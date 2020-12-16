Türkiye’nin yüksek potansiyeline inanan Systemair 2021’de yeni yatırımlara imza atacak



2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, hemen hemen her ülkede pek çok sektörü derinden etkilerken en çok gündeme gelen ve önemi artan sektör iklimlendirme oldu. Pandemiyle birlikte daha da kritik hale gelen “kapalı alanlardaki iç hava sağlığının önemi” konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla “Taze Hava Akımı” kampanyasını başlatan Systemair HSK şirketinin Genel Müdürü Ayça Eroğlu, 2020 yılını sektör ve şirket açısından değerlendirirken 2021 yılı hedeflerini de paylaştı.

Systemair HSK şirketinin Genel Müdürü Ayça Eroğlu

Pandemi ve şehir hastaneleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, havalimanları gibi dev projelere taze ve temiz hava sağlayan Systemair HSK’nın 25 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat oranını yeni ülkelere açılarak daha da büyütmeyi hedeflediğini belirten Eroğlu, Türkiye’nin İsveçli Systemair Grup içinde öncelikli pazarlar arasında yer aldığını vurguladı. Bu noktada Türkiye için yatırımlara artan bir ivmeyle devam edeceklerinin altını çizen Eroğlu, 2021 yılında hayata geçecek olan Veri Merkezi Soğutma Laboratuvarı yatırımıyla Avrupa’nın en son teknolojiye sahip veri soğutma merkezi olacaklarını açıkladı. Eroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu pandemi koşullarına rağmen bu süreçte Systemair AB’nin de yatırımlarına devam ettiğini ve büyüme planlarını sürdüreceğini söyledi.

Tüm dünya ve neredeyse tüm sektörler için zorlu bir sene olan 2020 yılında pandeminin etkisiyle kapalı alanlardaki iç hava sağlığında kritik rol oynayan “havalandırma” konusu ve iklimlendirme sektörü daha da büyük önem kazandı. Özellikle ofisler, fabrikalar, hastaneler, okullar, AVM’ler gibi toplu alanlarda havalandırmanın nasıl yapılacağı, iklimlendirme sistemlerinin nasıl çalıştırılması gerektiği gibi konular uzun süre gündemde kaldı ve hâlâ da güncelliğini koruyor. İklimlendirme sektörüne öncülük eden konumuyla tüm bu konulara açıklık getirerek ilgili tüm sektörleri ve kamuoyunu bilinçlendirme hedefiyle “Taze Hava Akımı” kampanyasını başlatan Systemair HSK şirketinin Genel Müdürü Ayça Eroğlu, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılına dair değerlendirmelerde bulundu ve 2021 hedeflerini paylaştı.

Kapalı alanlarda iç hava sağlığı konusunda bilinçlendirme kampanyası başlattı

Systemair HSK olarak; şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri, fabrikalar, alışveriş merkezleri, havalimanları, endüstriyel tesisler gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan klima santralleri sektöründe Türkiye’de yaklaşık 10 yıldır pazar lideri olduklarını belirten Ayça Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Pandeminin başından bu yana tüm dünyada sektördeki gelişmeleri yakından takip ettik ve faaliyetlerimizi sürdürdük. Öncelikle, sektör toplantıları ve düzenlediğimiz webinarlarda çok önemli bir bilgi kirliliğine ve algı karmaşasına şahit olduk. Bu alandaki sorumluğumuzun farkında olarak tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıp sağlıklı havalandırma konusunda kamuoyunda farkındalık sağlamak için yakın zaman önce ‘Taze Hava Akımı’ kampanyasını başlattık. Bu bilinçlendirme kampanyası kapsamında; hastanelerden alışveriş merkezlerine, okullardan otellere, fabrikalardan ofislere kadar pek çok farklı alanda sektör profesyonellerine ulaşarak toplum sağlığı için taze havanın önemini ve doğru havalandırma yöntemlerini anlatmaya başladık. Bireylere ise evleri, ofisleri, çocuklarının okulları, gittikleri alışveriş merkezleri, oteller ve hastaneler gibi günlük hayatta içerisinde bulundukları tüm bu mekânlardaki iç ortam hava sağlığını nasıl sorgulayabilecekleri konusunda bilgiler vermeye başladık ve yeni yılda da çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Türkiye’deki şehir hastanelerinin yüzde 70’ini havalandırıyor

