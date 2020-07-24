Synevo Laboratuvarları 11. şubesini Bodrum'da açıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Bodrumla birlikte 4’üncü şehirde 11’inci merkeziyle faaliyet gösterecek ilk uluslararası laboratuvar zinciri olan Synevo, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel pandemi döneminde Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor. Bodrum ve çevresinde yaşayanlar, 5 bin farklı testi hastane hastene dolaşmadan yaptırabilme imkanına kavuşuyor.

BERLİN’DEKİ STANDARTLAR BODRUM’DA

Bir Avrupa laboratuvar zinciri olan Synevo, kurduğu tüm laboratuvarlarında Almanya’daki standartları oluşturmaya maksimum özen gösteriyor. Bebek ve aile dostu, hekim muayanehanelerine yakın, iş yeri, ev ve marinadan örnek alınabilecek şekilde tasarlanan donanımlı laboratuvara; Berlin laboratuvarındaki standartların aynısı uygulandı. Numune alma odaları, kan verme korkusu olanları rahatlatmak için geniş ve dışarıya bakan pencereleriyle ferah şekilde tasarlanan, üst düzey güvenlik ve hijyen önlemlerinin alındığı Bodrum Synevo’de ayrıca son günlerin en çok yaptırılan testi; hastalığı önceden geçirmiş veya farkında olmadan geçirmiş kişilerde vücudun bağışıklık yanıtı olarak oluşturduğu antikorları kandan tespit etmede kullanılan Coronavirüs (COVİD-19) antikor testi de yaptırılabiliyor. Tanı testi olarak hasta olan kişileri belirlemede kullanılan PCR testleri ise yapılmadığından Coronavirüs bulaşmasından korkan hastalar da gönül rahatlığıyla laboratuvara gidebilecekler.

TÜRKİYE’YE İNANCIMIZ TAM

Synevo Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Genel Müdürü Gürkan GELİBOLU, dünyanın ekonomik olarak durma noktasına geldiği bir dönemde neden Bodrum’a yatırım yaptıklarını şu sözlerle açıkladı: “Medicover Holding’in bünyesinde bulunan Synevo’nun 10 binin üzerinde çalışanı ve Avrupa genelinde 95 merkez laboratuvarı bulunuyor. Yatırımcı 2013 yılında Medicover’ın çoğunluk hisselerini bir hayır kurumuna bağışladı. Bu vakıf daha çok Doğu Avrupa gibi çok geri kalmış ülkelerde evsiz kalan çocuklara yardım ulaştırıyor. Coronavirüsünden kaynaklı kurumların kapandığı, insanların işsiz kaldığı böylesine zor bir dönemde yabancı bir yatırımcı olarak Türkiye’ye olan inancımızla bu yatırımı devam ettirdik. Grup olarak yatırımlarımızda genelde orta ve uzun vadeyi düşünüyoruz. Türkiye 80 milyonluk nüfusu, genç ve dinamik yapısıyla orta ve uzun vadede önemli bir pazar. Ekonominin gelişip güçlenmesiyle kişiselleştirilmiş koruyucu ve önleyici sağlık bilincinin ve harcamalarının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle Bodrum’da bu önemli yatırımı yapmaya karar verdik. Bodrum’da sağlık turizmini geliştirme adına evden, iş yerinden, marinadan, otelden numune alma gibi inovatif hizmetleri profesyonel ve kurumsal bir yaklaşımla Bodrum’a kazandıracağız. Sağlıklı yaşam testlerini yaptırmak isteyen Bodrumlular artık büyük şehirlere gitmelerine gerek kalmadan bu hizmetlere kavuşacaklar. Özellikle pandemi döneminde hastalık risklerini düşürmek adına dışarı çıkmak istemeyen riskli grupta yer alan yaşlı, kronik hastalar açısından bu hizmet büyük konfor sağlayacak. Bebek hastalardan numune alma konusunda deneyimli hemşirelerimizle minik misafirlerimize de özel hizmet sunacağız.”

‘BU TESTİ HİÇ BİR YERDE YAPTIRAMADIM’ CÜMLESİ BODRUMLULAR İÇİN TARİH OLACAK

Synevo Bodrum Şube Medikal Müdürü Dr. Sevim Aydeniz; “Bodrumda pek çok tahlil istemleri şehir dışındaki laboratuvarlara gönderilir ve sonuçlara geç ulaşılır. Synevo ile aynı gün içerisinde ihtiyaç duyulan testlerin pek çok labortuvar tetkikleri yapılabilecek. Bodrumda sağlık turizmi ve sağlıklı yaşam konusunda faaliyet gösteren oteller ve tatil köyleri, misafirlerine tatilleri esnasında sağlıklı yaşamla ilgili önemli hizmetler sunuyor. Ayrıca Bodrumda sağlıklı yaşam ile ilgilenen önemli sayıda hekim faaliyet gösteriyor. Synevo, Bodrum’un sağlık turizmi ve sağlıklı yaşam alanına önemli katkı sağlayacak. İleride Bodrum’da geriatri merkezleri, sağlıklı yaşam köyleri kurulacak ve dört mevsim misafirlere her türlü sağlık hizmetleri sunulacaktır. Synevo Laboratuvarları, bir Avrupa laboratuvar zinciri olarak test panelinde 5 bin farklı testi bulunduruyor. ‘Bu testi aradım ama hiç bir yerde bulamadım, yaptıramadım’ cümlesi Bodrumlular için tarih olacak. Yazın Bodrumda nüfus 3 milyona çıktığından trafik ciddi bir sorun olmaktadır. Ancak mobil hizmet bu konuda hayat kurtarıcı olacak” diyerek acil durumlarda da hastalarına hizmet vereceklerini belirtti.