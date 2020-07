Süpermarket



Alışveriş alışkanlıklarının değiştiği yeni bir dönemin içerisindeyiz. Hayatımızı kolaylaştıran detaylara ve bize zaman kazandıran şeylere çok daha çabuk alışıyor ve hızlıca adapte oluyoruz. Hayatımızın en sık rutinlerinden biri olan alışveriş konusunda da karşımıza çıkan her yeniliği hızlıca kabulleniyor ve hemen rutinlerimiz arasına ekliyoruz. Eski yıllarda alışveriş listelerinin biriktirildiği, tüm aile süpermarkete gidilip alışveriş yapıldığı günler geride kalırken, şimdinin hızlı hayat koşturmacası içerisinde hemen satın almayı ve hemen her eşyanın elimizin altında olmasını tercih ediyoruz. Zaman yönetimini en iyi şekilde yapmamızın gerektiği bugünlerde markette kasa beklemek yerine, süpermarket internet alışverişi yaparak eşyaların evimizin kapısına gelmesini bekliyoruz. Üstelik toplu olarak birkaç eşya almak ve kasada dakikalarca sıra beklemeye de gerek yok. Mutfakta, banyoda, oturma odasında eksik bir şey gördüğümüz anda hemen internete giriyor ve anında satın alma yapabiliyoruz.



Süpermarket alışverişini internetten yapmanın en avantajlı yollarından biri de elbette ki birçok markayı ve aradığımız ürünleri yerimizden bile kıpırdaman görüntüleyebilmek. Oturduğumuz yerden kalkmadan web sitesine ya da mobil uygulamalara giriş yaparak tamamlayabildiğimiz bu yeni düzende diğer kullanıcıların görüşlerini de okuyabiliyoruz. Eve alacağımız bir temizlik malzemesi ya da gıda alışverişi konusunda hangi markanın ürününün daha sağlıklı olduğunu, içeriklerinde neler barındırdığını, daha önce satın alan kişilerin bu konuda neler düşündüğünü okuyabiliyor ve satın alabiliyoruz. Üstelik satın alma aşamasında sadece kredi kartı değil, havale / EFT ya da kapıda ödeme gibi birçok seçenek de mevcut.



Süpermarket alışverişinin bu denli kolaylaştığı günlerde, tüketicilerin en çok dikkat ettiği konulardan biri de bütçe yönetimi. İnternetten süpermarket alışverişinin getirdiği kolaylık sayesinde birçok markaya da ulaşabiliyoruz. Her markanın ürün kalitesi de birbirinden farklı olabiliyor. İşte bu noktada, hangi markanın ürünü daha uygun ve daha ekonomik, Cimri.com sayesinde inceleme fırsatı bulabiliyoruz. Dijital dünyanın karşımıza getirdiği bu kolaylıklar sayesinde de hem iyi bir ürün almak, hem zaman kaybetmemek, hem de iyi ürünü uygun fiyata almak daha da kolaylaşıyor. Hatta süpermarket alışverişinde herhangi bir kategori sınırınız da bulunmuyor. Cimri.com’da göreceğiniz üzere evcil hayvan alışverişinden gıda sektörüne, temizlik malzemelerinden bahçe bakımına kadar ihtiyacınız olan birçok ürünü tek bir ekrandan görüntüleyebiliyorsunuz.



Cimri.com’da bulunan filtreleme yöntemlerini kullanarak aradığınız ürünlere daha hızlı ulaşabiliyor, ürünleri en düşük fiyat, en yüksek fiyat, en yeni ürünler gibi farklı filtreleme yöntemleri ile alışverişinizi daha da kolaylaştırabiliyorsunuz. Cimri.com’un yine filtreleme seçeneklerinden biri olan Fiyatı Düşenler sekmesi sayesinde fırsat ürünlerini yakalama şansına sahip olabiliyorsunuz.



