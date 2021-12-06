Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumlu Madencilik

Türkiye Madenciler Derneği (TMD), 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü özel bir etkinlik ile kutladı. “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumlu Madencilik” teması ile gerçekleşen online konferansta, Z kuşağının madencilik sektöründen beklentileri, madenlerin yenilenebilir enerjinin geleceğinde oynayacağı rol ve iklim kriziyle mücadelede madencilik sektörünün önemi uzmanlarca tartışıldı. MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan ve Maden Platformu adına İMİB Başkanı Aydın Dinçer’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin ve KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır da panelistler arasında yer aldı.

Sektör profesyonellerinden bilim insanlarına, kamudan sivil toplum kuruluşlarına kadar birbirinden değerli isimlerin ağırlandığı etkinlikte ayrıca, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu ve Türkiye Madenciler Derneği II. Başkanı Mehmet Yılmaz, Sorumlu Madencilik İnisiyatifi’nin yol haritası da ilk kez kamuoyuna açıkladı.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD), 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü, “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumlu Madencilik” temasıyla düzenlediği online konferans ile kutladı. Konferansta, Z kuşağının madencilik sektöründen beklentileri, madenlerin yenilenebilir enerjinin geleceğinde oynayacağı rol ve iklim kriziyle mücadelede madencilik sektörünün önemine dikkat çekildi.

Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu ve Türkiye Madenciler Derneği II. Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından Sorumlu Madencilik İnisiyatifi’nin yol haritasının da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığı etkinlikte, sektör profesyonellerinden bilim insanlarına, kamudan sivil toplum kuruluşlarına kadar birbirinden değerli isimler ağırlandı.

TMD Başkanı Ali Emiroğlu: “Sorumlu Madencilik İnisiyatifi ile Türkiye’de madencilik gelişecek.”

Dernek olarak insana ve çevreye öncelik veren Sorumlu Madencilik İnisiyatifi adında bir girişim başlattıklarını belirten Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, bu anlayışıyla madenlerin çıkartılmasını, işletilmesini ve şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesini desteklediklerini ve sorumlu madencilik uygulamalarının yerleşmesi için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti. Ali Emiroğlu, “Sürdürülebilir bir gelecek için sorumlu madenciliği önemsiyoruz. Bunun en önemli kriterleri olarak iş sağlığı ve güvenliği ile çevreyi görüyoruz. Kısacası, önceliğimiz her zaman insan ve çevre. Madenlere talep arttıkça gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse de çevresel riskler artacak. Tabii ki bu riskleri yönetmek, madenciliği hak ettiği konuma taşımak bizim elimizde. Bu sebeple işverenden yöneticiye, çalışanlardan kamuya herkesin ortak bilinçle hareket edip sorumluluk alması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Emiroğlu, “Sorumlu Madencilik İnisiyatifi ile Türkiye’de madenciliğin gelişeceğine, ülkemizin ve toplumumuzun gurur duyacağı bir sektör olma yolunda kamu, maden şirketleri, beyaz yaka ve mavi yaka maden emekçileri, STK’lar, sendikalar, meslek odaları, akademisyenler ve hatta kanaat önderlerinin ortaklaşa yürüteceği özellikle İSG ve çevre konularındaki çalışmalarla önemli adımların atılacağına inanıyoruz” ifadesine yer verdi.

TMD II. Başkanı Mehmet Yılmaz: “Vahşi madenciliğe karşıyız. Önceliğimiz; insan ve çevre.”

Türkiye’nin bir maden ülkesi olduğuna dikkat çeken Türkiye Madenciler Derneği II. Başkanı Mehmet Yılmaz ise, “Vahşi madenciliğe karşıyız. Ülkemizin madendeki potansiyelini daha insani, çevreci ve verimli kullanmak Derneğimizin hedefleri arasında yer alıyor. Ülkemizin kalkınmasında önemli bir yeri olan, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 1-1,5’inin gerçekleştirildiği madenciliğin gelişmesi hepimiz için oldukça önemli. Amacımız madenciliğin kalitesini artırıp, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin gayri safi milli hasılası içindeki payını yüzde 1'den yüzde 4'e çıkarmak” dedi. Yılmaz, “Türkiye Madenciler Derneği olarak ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğiz” diye devam etti.

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır: “Gençleri iyi dinleyip, anlamak ve iletişim kanallarını açık tutmak gerekiyor.”

Konferansta, “Yeni Nesil Madencilik ve Z Kuşağının Madencilikten Beklentileri” paneline katılan KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, gençlerle anlamlı ilişkiler geliştirebilme ile ilgili, “Bugün, karşımızda eskisinden çok daha farklı bir kuşak var. Elbette coğrafi şartlar, yaşantılar, beklentiler gibi farklı durumların madenciliğe bakış açısında önemli rolü bulunuyor. Giyim-kuşam, yeme-içme gibi hemen hemen en basit eylemlerin dahi değiştiği bir dünyadayız. Ekonomik aktörler ile dinamikleri göz önünde bulundurarak gençleri iyi dinleyip anlamak ve temas noktasında karşılıklı iletişim kanallarını açık tutmak gerekiyor” şeklinde konuştu. Ağırdır ayrıca, “Ülkemizin geleceği için hep birlikte sorumluluk almak ve ortak paydada buluşup, ‘biz’ olmayı başarmak bu anlamda çok önemli” diye sözlerine ekledi.

YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin: “Maden endüstrisinde kapasite artışına ihtiyacımız var.”

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin ise, “Yenilenebilir Enerjide Stratejik Kaynak: Madenler” paneline katıldı ve “Teknolojik gelişmeler madene daha az ihtiyaç olacağı anlamına gelmiyor. Nikel, çinko ve bakır gibi birçok madenin yenilenebilir enerjide öne çıkan stratejik madenler olduğunu görüyoruz. Maden endüstrisinde kapasite artışına ciddi anlamda ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu ve TMD II. Başkanı Mehmet Yılmaz’ın yanı sıra, MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Doç. Dr. Çiğdem Nas, Şişecam Topluluğu Sürdürülebilirlik Direktörü Bahar Ubay Güçlüsoy, EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru, Doğa Koruma Merkezi (DKM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı, Aydem Yenilenebilir Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Demirel, Otomotiv Gazetecisi Okan Altan, TMD Genel Sekreteri Dr. Ercan Balcı ve Sürdürülebilirlik Profesyoneli Özgür Öztürk katıldı.