“Systemair Grup içinde öncelikli pazarlar içinde yer alıyoruz”

Pandemi döneminde mevcut hastanelerin kapasitesini güçlendirmek için İstanbul'da iki büyük acil hastane inşa edilmesine karar verildiğini hatırlatan Eroğlu, “Biz de sadece 45 gün gibi kısa bir sürede inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin iklimlendirme projesinde yer aldık. Üretim sırasında mühendislerimiz, Ar-Ge ekibimiz ve sahada çalışan mavi yakalı çalışma arkadaşlarımız dâhil olmak üzere tüm fabrika ekibimiz böyle bir projeye ve halk sağlığına katkıda bulunmanın sorumluluğuyla büyük bir tutkuyla çalıştı. Aynı zamanda Türkiye’de kamu-özel sektör iş birliği modeliyle yapılan birçok şehir hastanesine ileri teknolojiye sahip ürün ve sistemlerimizi sunarak sağlıklı nefese katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Şu anda ülkemizdeki şehir hastanelerinin yatak kapasitesi olarak yüzde 70’ini biz havalandırıyoruz” dedi.

Systemair Grup içinde yüzde 5’lik büyüme oranıyla öncelikli pazarlar arasında yer aldıklarını söyleyen Eroğlu, yaptıkları çalışmalarla grup içinde dikkat çektiklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Her sene Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz uluslararası akademi organizasyonunda Ortadoğu, Avrasya bölgesinin en büyük birlikleri arasında yer alan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 20 farklı ülkeden çok sayıda sektör profesyonelini, iş ortağımızı ve distribütörleri ağırlıyoruz. Her yıl kişi sayısı daha da artan bu profesyonel kadro, sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri takip ediyor. Systemair HSK olarak özellikle inovasyon alanında sadece Türkiye’de değil uluslararası çapta da sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz.”

İhracat odaklı büyüme, 25 ülkeye ihracat

2020 yılında global çapta yaşanan ekonomik durgunluğa ve pandeminin etkisine rağmen şirket büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Eroğlu; “Hem Türkiye hem de ihracat gerçekleştirdiğimiz pazarlardaki coğrafi şartların ihtiyaçlarına göre yoğun mühendislik gerektiren farklı çözümler üretiyoruz. Dilovası’ndaki yeni nesil fabrikamızla iç tedariğin yanı sıra ihracata da odaklanıyoruz ve iklimlendirme ürünlerimizi 25 ülkeye ihraç ediyoruz. Aynı zamanda Avrupa pazarındaki payımızı da artırmaya başladık. İhracatımızın toplam ciromuz içindeki payı yüzde 30’un üzerine çıktı. Gelecek sene bu oranı yüzde 35’e taşımayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ise ihracatın toplam ciromuz içindeki payını yüze 50’ye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

İklimlendirme sektörünün 2023 ihracat hedefi 13 milyar dolar

İklimlendirmenin Türkiye’de önemli oranda ihracat yapan sektörlerden biri olduğunu söyleyen Ayça Eroğlu, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye olarak dünya ihracat sıralamasında 32. sırada olsak da iklimlendirme sektörü olarak 25. sıradayız. Dünyanın yüzde 3’lük ihracatını iklimlendirme sektörü gerçekleştiriyor ve bu oranın yüzde 5’e çıkmasını hedefliyoruz. Sektör olarak bu sene itibarıyla ihracat hedefimiz 5 milyar dolardı. Sanayi, geçen yılın ağustos ayından bu yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 kadar düşerken iklimlendirme sektörü sadece yüzde 2,5 oranında düşüş gösterdi. Bu da hastaneler, konfor alanları ve endüstriyel alanlardaki Covid-19 etkisinden kaynaklanıyor. Sektör ihracatı, 2020’nin ilk üç ayında yüzde 3 artarken sekiz ayda yüzde 6 azaldı, ancak yılın son çeyreğini oldukça pozitif yönlü görüyoruz. Sektörümüzde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 99, bu da sektörümüzün cari açık vermediğini gösteriyor. Hem sektörümüz hem de ülke ekonomisi için ihracat oldukça önemli. Ülkemiz, 2023 yılında iklimlendirme alanındaki ihracatını 13 milyar dolara taşımayı hedefliyor. Systemair HSK olarak biz de sektörün öncü markası olarak hem global arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek hem de ekonomiye katkı sağlamak için ihracat odağıyla çalışmaya devam ediyoruz. İklimlendirme Sanayicileri İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen ödül kapsamında 2019 senesinde en çok klima santrali, rooftop ve fancoil ihracatı yapan firmalar arasında ilk üçte yer alarak başarımızı taçlandırdık. 2021 senesinde de tam 10 yıldır havalandırma ürünleri ihracatındaki başarı geleneğimizi sürdürmeyi ve bu performansımızı artan bir ivmeyle sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Bölgenin en önemli veri merkezi soğutma yatırımına imza atmaya hazırlanıyor

