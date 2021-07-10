Su ve hayvansal ürünler ihracatında 600 milyon dolar aşıldı

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak, 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’de ihracatın yıldız sektörlerinden biri olduk. 2019 yılı sonunda gerçekleştirdiğimiz 2,5 milyar dolarlık ihracat tutarıyla 2023 yılı ihracat hedeflerini ilk önce yakalayan sektörlerden olduk. 2020 yılı sonunda da pandemiye rağmen sektör olarak 2,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü, 2021 Ocak -Haziran döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştirmiştir. Sektör, Türkiye geneli 104,9 milyar dolarlık ihracatımızda ise yüzde 1,5’lik pay almıştır.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak, 2021 yılının ilk yarısında 604 milyon dolarlık ihracata imza atarak, Türkiye’de sektörümüzde lider ihracatçı birliği konumumuzu sürdürdük. Türkiye’nin bu dönemde gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatına yüzde 40,2’lik katkı sağladık.

2021 yılının Ocak-Haziran ilk 6 aylık döneminde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 alt sektör sırasıyla, 649 milyon dolarla su ürünleri, 349 milyon dolarla kümes hayvanları etleri ile 179 milyon dolarla yumurta olmak üzere toplamda 528 milyon dolar kanatlı ürünleri, 205 milyon dolarla süt ve süt ürünleri ile 13,6 milyon dolarla tabii baldır.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimize üye olan, aktif üye sayımız 2021 yılının ilk yarısında 249’dur.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak su ürünleri ve kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal başta olmak üzere hayvansal mamulleri toplam 120’den fazla ülkeye ihraç etmekteyiz.

Türkiye'nin yeni dönemde ihracatta öncelikli ülkeler olarak belirlendiği ve büyüklüğü 2,8 trilyon doları aşan Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları başta olmak üzere, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Japonya, Brezilya ve Afrika ülkelerine gerçekleşen ihracatta sektör olarak daha çok pay almak, anılan pazarlarda karşılaştığımız mevcut siyasi ve teknik engelleri kaldırmak ve bu ülkelere yönelik tanıtım faaliyetleri ve projeler geliştirmeyi planlıyoruz.

Türk su ürünleri sektörü son yıllarda yaptığı AR-GE çalışmaları sonrasında Norveç somonundan daha lezzetli ve doyurucu olan, Omega-3 deposu Türk somonunu geliştirdi ve Türk somonu ihracatımız 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 605, tutar bazında ise yüzde 684 artışla 13,4 bin ton 73,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönemde 1,9 bin ton, 9,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştik.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID 19 salgını nedeniyle biz de sektör olarak hızlıca yeni dünya düzenine adapte olmak ve ihracatımızın olumsuz etkilenmesine izin vermemek adına, sanal alım heyeti ve ticaret heyeti programlarımızla faaliyetlerimizi dijital platformlara taşıdık.

Gerek biz gerek ise üye firmalarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşlere istinaden hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf sağlayarak sektörümüzün ihracatına katkı sağlayan bu uygulamalarımıza pandemi sonrasında da devam ettireceğiz.

Yakın zamanda, Türkiye'den Çin’e süt ve süt ürünleri ve kanatlı etleri ihracatının önündeki teknik engelleri Ticaret Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımızla el birliği ile yaptığımız uzun müzakereler sonucunda kaldırdık.

Süt tozu ile başlayan süt ürünleri ihracatımızı yakın zamanda Çin’deki market raflarında Türk peynirinin yer almasını sağlayarak, tavuk ayağı ile başlayan kanatlı etleri ihracatımızı ise diğer kanatlı ürünlerini ihraç ederek devam ettirme niyetindeyiz.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından, su ürünleri sektörü özelinde, özellikle yetiştiricilikle ilgili çalışma yapılması, karbon ayak izi konusunda sektörün karbon salınımını azaltmak konusunda farkındalık yaratmak ve girişimlerde bulunmak amacıyla projeler hayata geçirilmesi planlanmakta, bu kapsamda öncelikli olarak sektörün karbon salınımına yönelik mevcut durum analizinin yapılması (karbon ayak izinin hesaplanması, hangi faktörlerin ne kadar artırdığının tespit edilmesi vs.) ve sonrasında bir yol haritası belirlenmesi konusunda Ege Üniversitesi ile iş birliği yaptık.

Su Ürünleri sektöründe başlatılan bu projenin önümüzdeki dönemde kanatlı sektörü başta olmak üzere diğer hayvansal mamuller sektörü için de devam ettirmeyi planlamaktayız.

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda birliklerinin ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin ihracatını arttırmak için TURQUALITY Projesi hayata geçirdik. Proje kapsamında Türk su ürünleri dahil, Türk lezzetlerini ABD’li şeflere ve satın almacılara tadım etkinlikleriyle tanıttık.

Türk mutfağının 5 yıl süreyle Las Vegas Üniversitesi’nde müfredata girmesini sağladık. Bu sayede üniversitede okuyan şeflerin Türk lezzetlerini öğrenerek mezun olmalarını ve meslek hayatlarında menülerinde Türk ürünlerine yer vermelerine vesile olacağız. Bu sayede sektörümüzün önemli hedef pazarlarından ABD’ye Türk gıda ürünlerinin ihracatının katlanarak artmasını hedefliyoruz.

Ayrıca su ürünleri, kanatlı etleri, yumurta, bal, süt ve süt ürünleri sektörlerinde gerek yurt içinde tüketimi artırmak, yurt dışında ise sağlıklı ve kaliteli Türk gıdası algısı yaratarak ihracatımızı artırmak amacıyla reklam filmleri çalışmaları yapmaktayız.

Bu filmlerin yurtdışında dijital platformlarda yayınlanması için reklam stratejileri geliştirmekteyiz. Hedefimiz Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerini sadece kalitesi ve üretim gücü ile değil aynı zamanda gastronomi alanında yarattığı lezzetler ile de uluslararası pazarlarda tanıtmak ve marka değerini yukarılara taşımak.