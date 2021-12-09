Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirketler Ödüllendirildi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına değer katan uygulamaları, farklı sektörlerden paydaşlarıyla buluşturan ve iş birliklerine zemin hazırlayan 13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, “Yeni Dünya, Yeni Ufuklar” temasıyla 7 Aralık tarihinde Akatlar Kültür Merkezi’nde, TİM ve İHKİB iş birliğinde gerçekleşti. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin 2009 yılından bu yana her yıl düzenlediği Zirve’ye, TİM Başkan Vekili Sayın Kutlu Karavelioğlu, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve AB Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, İhtiyaç Haritası Kurucusu, Sanatçı Mert Fırat ve Dr. Sertaç Doğanay gibi önemli isimler katıldı. Program sonunda gerçekleştirilen törende ise “100 Kadın Bayi Projesi ile Beko, 1000 Çiftçi 1000 Bereket Projesi ile Cargill, Kız Kardeşim Projesiyle ile Coca Cola, Artan Gıda Geleceğimizdir Projesiyle Nestle ve Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık projesi ile TC. Tarım ve Orman Bakanlığı Altın Başarı Ödülü’ne layık bulundu.

“Teknolojide ilerliyor, sorumluluklarımızdan uzaklaşıyoruz”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler” Bu yılki zirvemizin teması “Yeni Dünya, Yeni Ufuklar” Çünkü teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bu yeni dönemde, dünyamızdan ve geleceğe karşı olan sorumluluklarımızdan giderek uzaklaşıyoruz. Bu nedenle, insan, teknoloji ve doğa arasında dengeli bir bağ kurarak yaşamı sürdürebilmek ve dünyamızı tehditlerden kurtarabilmek için yeni ufuklara ihtiyacımız var. Bu noktada özel sektöre ve hem de sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşüyor. Başta iklim krizi olmak üzere tüm bu konularda açıklanan yeni regülasyonların benimsenmesi ve uygulanması konusunda hepimiz sorumluluk taşımalıyız. Çünkü İklim değişikliği ve yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar sadece Avrupa’da değil, bütün Dünya’da hissedilen sonuçlar ortaya çıkartmakta. Bu sorunların önüne geçmek amacıyla 2019 sonunda AB Komisyonu Yeşil Mutabakat adı altında yeni bir strateji ortaya koydu. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak önümüzde dönemde, başta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olmak üzere, Yeşil Mutabakat gibi kapsayıcı regülasyonlar konusunda sorumluluk alarak, bu alanlarda işbirlikleri geliştirmek, eğitim ve seminerler düzenlemek, şirketlere yol gösterici olmak noktasında birçok proje ve çalışmaya imza atacağız. ” Şeklinde sözlerini tamamladı.

TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in, Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Mutabakat ve Esas Sosyal’in gençlere ve istihdama yönelik projeler ekseninde gerçekleştirdiği diğer açılış konuşmalarının ardından, ZENNA Kurumsal Marka Araştırmaları ve Danışmanlık Şirketi Başkanı Nuran Aksu “Halkın Sürdürülebilirlik Algısı Ne Kadar Umut Verici?” konulu araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

“İhracatta Sürdürülebilirlik Özel Ödülünün Sahibi Türkiye İhracatçılar Meclisi”

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen seremonide, "Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye" hedefine ulaşmak misyonu ile faaliyet gösteren ve ihracatta ülkemizin çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Sürdürülebilirlik Özel Ödülü, TİM’i temsilen Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ve TİM Kadın Konseyi KSS ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir’e takdim edilirken, İhracatta Sürdürülebilirlik ve AB Standartlarına Uyum Özel ödülü ise İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe’ye sunuldu. Özel ödüller kategorisinde ayrıca, Sürdürülebilirlik Eylem Planının hayata geçirilmesi ve Sürdürülebilirlik Platformunun kurulması noktasında örnek adımlar atan Tim Tekstil ve Hammaddeleri Kurulu adına İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, Orbit Cansulting İcra Kurulu Üyesi Bikem Kınık ve Kipaş Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit Gümüşer, Sürdürülebilirlikte Örnek Eylem Planı özel ödülüne layık bulundu.

