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SunExpress, üçüncü kez Türkiye’nin en iyi tatil havayolu seçildi

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından ‘Türkiye’nin En İyi Tatil Havayolu’ seçildi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 09:53
SunExpress, üçüncü kez Türkiye’nin en iyi tatil havayolu seçildi

SunExpress, üçüncü kez Türkiye’nin en iyi tatil havayolu seçildi

 

Ürün ve hizmetlerden personel servisine, temizlik ve uçuş içi eğlenceye kadar pek çok kriterin dikkate alındığı ve yolcu seçimleri ve puanlamalarına göre belirlenen sıralamada üst üste 3 yıldır ‘Türkiye’nin En İyi Tatil Havayolu’ seçilen SunExpress, ‘Dünyanın En İyi Tatil Havayolu’ kategorisinde ise bu yıl da ilk 10’da yer almayı başardı.

1999 yılından bu yana düzenlenen ve havacılık sektörünün Oscar’ları kabul edilen Skytrax ödülleri, bu yıl dün çapında 100’den fazla ülkeden 13 milyonun üzerinde yolcunun tercihleri ile belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
SUNEXPRESS
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