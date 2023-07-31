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Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümün ihracat yolculuğu başladı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin 2022 yılında 176 milyon dolarlık taze üzüm ihracatı gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:26
Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümün ihracat yolculuğu başladı

Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümün ihracat yolculuğu başladı

Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden, düşük şeker oranı ile erkenci tür olan Superior Seedless üzümün ihracat yolculuğu 27 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Öte yandan Türkiye, 2022 yılında taze üzüm ihracatından 176 milyon dolar döviz kazandı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin 2022 yılında 176 milyon dolarlık taze üzüm ihracatı gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

“Çekirdeksiz sofralık sultani üzüm 103 milyon dolarla taze üzüm ihracatımızdan yüzde 58 pay aldı. Süper çekirdeksiz üzüm 25 milyon dolarla ikinci sırada. Red Globe 10 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıraya yerleşirken, diyabet hastalarının tercih ettiği erkenci üzüm çeşidi Superior 8,8 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Yalova İncisi 5,3 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterirken, Razaki üzümü 2,5 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi. Antep karası üzümü ise 1,3 milyon dolarlık ihracata imza attı.”

Başkan Uçak, “Türkiye’de üretilen üzüm çeşitleri içerisinde lider konumda olan sultani yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşan superior üzümü, Türk üzüm ihracatçılarına piyasaya 15 gün önce girme fırsatı sunuyor. Superior üzümünü en çok Rusya tercih ediyor. 30’a yakın ülkeye Superior üzümü ihraç ediyoruz. Ukrayna, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de listenin üst sıralarında yer alıyor. 2023 yılında taze üzüm ihracatından toplamda 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz.” dedi.

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