Şirketin 2021 yılındaki en büyük hedeflerinden birini paylaşan Eroğlu; “Sektörün sayılı merkezlerinden olan Systemair HSK Dilovası Ar-Ge Merkezimiz ile son dönem çalışmalarımızda dijitalleşmeye ağırlık veriyoruz. İnovatif ürün ve sistemlerimiz hem sektörde hem de ihracatta bizi öne taşıyor. Sadece 2020 yılı içerisinde Systemair HSK’da 8 milyon TL’nin üzerinde Ar-Ge harcaması yaptık. 2021 senesinde de Ar-Ge yatırımlarımıza hem insan kaynağı olarak hem de yeni yatırımlar ekleyerek devam edeceğiz. Veri merkezi soğutma sistemleri alanındaki bilgi birikimimizi bu sene global çapta bir yatırıma dönüştürerek çözümlerimizi ve Ar-Ge çalışmalarımızı üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Dilovası’ndaki fabrikamız, ‘Systemair Grup içerisinde son teknolojiye sahip en modern üretim tesisi’ unvanını açıldığı günden beri koruyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde bu unvanımıza ‘HVAC sektöründe Avrupa’nın son teknolojiye sahip en donanımlı ve AMCA 2010’a uyumlu test laboratuvarı’ sıfatını da eklemeyi amaçlıyoruz. Yaklaşık 15 milyon TL’nin üzerindeki test laboratuvarı yatırımımızla, uzun yıllardır sağladığımız testleri artık daha verimli bir şekilde gerçekleştireceğiz, aynı zamanda veri merkezi soğutma sistemlerinin olmazsa olmazı olan fabrika çıkışı testlerini de kendi bünyemizde gerçekleştirerek iş ortaklarımıza eksiksiz ürün ve hizmet sunacağız. Veri merkezi soğutma cihazlarının testlerini gerçekleştirebilen, Avrupa’daki en modern ve yüksek kapasiteli test laboratuvarı olma özelliği ile bu tesis, Türkiye olarak üretim tesisimizin stratejik konumuyla dünya genelindeki veri merkezi soğutma çözümlerine yeni bir soluk getirecek” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Taze ve temiz hava bilinci artacak, iklimlendirme sektörü daha hızlı büyüyecek

Önümüzdeki dönemde altyapı projeleri, ofisler, okullar, ticari binalar ve endüstrilerin sayısının artması nedeniyle iç mekân hava kalitesini korumak için havalandırma cihazlarına olan talebin de artmasının beklendiğini söyleyen Ayça Eroğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Dünya genelinde yenilenebilir enerjiler, hibrit sistemler ve düşük enerji tüketimli sistemlere doğru genel bir yönelim bulunuyor. İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi nedeniyle özellikle taze hava ve tam havalı sistemlere talebin oldukça artacağını öngörüyoruz. Filtrasyon ve hava temizleme teknolojileri ise öne çıkan teknolojiler arasında yerini alacak. İnsanların taze ve temiz havaya verdikleri önem ve bilinç seviyeleri, önümüzdeki dönemde de artmaya devam edecek. Tüm bu nedenlerle iklimlendirme sektörünün de büyümesini hızlı bir ivmeyle sürdüreceğine inanıyoruz.”