11 Yaşındaki Aktivist Mira Türkmenoğlu’ndan Ders Niteliğinde Çevre Bilinci

Unıte ad. Genel Müdürü Sayın Arman Acar ve Dijital Report Yazı İşleri Müdürü Sayın Savaş Önemli tarafından gerçekleştirilen Sosyal Sorumlulukta Influencer Etkisi konulu panel ve Sürdürülebilir Bir Dünya” kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Sertaç Doğanay’ın “Sürdürülebilirliğin İletişimi” konulu konuşmasının ilgili izlendiği zirve “Sürdürülebilirlik ve Yeni Nesil” konulu oturumla devam etti. Aktivist Mira Türkmenoğlu, Yuvam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık ile Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Prpf. Dr. Levent Kurnaz’ı yer aldığı oturumda, kendi yaşıtlarına “sürdürülebilirlik” kavramını tanıtabilmek için annesiyle birlikte “Gelecek Savaşçıları” adında bir kitap yazan 11 yaşındaki aktivist Mira Türkmenoğlu katılımcılardan büyük alkış aldı. Programın son bölümünde ise AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Merkezi Genel Müdürü Sayın Bülent Özcan ve WE. Q. Consulting – Kurucu & Yönetici Ortağı Doç. Dr. Dicle Yurdakul, “Yeşil Mutabakatın İş Dünyasını Nasıl Etkileyeceği” konusunda geniş kapsamlı bilgilendirmelerde bulunurken, daha sonra sahne alan İstanbul Afad İl Müdürü Sayın Gökhan Yılmaz, Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erden Timur, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Esra Arslan “İş Dünyası ve Doğal Afetler” temalı panelde, gerçekleştirdikleri örnek uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan 19 Şirket Ödüllendirildi”

Zirve programının ardından gerçekleştirilen törende, alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 19 kuruluş, 23 farklı ödülün sahibi oldu. BM Milletler tarafından tanımlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının gerçekleşmesine katkı sunan şirketler arasından, 100 Kadın Bayi Projesi ile Beko, 1000 Çiftçi 1000 Bereket Projesi ile Cargill, Kız Kardeşim Projesiyle ile Coca Cola, Artan Gıda Geleceğimizdir Projesiyle Nestle ve Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık projesi ile TC. Tarım ve Orman Bakanlığı Altın Başarı Ödülüne layık bulundu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesinde bu yıl ilk kez, tüm başvurular arasından seçilmiş ve Covid-19, Sürdürülebilirlik, Ölçümleme ve İletişim alanında fark yaratan şirketlere sunulan Jüri Özel Ödülünü kazanan şirketler ise Trendyol, Nestle, Coca Cola ve Cargill oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirketler değerlendirme süreci sonunda ödüle hak kazanan diğer şirketler ise şu şekilde;

Gümüş Başarı Ödülünü Kazanan Şirketler:

İstanbul Esenyurt Üretim Kompleksi – Yenilenebilir Enerji Projesi Abdi İbrahim Fikrine Sahip Çık Projesi Destek Patent Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi Zorlu Enerji Arı Evim Geleceğim Projesi Hero Baby Keşif Dünyası Projesi Henkel Satranca Desteğimizin 15. Yılı Projesi Türkiye İş Bankası Trendyol Sepette İyilik Hareketi Projesi Trendyol Innovation Campus Projesi Samsung

Bronz Başarı Ödülünü Kazanan Şirketler:

Aynı Dili Konuşuyoruz Projesi Avis Meme Kanseri ile Mücadelede Birlikte Yol Alıyoruz Projesi THY Tepe Dijital Saha Projesi Tepe Savunma Eğitimle Sağlıklı Gelecek Projesi Roche Efsane Fikirler Dijital Platformu ile Ar-Ge ve İnovasyon Kültürünün Yaygınlaştırılması Projesi Uludağ İçecek Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Sanat Merkezleri Projesi Vakıfbank

13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri etkinliği görsellerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: