neler Oluyor?” yazısıyla Tarihçi ve Seyahat Danışmanı Saffet Emre Tonguç ve “Üniversite Patentlerini Ne yapacağız?” yazısıyla Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdal Temel’in yanı sıra Mahfi Eğilmez ve Zeynep Aktaş da yazıları ile katkı sağlıyor.