Süpermarket online alışverişi yapabilmenin avantajlarından biri de bizleri sadece ihtiyacımız olan ürünlere yönlendirmesi. Marketlere gittiğimiz zaman karşımıza çıkan, ancak ihtiyacımız olmayan cips, çikolata gibi ürünlere yönlenmiyor sadece ihtiyaçlarımızı alıp alışverişimizi tamamlayabiliyoruz.



Cimri.com’da yüz binlerce süpermarket alışverişini tek bir ekrandan gördüğünüzde, farklı farklı marketleri gezmenize de kalmıyor. Belki market gezdiğiniz zaman tüm gününüzü harcayacak bir etkinlik yerine, internet süpermarketleri sayesinde daha kısa sürede işlerinizi halledebiliyorsunuz. Marketlerde aradığınız ve o an ihtiyacınız olan bir ürünü bulamama gibi durumla karşılaşmanız çok olası iken,sayesinde bulamama şansınız ortadan kalkmış oluyor. Cimri.com’un arama kısmına istediğiniz ürünün ismini yazıp, karşınıza gelen detay sayfada hem marketlerdeki fiyatlarını karşılaştırabiliyor, hem satıcı mağaza hakkında bilgi edinebiliyor, hem de kullanıcı yorumlarını okuma şansına sahip oluyorsunuz. Süpermarket alışverişini internetten yaptığınız dönemlerde, sizler de internetten alışveriş yapacak kişileri yönlendirmek adına ürünler hakkında yorumlar yapabilir ve başka kişilere destek olabilirsiniz.konusunda Cimri.com’da bulunan ve kullanıcıların en çok sevdiği özelliklerden biri de süpermarket broşürleri. Süpermarket alışverişi yaparken hemen üst kısımda görüp inceleyebileceğiniz broşürler sayesinde marketlerin kampanyalarını da yakalayabilir, acil ihtiyacınız olmasa bile ekonomik olduğu için indirimleri ürünleri satın alarak aile bütçenize katkıda bulunabilirsiniz.Süpermarket alışverişlerinizi internetten yaptığınızda süreç sizin onay vermenizle başlıyor. Üstelik sadece toplu olarak tek marketten almanız da şart değil. İhtiyacınız olan ürün hangi süpermarkette uygunsa satın almayı orada gerçekleştirebilir, farklı bir ürünü yine farklı marketten satın alabilirsiniz. Siz satın almayı onayladıktan sonra ürünler temin edilerek hazırlanıyor ve kargo ile evinize gönderiliyor. Bu noktada alışveriş poşetlerinizi teslim aldığınızda da mutlaka kontrol etmeyi unutmayınız.Süpermarket internet alışverişlerini gerçekleştirirken daha ekonomik olması adına, kimi market zincirleri kargo ücreti almazken, kimi marketler belirli bir ücretin üstündeki alışverişlerde ücret almamayı tercih ediyor. Burada ufak bir hesap yaparak, bütçeniz için hangisinin daha avantajlı olduğunu görebilir ve ona göre satın alma işlemine devam edebilirsiniz. Süpermarket alışverişinde merak ettiğiniz konulardan biri ne kadar sürede elinize ulaşacağı olabilir. Bunu satın alma aşamasında marketlerin bilgi alma ekranında görebilir ve hazırlığınızı ona göre yapabilirsiniz. Daha acil alınması gereken ürünleriniz varsa kargonun yarın elinize ulaşacağı seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Alışveriş yaptığınızda şehir dışından gelecek bir ürün varsa ortalama gönderi süresi haliyle daha fazla uzayacaktır, bunu dikkate almanız gerekmektedir.Süpermarket alışverişlerini daha ekonomik hale getirmek için kampanyaları takip etmek, market broşürlerini incelemek ve Cimri.com’da markaların fiyat karşılaştırmasını yapmak bütçeniz için çok faydalı olacaktır. Aldığınız eşyaları taşımak zorunda kalmayacağınız için istediğiniz üründen sınırlı sayıda değil, stokta mevcut olduğu kadar satın alma yapabilirsiniz.