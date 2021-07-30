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SunExpress’ten yangın bölgelerine yardımları ücretsiz taşıyacak

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılık zirveye çıktı. SunExpress Antalya'ya gidecek iç hatlardaki tüm yardımları ücretsiz taşıma kararı aldı.

30 Temmuz 2021 Cuma 14:38
SunExpress’ten yangın bölgelerine yardımları ücretsiz taşıyacak

SunExpress’ten yangın bölgelerine yardım

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kampanyasına destek 
  • AFAD, AKUT ve İtfaiye uzman ekip ve personeline ücretsiz ulaşım
  • Yardım malzemelerini iç hatlarda ücretsiz ulaştırma
  • SunExpress uçuş ağındaki yangından etkilenen destinasyonlarda ücretsiz bilet değişikliği

Ülkemizin birçok farklı noktasında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgelerde mağdur olan vatandaşlara ve çalışma yürüten ekiplere destek olmak amacıyla SunExpress, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına katıldığını duyurdu. Havayolu ayrıca Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen bölgeye gönderilecek kargoları ve bölgede çalışma yürüten ekip ve afet uzmanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı. 

Antalya merkezli havayolu SunExpress, başlattığı kurum içi yardım kampanyası ile battaniye, yastık, gıda, hijyen kiti, giysi, çocuk bezi, dezenfektan, mutfak malzemeleri ve mama gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi tedarik ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kampanyasına destek veriyor.

Yaşanan yangın facialarının ardından ihtiyaç sahiplerine yardım göndermek isteyen dernek ve kuruluşların yardım malzemelerini hiçbir ücret talep etmeden ulaştıran havayolu, yangın bölgelerinde çalışma yürüten AFAD, AKUT ve İtfaiye uzman ekip ve personelini ücretsiz taşıyarak Türkiye’nin yangınla mücadele çabasına destek veriyor. Havayolu ayrıca yangından etkilenen bölgelere uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve açığa alma hakkı sunuyor.

SunExpress’in gönüllü çalışanlarından oluşan ve yardım taleplerini değerlendirip ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları ulaştırmak amacıyla kurulan Guardian Angels (Koruyucu Melekler) komitesi, 2015 yılından bu yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol alarak kurum içinde toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Anahtar Kelimeler:
SUNEXPRESS
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