“Toplum sağlığını korumak için çalışmaya devam edeceğiz”

Bu gelişmeler paralelinde Systemair HSK olarak klima santrali pazar liderliğini koruyarak VRF gibi stratejik bazı ürünlerde de pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Ayça Eroğlu; “2021 yılında, endüstriyel mutfak uygulamaları için ürettiğimiz mutfak filtrasyon cihazı VOClean ürünümüzün yaygınlığını daha da artırmak için çalışacağız. Aynı zamanda pandemi döneminde hızla çözüm sağladığımız acil durum hastanesi gibi kamu iş birliklerine devam ederek toplum sağlığına katkıda bulunacağız. Mekânların iç hava kalitesini artırma misyonumuz doğrultusunda insana, çevreye ve topluma duyarlı, yenilikçi ürünlerimizle kapalı mekânlara taze hava sağlamaya ve elbette kampanyamız kapsamında kamuoyunu bilinçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Systemair AB de büyümeye devam edecek

Systemair AB’nin global çaptaki zorlu pandemi koşullarına rağmen yatırımlarını devam ettiğini söyleyen Ayça Eroğlu; “Systemair AB, Rusya’da inşaatına başlanan yeni fabrika yatırımını hızlandırdı. Kanada’da yeni fabrika yatırımı yapan şirket, aynı zamanda Güney Afrika ve Çek Cumhuriyeti’nde bulunan fabrikalarını da büyütme karar aldı. Şirket, 2021-2022 senesi için daha fazla yatırım yaparak inorganik olarak büyümeyi hedefliyor; bu sayede hem Avrupa hem de Türkiye dahil olmak üzere Ortadoğu’da da etkisini arttırmayı planlıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Systemair ve Systemair HSK Hakkında:

Gerald Engström tarafından 1974 yılında İsveç’te kurulan global iklimlendirme devi Systemair, dünya çapında başta klima santralleri olmak üzere fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünleri alanında üretim yapıyor. Systemair; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu, Asya ve Güney Afrika olmak üzere toplam 55 ülkede faaliyet gösteriyor, 27 fabrikasında üretim yapıyor ve toplam 6 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Dünya genelindeki 13 klima santrali fabrikasıyla Avrupa’da klima santrali pazar lideri olan Systemair, fan ve hava dağıtım ekipmanlarında da dünyada ilk üç marka arasında yer alıyor. 2019-2020 mali yılında 1 milyar Euro ciroya ulaşan İsveçli Systemair; finansal değerlendirmede en yüksek kredi notuna (AAA) sahip bir firma olarak dikkat çekiyor. Global iklimlendirme devi Systemair, ismini faaliyet alanı olan Havalandırma, Soğutma ve Klima kelimelerinden alan Türk firma HSK’nın yüzde 90 hissesini 2012 yılında satın aldı. Bugün Türkiye'nin en büyük iklimlendirme şirketlerinden biri olan Systemair HSK, 380 kişilik ekibiyle faaliyetlerine devam ediyor. Fabrikalar, alışveriş merkezleri, havalimanları, şehir hastaneleri, endüstriyel tesisler gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan Systemair HSK’nın ürün gamında; klima santralleri, fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünleri yer alıyor. Systemair HSK’nın, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 2018 yılında yaklaşık 28 bin metrekare alan üzerinde kurduğu fabrikası, Türkiye’nin “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası unvanına sahip. Temel misyonu “mekânların iç hava kalitesini artırıp insanlara temiz hava sağlamak” olan Systemair HSK, bu hizmeti sunduğu tüm cihazlarını Türkiye’deki fabrikasında üretiyor. Türkiye’de klima santralleri sektöründe yaklaşık son 10 yıldır pazar lideri olan Systemair HSK, yeni fabrikasıyla yılda 4 bin 500 adet klima santrali üretebilecek kapasiteye sahip. Otomasyonlu klima santralleri alanında da Türkiye pazar lideri olan Systemair HSK, Türkiye’de bu hizmeti taşere etmeden fabrika çıkışı olarak sağlayabilen sayılı firmalardan biri. 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Systemair HSK, aynı zamanda şirketin global arenada 9 teknik merkezinden biri olarak yeniliklere öncülük ediyor.